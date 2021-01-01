Решение проблемы SQL: включение диапазона дат в BETWEEN

Быстрый ответ

Если необходимо исключить крайние значения диапазона из SQL-запроса, следует использовать операторы > и < , а не BETWEEN . Например, если вы хотите исключить даты '2021-01-01' и '2021-01-31', ваш запрос должен выглядеть так:

SQL Скопировать код SELECT * FROM ваша_таблица WHERE дата > '2021-01-01' AND дата < '2021-01-31';

Такой запрос вернёт ряды, в которых значения даты лежат внутри заданного интервала, но не включают его границы.

Обзор: Детали работы с датами важны

Учёт времени при работе с датами

В SQL тип данных datetime интерпретирует значения в формате 'YYYY-MM-DD' как 'YYYY-MM-DD 00:00:00' . Если же вы хотите включить все события дня '2021-01-31', ваш запрос должен устанавливать конечную дату как меньше следующего дня:

SQL Скопировать код -- Последняя минута дня '2021-01-31'! SELECT * FROM ваша_таблица WHERE created_at >= '2021-01-01' AND created_at < DATEADD(day, 1, '2021-01-31');

При работе с полями типа datetime удобно использовать приведение типов с помощью функции CAST для фильтрации по определённой дате:

SQL Скопировать код -- Время отбрасываем, дату сохраняем! SELECT * FROM ваша_таблица WHERE CAST(created_at AS date) BETWEEN '2021-01-01' AND '2021-01-01';

Объявление переменных до использования

Корректное применение функций, вроде DATEDIFF , подразумевает предварительное объявление переменных:

SQL Скопировать код -- Мы заранее знаем наши даты! DECLARE @StartDate DATE = '2021-01-01', @EndDate DATE = '2021-01-31'; SELECT * FROM ваша_таблица WHERE created_at >= @StartDate AND created_at < DATEADD(day, 1, @EndDate);

Скобки для улучшения читаемости

Для более удобного чтения сложных SQL-запросов с несколькими условиями рекомендуется использование скобок:

SQL Скопировать код -- Организация – залог успеха! SELECT * FROM ваша_таблица WHERE (created_at >= '2021-01-01') AND (created_at < DATEADD(day, 1, '2021-01-31'));

Визуализация

Можно представить оператор BETWEEN как охват границ:

Markdown Скопировать код - Гости, прибывшие в период `BETWEEN` 22:00 🕙 и 02:00 🕑, допускаются к входу.

SQL Скопировать код -- Кто последний пришёл на вечеринку? SELECT * FROM празднующие WHERE время_прихода BETWEEN '22:00' AND '02:00';

Однако, при использовании операторов > и < , которые исключают крайние значения, и 22:00 🕙, и 02:00 🕑 не попадают в этот интервал:

Markdown Скопировать код 🚪[22:01, 01:59]🚪

SQL Скопировать код -- Добро пожаловать, всем, кто прибыл строго не вовремя! SELECT * FROM празднующие WHERE время_прихода > '22:00' AND время_прихода < '02:00';

Погружение в детали: нюансы сравнения дат

Функция DATE позволяет получать данные по конкретной дате, исключая время:

SQL Скопировать код -- Сбор информации за определённый день! SELECT * FROM ваша_таблица WHERE DATE(created_at) = '2021-01-01';

Соблюдение формата дат

Важно учесть, чтобы формат даты в запросе соответствовал формату, используемому в базе данных, чтобы исключить ненужные проблемы:

SQL Скопировать код -- Даты должны быть настроены на одну волну! SELECT * FROM ваша_таблица WHERE created_at >= '2021-01-01'

Уточнение временных промежутков

Точное определение временных интервалов позволяет избежать ошибок, вызванных минутными отклонениями:

SQL Скопировать код -- Всё по плану, без опозданий! SELECT * FROM ваша_таблица WHERE created_at >= '2021-01-01 00:00:00' AND created_at < '2021-02-01 00:00:00';

Полезные материалы