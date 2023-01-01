Решение проблемы вставки данных в MS SQL через pyodbc

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для вставки данных в таблицу SQL с помощью pyodbc, примените следующий код:

Python Скопировать код import pyodbc # Устанавливаем соединение с сервером базы данных conn = pyodbc.connect('DRIVER={ODBC Driver};SERVER=сервер;DATABASE=бд;UID=пользователь;PWD=пароль') cursor = conn.cursor() # Выполняем операцию вставки данных cursor.execute('INSERT INTO таблица (колонка1, колонка2) VALUES (?, ?)', ('значение1', 'значение2')) # Подтверждаем внесение изменений conn.commit() # Закрываем соединение cursor.close() conn.close()

Не забывайте подставить актуальные значения для сервер , бд , пользователь , пароль , таблица , колонка1 , колонка2 , значение1 и значение2 , учтите их соответствие типам данных в вашей таблице .

Подтверждение изменений (commit)

Важно помнить, что в отличие от автосохранения в других программах, в pyodbc необходимо явно вызывать метод commit() , чтобы подтвердить изменения в базе данных.

Параметризация для безопасности

Чтобы улучшить читаемость кода и защитить запросы от SQL-инъекции, используйте параметризованные запросы с заменяемыми параметрами ? .

Отлов ошибок

Возьмите во внимание инструменты pyodbc для обработки ошибок. Они помогут вам контролировать транзакции и при сбоях быстро восстановить работу приложения.

Лучшие практики

Спагетти-код неприемлем, даже если он вкусный 🍝

Внимательно храните и защищайте учетные данные своей базы данных.

Обязательно закрывайте соединения с базой данных, это поможет избежать утечки ресурсов.

Навык обработки ошибок – ваш страховой полис от непредвиденных проблем и сбоев.

Следите за совместимостью версий Python и SQL Server.

Визуализация

SQL Скопировать код cursor.execute("INSERT INTO имя_таблицы (колонка1, колонка2) VALUES (?, ?)", (значение1, значение2))

Markdown Скопировать код База данных (🎮): Готова к "игре" pyodbc (👾): "Игровой картридж".

SQL Скопировать код cursor.execute("INSERT INTO имя_таблицы (колонка1, колонка2) VALUES (?, ?)", (значение1, значение2))

Markdown Скопировать код Победа! (🏆): Новая запись добавлена в таблицу.

Вставьте в "игровую консоль" Базы данных (🎮) "игровой картридж" pyodbc (👾), чтобы отправить запросы и получить "бонус" в виде обновленных данных.

Как группировать изменения (область транзакции)

Воспринимайте транзакцию как неделимый пакет изменений, который гарантирует целостное выполнение операций или делает откат при их сбое:

Python Скопировать код cursor.execute('BEGIN TRANSACTION;') try: # Объединяем несколько операций cursor.execute('...') cursor.execute('...') # Подтверждаем изменения conn.commit() except Exception as e: # Откатываем изменения, если возникло исключение conn.rollback() raise e

Защита соединений

Ключевыми принципами работы с базами данных являются надежное хранение учетных данных и закрытие соединений по окончании работы.

Отладка проблем с коммитом

Если внесенные вами изменения не отображаются, несмотря на успешное выполнение запроса, вероятнее всего, вы забыли выполнить conn.commit() . Для подтверждения изменений всегда используйте операцию commit перед закрытием соединения!

