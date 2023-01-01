Решение проблемы скачкообразного увеличения ID в SQL Server
Быстрый ответ
Если вы заметили пропуски в значениях идентификаторов в SQL Server, вполне вероятно, что причина в опции
IDENTITY_CACHE. Пропуски в распределении инкрементных идентификаторов возникают при каждом перезагрузке сервера. Для их предотвращения в SQL Server 2017 и более новых версиях можно отключить кэширование идентификаторов:
ALTER DATABASE SCOPED CONFIGURATION SET IDENTITY_CACHE = OFF;
Это обеспечит последовательное увеличение значений идентификаторов, но следует быть готовым к возможному снижению производительности из-за обращений к диску для генерации нового значения при каждой транзакции.
Подробнее о кэшировании – понимание механизма кэша идентификаторов
Вы, возможно, слышали о том, что белки накапливают запасы орехов на зиму? Аналогичным образом SQL Server сохраняет значения идентификаторов пачками. Тем не менее, после перезагрузки или сбоя сервера сохранённые значения исчезают, что и вызывает пропуски в значениях.
Вопрос размера – размер кэша и версии серверов
- В старых версиях SQL Server, например, в SQL Server 2012, действовало схожее с экономией белки правило: на столбец с инкрементными идентификаторами кэшировалось 1000 значений.
- В новых версиях сервера, начиная с SQL Server 2017, размер кэша идентификаторов стал настраиваемым с помощью команды
ALTER DATABASE SCOPED CONFIGURATION.
След утечек – трассировочные флаги и последовательности
- Применение трассировочного флага 272 позволяет лучше понять механизм распределения идентификаторов. Эта функция помогает объяснить происхождение скачков после перезапуска сервера.
Использование последовательностей – альтернативные стратегии для непрерывного увеличения
В поиске решения – последовательности как спасение
Беспокоитесь из-за проблем с инкрементами? Генератор последовательностей при включённой опции
NOCACHE может стать вашим спасением.
Альтернативные подходы: попытки исправить ситуацию
Если отключение кэша или внедрение генератора последовательностей не представляются возможными или удобными, рассмотрите такие способы решения:
DBCC CHECKIDENTпозволяет корректировать значения идентификаторов после перезапуска сервера.
- Создайте хранимую процедуру, автоматически корректирующую идентификаторы при старте сервера.
Но помните: бережное применение указанных методов предотвращает вызов дополнительных проблем с индексацией и производительностью.
Дежавю: какие трудности возникают в устаревших системах
Пользуетесь SQL Server 2008R2 и столкнулись с похожей проблемой? К сожалению, в данном случае трассировочный флаг 272 не окажет помощи. Здесь можно попробовать:
- Вручную переустанавливать значения после перезапуска сервера.
- Использовать стратегии на уровне приложения для обхода проблемы с пропусками в идентификаторах.
Визуализация
Чтобы понять, что происходит, когда возникают неожиданные скачки значений автоматически увеличивающегося идентификатора, можно представить себе лестницу, где каждая ступенька — это последовательный ID.
Обычное поведение:
🪜 [ 1, 2, 3, 4, ... ]
Нежелательные пропуски:
🪜 [ 1, 2, ... , ❓ 1001, 1002, ... ] // А вот и пропуски!
Загадочное поведение:
- SQL Server резервирует ID группами, и при перезапуске некоторые из резервированных значений могут быть потеряны.
Перезапуск 🔄 = Пропавшие ступени [3, 4, ... 1000]
Результат = 🪜 [ 1, 2, ❌, 1001, 1002, ... ]
Практические вопросы – реальные последствия скачков
Когда пропуски становятся проблемой
Пропуски в значении идентификаторов могут быть критичными в финансовой сфере или при работе с документами, требующих строгой последовательности.
Балансировка помежду быстродействием и надёжностью
Отключение кэширования идентификаторов может увеличить нагрузку на операции ввода-вывода, что в конечном итоге может отразится на производительности операций вставки данных. Это дает понимание о том, что при работе с базами данных всегда присутствует необходимость выбора между быстродействием и надёжностью.
Безопасность данных и порядок работы
Управление идентификаторами может казаться простым решением, однако необходимо помнить о вопросах безопасности данных и возможных конфликтах при многопользовательском использовании базы данных.
Диагностика проблем – методы устранения неполадок
При исследовании причин и устранении пропусков в значениях идентификаторов важно использовать все доступные инструменты, позволяющие определить причины и выбрать наиболее подходящий способ решения проблемы.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы