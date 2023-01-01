Решение проблемы входа в (LocalDB)\MSSQLLocalDB: подробный гид
Быстрый ответ
Если при попытке доступа к (LocalDB)\MSSQLLocalDB возникает ошибка "Вход для пользователя 'User-PC\User' не выполнен", причиной чаще всего становится недостаток полномочий у этого пользователя или же проблемы с доступом к инстансу.
Быстрое решение: Запустите LocalDB командой
sqllocaldb start MSSQLLocalDB и сделайте проверку прав доступа пользователя
User-PC\User.
Настройка прав:
USE master;
-- Часто права пользователя могут быть уподоблены коробке шоколадных конфет.
-- Заранее невозможно узнать, какие они внутри.
CREATE LOGIN [User-PC\User] FROM WINDOWS;
-- Наделяем пользователя дополнительными полномочиями.
ALTER SERVER ROLE sysadmin ADD MEMBER [User-PC\User];
Эти операции реализуйте в SSMS от лица администратора. Это позволит временно предоставить
User-PC\User права системного администратора. При необходимости сконфигурируйте нужные роли и базы данных.
Исследование работы сервиса
Проверка статуса сервиса:
Проверьте, активен ли сервис SQL Server. Если сервис не активирован, сделайте это через
services.msc.
Ручное подключение к базе данных: В случае, когда база данных 'master' недоступна, внесите её наименование вручную в соответствующее поле при подключении через SSMS.
Изучаем особенности LocalDB
Проверка инстанса:
Для подтверждения существования инстанса LocalDB и его состояния воспользуйтесь командой
sqllocaldb info MSSQLLocalDB.
Осторожное удаление: При проведении отладки будьте внимательны при удалении баз данных, и не забудьте сделать резервное копирование данных предварительно.
Визуализация
Попытка открыть дверь:
🏠 Входная Дверь: [Заперто] 🔑 Ключ: 'User-PC\User'
Неудачная попытка доступа
🚫🔑: Данный ключ не подходит к замку.
Соразмерность ключа и замка
🔑➡️🔒: Выбирайте данные пользователя (ключ) таким образом, чтобы они соответствовали параметрам доступа к LocalDB.
Доступ к LocalDB получен
🏠 Входная Дверь: [Открыто]
Ключ 'User-PC\User' должен удовлетворять требуемым форматам и правам для доступа к LocalDB.
Устранение дефектов в SSMS и LocalDB
Перезапуск SSMS: Перезагрузите SSMS, чтобы восстановить его работоспособность.
Проверка соединения: Проверьте, что в свойствах подключения SSMS выбрана опция (LocalDB)\MSSQLLocalDB.
Защита от ошибок пользователей
Изменения в системе: Отследите недавние изменения в системе и обновления приложений, которые могли повлиять на аутентификацию в SQL Server.
Проверка логина и пароля:
Тщательно проверьте корректность ввода логина
User-PC\User. Даже малейшая ошибка может вызвать целый ряд проблем.
Опрос экспертов
Консультация с профессионалами: Если проблемы с подключением не устраняются, обратитесь за помощью к опытным разработчикам или администраторам баз данных.
Использование ресурсов: Не забывайте использовать все доступные ресурсы для эффективного поиска обоснованных информационных и методологических ресурсов.
Полезные материалы
- SQL Server Express LocalDB – SQL Server | Microsoft Learn — Подробное руководство по использованию и настройке LocalDB.
- Недавние вопросы о 'localdb' – Stack Overflow — Обсуждения и решения, связанные с LocalDB, в сообществе Stack Overflow.
- Список версий Microsoft SQL Server — Сводная информация о версиях SQL Server LocalDB и их обновлениях.
- Блог SQL Server – Microsoft Community Hub — Советы по решению проблем с LocalDB в официальном блоге SQL Server.
- Утилита SqlLocalDB – SQL Server | Microsoft Learn — Инструкция по установке и управлению инстансами LocalDB с помощью утилиты
SqlLocalDB.
