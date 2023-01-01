Решение проблемы с serverTimezone в MySQL и IntelliJ#MySQL / MariaDB #Работа с датами и временем
Быстрый ответ
Чтобы скорректировать часовой пояс, добавьте параметр
?serverTimezone=ВашЧасовойПояс к URL вашего SQL-подключения. Например:
jdbc:mysql://host:port/database?serverTimezone=UTC
Подставьте вместо ВашЧасовойПояс желаемое значение, например UTC, Europe/Berlin или America/Los_Angeles, чтобы часовой пояс сервера соответствовал настройкам и избежать возможных ошибок.
Подробное объяснение и решения
Диагностика проблем подключения
Если возникнут ошибки связанные с часовым поясом в IntelliJ или других средах разработки, осмотрите внимательно свойства источника данных. Убедитесь, что параметр serverTimezone настроен на нужный часовой пояс. Если среда разработки предлагает изменить serverTimezone вручную, следуйте этому совету и задайте верное значение, выбрав один из следующих форматов:
serverTimezone=UTC
serverTimezone=Europe/Berlin
serverTimezone=America/Los_Angeles
Если время сервера не соответствует выбранному по умолчанию часовому поясу, откорректируйте
serverTimezone в разделе Дополнительно настроек подключения.
Проверка совместимости
Установив значение параметра serverTimezone, убедитесь в его совместимости с IntelliJ и вашей СУБД, например с MySQL Workbench – в противном случае могут возникнуть проблемы. Не забывайте о необходимости перезапустить соединение с базой данных после внесения изменений, чтобы они вступили в силу.
Применение глобальных изменений
Один из способов настроить часовой пояс – сделать это глобально в MySQL:
SET GLOBAL time_zone = '+8:00'; // Не забудьте подставить свой часовой пояс ☺️🕖
Предотвращение ошибок в настройках источника данных
Будьте аккуратны при настройке serverTimezone: допущенные опечатки могут вызвать проблемы. Всегда проверяйте введенные значения и кликайте 'Применить' после редактирования в DataGrip или подобных инструментах.
Визуализация
Дополнительные шаги
Теперь во вкладке Дополнительно укажите значение
servertimezone:
⚙️ Вкладка "Дополнительно" → servertimezone: 'UTC' ✅
Завершение
Временами назойливые подсказки среды разработки могут раздражать. В такой ситуации попробуйте установить глобальный часовой пояс.
Марат Горчаков
лайфстайл-редактор