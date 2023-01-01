Решение проблемы с MySQL Errcode 13 в SELECT INTO OUTFILE

Быстрый ответ

Для устранения ошибки MySQL Errcode 13 убедитесь, что у аккаунта пользователя MySQL есть привилегии FILE и серверу разрешена запись в целевую директорию. Если эта рекомендация не помогает, в качестве временного решения можно использовать перенаправление вывода в командной строке.

Bash Скопировать код mysql -u user -p -e "SELECT * FROM table1" > /target/path/file.txt

Вместо user , table1 и /target/path/file.txt подставьте ваши поля: имя пользователя, название таблицы и путь к файлу.

Вглубь системных прав доступа

Ошибку Errcode 13 часто вызывают неправильно установленные права системы файлов, или ограничения операционных систем AppArmor или SELinux. Отследите их и устраните, соблюдая при этом меры безопасности.

Работа с AppArmor

Проверьте статус с помощью команды sudo aa-status . Изучите системные лог-файлы, например, /var/log/auth.log или /var/log/messages , чтобы найти ошибки AppArmor, связанные с mysqld . В конфигурации AppArmor ( /etc/apparmor.d/usr.sbin.mysqld ), добавьте желаемую директорию и перезапустите сервис. Воспользуйтесь следующими командами, чтобы разрешить MySQL доступ к директории /dir/path : bash sudo aa-complain /usr/sbin/mysqld echo "/dir/path/** rw," | sudo tee -a /etc/apparmor.d/usr.sbin.mysqld sudo aa-enforce /usr/sbin/mysqld

Работа с SELinux

Узнайте, включен ли SELinux, выполнив команду getenforce . Чтобы предоставить доступ, настройте контекст безопасности файлов и примените изменения с помощью restorecon .

Помимо этого, проверьте уровень доступа в операционной системе: пользователь, от имени которого работает MySQL, должен иметь необходимые права чтения, записи и выполнения в целевой директории и ее родительской папке.

Альтернатива: mysqldump

Если у вас нет возможности изменить системные настройки или есть строгие ограничения безопасности, тогда воспользуйтесь командой mysqldump с параметром -T .

Bash Скопировать код mysqldump -u user -p my_database my_table --fields-terminated-by=',' --tab=/target/path

Поменяйте user , my_database , my_table , и /target/path на ваши данные.

Работаем в условиях ограничений

Если система наложила существенные ограничения, рассмотрите альтернативные пути экспорта данных:

A. Использование перенаправления командной строки

Вы можете косвенно осуществить экспорт данных, обращаясь к командной строке mysql , чтобы избежать прямого использования SELECT INTO OUTFILE .

B. Монтирование директорий

Чтобы обеспечить запись MySQL в разрешенное местоположение, примонтируйте целевую директорию к другой с помощью команды mount --bind source_dir target_dir .

C. Обеспечение безопасного доступа к файлам

Установите параметр secure_file_priv в MySQL для контроля над использованием SELECT INTO OUTFILE :

ini Скопировать код [mysqld] secure_file_priv="/var/lib/mysql-files"

Визуализация

Посмотрим на процесс обхода ошибки MySQL Errcode 13:

| Этап | Действия | |------------------|-----------------------------------------------| | 🛠 Права доступа | Проверьте возможность записи в директорию MySQL. | | 📂 Путь к файлу | Укажите допустимую папку, если это необходимо. | | 🚀 Экспорт данных | Выполните `SELECT INTO OUTFILE` с новым путем. | | 🎉 Результат | Получите файл без ошибок. |

Устранить Errcode 13 проще простого:

До: [Данные 🚚] --🚫 Errcode 13 --> "Ошибка записи файла" После: [Данные 🚚] --🛣️ Обход --> [📁 Итоговый файл]

Соблюдаем безопасность

Несмотря на то, что ошибка легко обходится, крайне важно помнить о рисках безопасности, которые могут быть связаны с расширенными правами доступа или отключением модулей безопасности. Безопасность превыше всего!

Подробная проверка системы

Внимательно осмотрите систему:

Убедитесь, что права на владение и доступ к целевой папке верно установлены, включая вложенные директории.

При настройке профилей AppArmor разрешайте доступ только надлежащим элементам.

Регулярно проверяйте обновления MySQL на предмет новых ограничений версий.

Пошаговое руководство по устранению проблем

Вот надежные способы диагностики:

Не пропускайте системные логи ( /var/log ) для выявления возможных ограничений.

) для выявления возможных ограничений. Изучите документацию MySQL для осознания особенностей вашей версии.

Рассматривайте изменения в политиках безопасности AppArmor при обновлении сервера и их воздействие на MySQL.

