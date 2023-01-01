Решение проблемы с MySQL Errcode 13 в SELECT INTO OUTFILE

#Основы SQL  #MySQL / MariaDB  #SELECT и выборка данных  
Быстрый ответ

Для устранения ошибки MySQL Errcode 13 убедитесь, что у аккаунта пользователя MySQL есть привилегии FILE и серверу разрешена запись в целевую директорию. Если эта рекомендация не помогает, в качестве временного решения можно использовать перенаправление вывода в командной строке.

mysql -u user -p -e "SELECT * FROM table1" > /target/path/file.txt

Вместо user, table1 и /target/path/file.txt подставьте ваши поля: имя пользователя, название таблицы и путь к файлу.

Вглубь системных прав доступа

Ошибку Errcode 13 часто вызывают неправильно установленные права системы файлов, или ограничения операционных систем AppArmor или SELinux. Отследите их и устраните, соблюдая при этом меры безопасности.

Работа с AppArmor

  1. Проверьте статус с помощью команды sudo aa-status.
  2. Изучите системные лог-файлы, например, /var/log/auth.log или /var/log/messages, чтобы найти ошибки AppArmor, связанные с mysqld.
  3. В конфигурации AppArmor (/etc/apparmor.d/usr.sbin.mysqld), добавьте желаемую директорию и перезапустите сервис.
  4. Воспользуйтесь следующими командами, чтобы разрешить MySQL доступ к директории /dir/path: bash sudo aa-complain /usr/sbin/mysqld echo "/dir/path/** rw," | sudo tee -a /etc/apparmor.d/usr.sbin.mysqld sudo aa-enforce /usr/sbin/mysqld

Работа с SELinux

  1. Узнайте, включен ли SELinux, выполнив команду getenforce.
  2. Чтобы предоставить доступ, настройте контекст безопасности файлов и примените изменения с помощью restorecon.

Помимо этого, проверьте уровень доступа в операционной системе: пользователь, от имени которого работает MySQL, должен иметь необходимые права чтения, записи и выполнения в целевой директории и ее родительской папке.

Альтернатива: mysqldump

Если у вас нет возможности изменить системные настройки или есть строгие ограничения безопасности, тогда воспользуйтесь командой mysqldump с параметром -T.

mysqldump -u user -p my_database my_table --fields-terminated-by=',' --tab=/target/path

Поменяйте user, my_database, my_table, и /target/path на ваши данные.

Работаем в условиях ограничений

Если система наложила существенные ограничения, рассмотрите альтернативные пути экспорта данных:

A. Использование перенаправления командной строки

Вы можете косвенно осуществить экспорт данных, обращаясь к командной строке mysql, чтобы избежать прямого использования SELECT INTO OUTFILE.

B. Монтирование директорий

Чтобы обеспечить запись MySQL в разрешенное местоположение, примонтируйте целевую директорию к другой с помощью команды mount --bind source_dir target_dir.

C. Обеспечение безопасного доступа к файлам

Установите параметр secure_file_priv в MySQL для контроля над использованием SELECT INTO OUTFILE:

[mysqld]
secure_file_priv="/var/lib/mysql-files"

Визуализация

Посмотрим на процесс обхода ошибки MySQL Errcode 13:

| Этап                      | Действия                                           |
|------------------|-----------------------------------------------|
| 🛠 Права доступа       | Проверьте возможность записи в директорию MySQL. |
| 📂 Путь к файлу      | Укажите допустимую папку, если это необходимо.    |
| 🚀 Экспорт данных    | Выполните `SELECT INTO OUTFILE` с новым путем.   |
| 🎉 Результат             | Получите файл без ошибок.                          |

Устранить Errcode 13 проще простого:

До: [Данные 🚚] --🚫 Errcode 13 --> "Ошибка записи файла" После: [Данные 🚚] --🛣️ Обход --> [📁 Итоговый файл]

Соблюдаем безопасность

Несмотря на то, что ошибка легко обходится, крайне важно помнить о рисках безопасности, которые могут быть связаны с расширенными правами доступа или отключением модулей безопасности. Безопасность превыше всего!

Подробная проверка системы

Внимательно осмотрите систему:

  • Убедитесь, что права на владение и доступ к целевой папке верно установлены, включая вложенные директории.
  • При настройке профилей AppArmor разрешайте доступ только надлежащим элементам.
  • Регулярно проверяйте обновления MySQL на предмет новых ограничений версий.

Пошаговое руководство по устранению проблем

Вот надежные способы диагностики:

  • Не пропускайте системные логи (/var/log) для выявления возможных ограничений.
  • Изучите документацию MySQL для осознания особенностей вашей версии.
  • Рассматривайте изменения в политиках безопасности AppArmor при обновлении сервера и их воздействие на MySQL.

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

