Решение проблемы с serverTimezone в MySQL и IntelliJ

#MySQL / MariaDB  #Работа с датами и временем  
Быстрый ответ

Чтобы скорректировать часовой пояс, добавьте параметр ?serverTimezone=ВашЧасовойПояс к URL вашего SQL-подключения. Например:

jdbc:mysql://host:port/database?serverTimezone=UTC

Подставьте вместо ВашЧасовойПояс желаемое значение, например UTC, Europe/Berlin или America/Los_Angeles, чтобы часовой пояс сервера соответствовал настройкам и избежать возможных ошибок.

Подробное объяснение и решения

Диагностика проблем подключения

Если возникнут ошибки связанные с часовым поясом в IntelliJ или других средах разработки, осмотрите внимательно свойства источника данных. Убедитесь, что параметр serverTimezone настроен на нужный часовой пояс. Если среда разработки предлагает изменить serverTimezone вручную, следуйте этому совету и задайте верное значение, выбрав один из следующих форматов:

  • serverTimezone=UTC
  • serverTimezone=Europe/Berlin
  • serverTimezone=America/Los_Angeles

Если время сервера не соответствует выбранному по умолчанию часовому поясу, откорректируйте serverTimezone в разделе Дополнительно настроек подключения.

Проверка совместимости

Установив значение параметра serverTimezone, убедитесь в его совместимости с IntelliJ и вашей СУБД, например с MySQL Workbench – в противном случае могут возникнуть проблемы. Не забывайте о необходимости перезапустить соединение с базой данных после внесения изменений, чтобы они вступили в силу.

Применение глобальных изменений

Один из способов настроить часовой пояс – сделать это глобально в MySQL:

SET GLOBAL time_zone = '+8:00'; // Не забудьте подставить свой часовой пояс ☺️🕖

Предотвращение ошибок в настройках источника данных

Будьте аккуратны при настройке serverTimezone: допущенные опечатки могут вызвать проблемы. Всегда проверяйте введенные значения и кликайте 'Применить' после редактирования в DataGrip или подобных инструментах.

Визуализация

Чтобы настроить часовой пояс сервера, представьте себе наглядную картину:

Сервер (🤖): "Я утратил представления о времени!"
Вы (👩‍💻): "Зададим время самостоятельно (например, UTC)."

Дополнительные шаги

Теперь во вкладке Дополнительно укажите значение servertimezone:

⚙️ Вкладка "Дополнительно" → servertimezone: 'UTC' ✅

Вуаля!

🤖💬 До: "Который час? 🤔"
👩‍💻🛠️ После: "Мы находимся в часовом поясе UTC! 🌐⏰"

Завершение

Временами назойливые подсказки среды разработки могут раздражать. В такой ситуации попробуйте установить глобальный часовой пояс.

Полезные материалы

  1. Поддержка часовых поясов в MySQL — инструкция по работе с часовыми поясами в MySQL.
  2. Профильный тег 'mysql+timezone' – Stack Overflow — обсуждения и решения от сообщества по теме работы с часовыми поясами в MySQL.
  3. Ошибка MySQL: #68892: Неправильное использование команды GRANT, приводящее к сбоям в репликации — отчет об ошибке, иллюстрирующий потенциальные проблемы при работе с часовыми поясами.
  4. Решение проблем с часовыми поясами в приложениях, работающих с данными – DZone — статья о типичных ошибках, возникающих в приложениях, работающих с данными.
  5. Изменение командного интерпретатора (использование chsh) через командную строку в скрипте – Server Fault — предлагает методы работы с командной строкой, даже несмотря на некоторую двусмысленность описания.
Какой параметр нужно добавить к URL подключения в MySQL для коррекции часового пояса?
