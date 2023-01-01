Решение проблемы SQL: SUM возвращает null, а не 0#SQL для аналитиков #NULL и обработка пропусков #Агрегатные функции
Быстрый ответ
Чтобы гарантировать получение результата
0 вместо
NULL при использовании функции
SUM, необходимо использовать функцию
COALESCE. Она предотвращает возврат
NULL при операции суммирования, заменяя его на 0.
Вот пример SQL-запроса:
SELECT COALESCE(SUM(your_column), 0) AS total FROM your_table;
Почему моя функция SUM возвращает null?
Функция
SUM в SQL, предназначенная для суммирования значений, возвратит
NULL, если значения для суммирования не будут найдены. Такое может случиться, если все строки будут отфильтрованы по условиям
WHERE или если проверяемая таблица пуста.
Обработка null в SQL: различия между SUM и COUNT
Агрегатные функции SQL обрабатывают
NULL значения по-разному. В отличие от
SUM, функция
COUNT подсчитывает количество строк, даже если они содержат
NULL. Однако при подсчете строк с конкретной колонкой, как в случае с 'COUNT(name_column)',
NULL значения будут проигнорированы.
Преобразование null в ноль: COALESCE и ISNULL
Когда требуется преобразовать
NULL в 0, можно воспользоваться функциями
COALESCE или
ISNULL:
SELECT ISNULL(SUM(your_column), 0) AS total FROM your_table;
Обе эти функции заменяют
NULL на указанное значение, в данном случае на 0.
Проверка поведения запроса с использованием CTE
Для проверки запросов и изучения их поведения может быть использовано оператор
WITH, который применяется для создания общетабличного выражения (СТЕ) со специально заданными значениями. Пример:
WITH DummyData(your_column) AS (
SELECT NULL UNION ALL -- Представим, что вы оперный певец
SELECT NULL UNION ALL -- Размышления о смысле NULL
SELECT NULL -- Null, последний рубеж
)
SELECT COALESCE(SUM(your_column), 0) AS total FROM DummyData;
Результатом выполнения будет 0, что показывает, как функция
COALESCE позволяет "обойти"
NULL.
Визуализация
Подробно показываем, как гарантировать получение 0 вместо NULL в результате запроса с
SUM, используя COALESCE:
SELECT SUM(column)
FROM table;
Результат: 🤷♂️ Запрос возвращает
NULL, поскольку подходящие строки не найдены.
SELECT COALESCE(SUM(column), 0)
FROM table;
Результат: Когда вы используете функцию COALESCE внутри функции
SUM, SQL гарантирует вам возврат 🎉 нуля независимо от результатов выборки!
Как сделать ваш SQL SUM непробиваемым: профессиональные советы
Применяйте эти советы, чтобы защитить функцию
SUM от
NULL значений:
- Исключите ошибки при фильтрации: Убедитесь, что вы не пропускаете важные данные из-за сложных условий
WHEREили операций соединения.
- Ознакомьтесь с поведением других агрегирующих функций: Знание того, как функции типа
AVGи
MAXвзаимодействуют с
NULL, поможет вам улучшить качество запросов.
- Внимание на
NULLв данных: Иногда проблема связана с наличием
NULLв данных, а не с пустым датасетом. Используйте
COALESCE(your_column, 0)перед
SUMв таких случаях.
- Проверьте типы данных: Удостоверьтесь, что
NULLне влияет на преобразование типов данных и вычислительные процессы.
Полезные материалы
- COALESCE (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — Подробное руководство Microsoft по функции COALESCE в SQL Server.
- ISNULL (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — Описание функции ISNULL для управления
NULLзначениями в SQL Server.
- NVL – Документация Oracle — Описание функции NVL в Oracle для управления
NULL.
- sql – NULL values inside NOT IN clause – Stack Overflow — Обсуждение на форуме SQL о работе с
NULLв различных контекстах SQL.
- Замена NULL на 0 в SQL Server с примерами – SQL Shack — Практическое руководство по замене NULL на 0 в SQL Server для обеспечения консистентности данных.
Денис Сурков
архитектор данных