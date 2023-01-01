Решение проблемы SQL: SUM возвращает null, а не 0

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы гарантировать получение результата 0 вместо NULL при использовании функции SUM , необходимо использовать функцию COALESCE . Она предотвращает возврат NULL при операции суммирования, заменяя его на 0.

Вот пример SQL-запроса:

SQL Скопировать код SELECT COALESCE(SUM(your_column), 0) AS total FROM your_table;

Почему моя функция SUM возвращает null?

Функция SUM в SQL, предназначенная для суммирования значений, возвратит NULL , если значения для суммирования не будут найдены. Такое может случиться, если все строки будут отфильтрованы по условиям WHERE или если проверяемая таблица пуста.

Обработка null в SQL: различия между SUM и COUNT

Агрегатные функции SQL обрабатывают NULL значения по-разному. В отличие от SUM , функция COUNT подсчитывает количество строк, даже если они содержат NULL . Однако при подсчете строк с конкретной колонкой, как в случае с 'COUNT(name_column)', NULL значения будут проигнорированы.

Преобразование null в ноль: COALESCE и ISNULL

Когда требуется преобразовать NULL в 0, можно воспользоваться функциями COALESCE или ISNULL :

SQL Скопировать код SELECT ISNULL(SUM(your_column), 0) AS total FROM your_table;

Обе эти функции заменяют NULL на указанное значение, в данном случае на 0.

Проверка поведения запроса с использованием CTE

Для проверки запросов и изучения их поведения может быть использовано оператор WITH , который применяется для создания общетабличного выражения (СТЕ) со специально заданными значениями. Пример:

SQL Скопировать код WITH DummyData(your_column) AS ( SELECT NULL UNION ALL -- Представим, что вы оперный певец SELECT NULL UNION ALL -- Размышления о смысле NULL SELECT NULL -- Null, последний рубеж ) SELECT COALESCE(SUM(your_column), 0) AS total FROM DummyData;

Результатом выполнения будет 0, что показывает, как функция COALESCE позволяет "обойти" NULL .

Визуализация

Подробно показываем, как гарантировать получение 0 вместо NULL в результате запроса с SUM , используя COALESCE:

SELECT SUM(column) FROM table;

Результат: 🤷‍♂️ Запрос возвращает NULL , поскольку подходящие строки не найдены.

SELECT COALESCE(SUM(column), 0) FROM table;

Результат: Когда вы используете функцию COALESCE внутри функции SUM , SQL гарантирует вам возврат 🎉 нуля независимо от результатов выборки!

Как сделать ваш SQL SUM непробиваемым: профессиональные советы

Применяйте эти советы, чтобы защитить функцию SUM от NULL значений:

Исключите ошибки при фильтрации : Убедитесь, что вы не пропускаете важные данные из-за сложных условий WHERE или операций соединения.

: Убедитесь, что вы не пропускаете важные данные из-за сложных условий или операций соединения. Ознакомьтесь с поведением других агрегирующих функций : Знание того, как функции типа AVG и MAX взаимодействуют с NULL , поможет вам улучшить качество запросов.

: Знание того, как функции типа и взаимодействуют с , поможет вам улучшить качество запросов. Внимание на NULL в данных : Иногда проблема связана с наличием NULL в данных, а не с пустым датасетом. Используйте COALESCE(your_column, 0) перед SUM в таких случаях.

: Иногда проблема связана с наличием в данных, а не с пустым датасетом. Используйте перед в таких случаях. Проверьте типы данных: Удостоверьтесь, что NULL не влияет на преобразование типов данных и вычислительные процессы.

Полезные материалы