Решение проблемы с serverTimezone в MySQL и IntelliJ

Быстрый ответ

Чтобы скорректировать часовой пояс, добавьте параметр ?serverTimezone=ВашЧасовойПояс к URL вашего SQL-подключения. Например:

Java Скопировать код jdbc:mysql://host:port/database?serverTimezone=UTC

Подставьте вместо ВашЧасовойПояс желаемое значение, например UTC, Europe/Berlin или America/Los_Angeles, чтобы часовой пояс сервера соответствовал настройкам и избежать возможных ошибок.

Подробное объяснение и решения

Диагностика проблем подключения

Если возникнут ошибки связанные с часовым поясом в IntelliJ или других средах разработки, осмотрите внимательно свойства источника данных. Убедитесь, что параметр serverTimezone настроен на нужный часовой пояс. Если среда разработки предлагает изменить serverTimezone вручную, следуйте этому совету и задайте верное значение, выбрав один из следующих форматов:

serverTimezone=UTC

serverTimezone=Europe/Berlin

serverTimezone=America/Los_Angeles

Если время сервера не соответствует выбранному по умолчанию часовому поясу, откорректируйте serverTimezone в разделе Дополнительно настроек подключения.

Проверка совместимости

Установив значение параметра serverTimezone, убедитесь в его совместимости с IntelliJ и вашей СУБД, например с MySQL Workbench – в противном случае могут возникнуть проблемы. Не забывайте о необходимости перезапустить соединение с базой данных после внесения изменений, чтобы они вступили в силу.

Применение глобальных изменений

Один из способов настроить часовой пояс – сделать это глобально в MySQL:

mysql Скопировать код SET GLOBAL time_zone = '+8:00'; // Не забудьте подставить свой часовой пояс ☺️🕖

Предотвращение ошибок в настройках источника данных

Будьте аккуратны при настройке serverTimezone: допущенные опечатки могут вызвать проблемы. Всегда проверяйте введенные значения и кликайте 'Применить' после редактирования в DataGrip или подобных инструментах.

Завершение

Временами назойливые подсказки среды разработки могут раздражать. В такой ситуации попробуйте установить глобальный часовой пояс.

