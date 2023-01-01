Решение проблемы входа в (LocalDB)\MSSQLLocalDB: подробный гид

Быстрый ответ

Если при попытке доступа к (LocalDB)\MSSQLLocalDB возникает ошибка "Вход для пользователя 'User-PC\User' не выполнен", причиной чаще всего становится недостаток полномочий у этого пользователя или же проблемы с доступом к инстансу.

Быстрое решение: Запустите LocalDB командой sqllocaldb start MSSQLLocalDB и сделайте проверку прав доступа пользователя User-PC\User .

Настройка прав:

SQL Скопировать код USE master; -- Часто права пользователя могут быть уподоблены коробке шоколадных конфет. -- Заранее невозможно узнать, какие они внутри. CREATE LOGIN [User-PC\User] FROM WINDOWS; -- Наделяем пользователя дополнительными полномочиями. ALTER SERVER ROLE sysadmin ADD MEMBER [User-PC\User];

Эти операции реализуйте в SSMS от лица администратора. Это позволит временно предоставить User-PC\User права системного администратора. При необходимости сконфигурируйте нужные роли и базы данных.

Исследование работы сервиса

Проверка статуса сервиса: Проверьте, активен ли сервис SQL Server. Если сервис не активирован, сделайте это через services.msc .

Ручное подключение к базе данных: В случае, когда база данных 'master' недоступна, внесите её наименование вручную в соответствующее поле при подключении через SSMS.

Изучаем особенности LocalDB

Проверка инстанса: Для подтверждения существования инстанса LocalDB и его состояния воспользуйтесь командой sqllocaldb info MSSQLLocalDB .

Осторожное удаление: При проведении отладки будьте внимательны при удалении баз данных, и не забудьте сделать резервное копирование данных предварительно.

Визуализация

Попытка открыть дверь:

🏠 Входная Дверь: [Заперто] 🔑 Ключ: 'User-PC\User'

Неудачная попытка доступа

🚫🔑: Данный ключ не подходит к замку.

Соразмерность ключа и замка

🔑➡️🔒: Выбирайте данные пользователя (ключ) таким образом, чтобы они соответствовали параметрам доступа к LocalDB.

Доступ к LocalDB получен

🏠 Входная Дверь: [Открыто]

Ключ 'User-PC\User' должен удовлетворять требуемым форматам и правам для доступа к LocalDB.

Устранение дефектов в SSMS и LocalDB

Перезапуск SSMS: Перезагрузите SSMS, чтобы восстановить его работоспособность.

Проверка соединения: Проверьте, что в свойствах подключения SSMS выбрана опция (LocalDB)\MSSQLLocalDB.

Защита от ошибок пользователей

Изменения в системе: Отследите недавние изменения в системе и обновления приложений, которые могли повлиять на аутентификацию в SQL Server.

Проверка логина и пароля: Тщательно проверьте корректность ввода логина User-PC\User . Даже малейшая ошибка может вызвать целый ряд проблем.

Опрос экспертов

Консультация с профессионалами: Если проблемы с подключением не устраняются, обратитесь за помощью к опытным разработчикам или администраторам баз данных.

Использование ресурсов: Не забывайте использовать все доступные ресурсы для эффективного поиска обоснованных информационных и методологических ресурсов.

