Решение проблемы с делением в PostgreSQL: dev_cost / sell_cost

Решение проблемы с делением в PostgreSQL: dev

Быстрый ответ

Для корректной работы с целочисленным делением в PostgreSQL, хотя бы один из операндов должен быть приведен к типу с плавающей точкой. Например, в запросе SELECT 10 / 3.0; число 3.0 — это литерал с плавающей точкой:

SQL Скопировать код SELECT 10 / 3.0 AS precise_quotient;

В результате деление происходит с учетом дробной части, что обеспечивает более точный отчет.

Отказываемся от усечения

Деление целых чисел часто приводит к усечению дробной части. Чтобы избежать этого, можно преобразовать один из операндов в тип numeric или вариант с плавающей точкой с помощью конструкции :: :

SQL Скопировать код SELECT (revenue::NUMERIC / cost) AS profit_ratio;

Таким образом, profit_ratio будет включать дробные значения. Если необходимо разделить два целых числа dev_cost и sell_cost и округлить результат вверх, можно использовать следующую конструкцию:

SQL Скопировать код -- Копейки никому не мешают SELECT CEIL(dev_cost::NUMERIC / sell_cost) AS rounded_profit_ratio;

Округление: выбираем по вкусу

В PostgreSQL есть разные способы округления чисел. Если нужно округлить значение в большую сторону, используйте CEIL() или CEILING() . Для более точного контроля над процессом округления — функции ROUND() или TRUNC() :

SQL Скопировать код -- Лишние десятичные знаки нам не нужны SELECT ROUND(profit_margin::NUMERIC, 2) AS rounded_margin FROM ledger;

Выбираем подходящий тип данных: разбираемся в деталях

Выбор типов данных важен при выполнении операции деления. Если вы работаете в сферах, где важна высокая точность, например, в финансах или науке, то numeric или decimal обеспечат вам необходимую четкость. Есть и другие типы данных:

Целочисленные типы ( INT , SMALLINT ) : Они быстрее, но могут приводить к усечению дробной части.

: Они быстрее, но могут приводить к усечению дробной части. Типы с плавающей точкой ( REAL , DOUBLE PRECISION ) : Подходят, когда точность не так важна.

: Подходят, когда точность не так важна. Числовые типы ( NUMERIC , DECIMAL ): Это ваш выбор для задач, в которых важна каждая десятая.

Визуализация

Давайте попробуем представить процесс деления в PostgreSQL так:

Markdown Скопировать код Представим числа как кусочки пиццы: 8 кусочков / 3 друзей = 👫👬

Целочисленное деление: Это как если бы родитель уверен, что каждый ребенок должен получить только целые куски пиццы, без дроби:

Markdown Скопировать код 8 кусочков / 3 друзей = каждому по 2 целых куска 👫👬

Markdown Скопировать код И остается еще 2 кусочка! (поскольку 8 MOD 3 = 2)

Дробное деление: А вот более сговорчивая тетя, которая готова испечь больше, чтобы раздать всем поровну:

postgres Скопировать код 8 кусочков / 3 друзей = каждому по 2.6666 куска 👫👬

И больше не остается, все отдано.

🔑 Суть в том, что для получения десятичных дробей, хотя бы одно из чисел должно быть десятичным.

Опасайтесь подводных камней

Обратите внимание на некоторые тонкости при использовании SQL:

Неявное приведение типов : Если оба операнда — целые числа, то и результат тоже будет целым. Для предотвращения неясностей всегда используйте явное приведение типов .

: Если оба операнда — целые числа, то и результат тоже будет целым. Для предотвращения неясностей всегда используйте . Потеря точности : Будьте готовы к возможным проблемам в виде округления и потери точности . Важно выбирать подходящие типы данных для ваших задач.

: Будьте готовы к возможным проблемам в виде . Важно выбирать подходящие типы данных для ваших задач. Деление на ноль: Будьте внимательны — деление на ноль вызовет ошибку. Используйте для защиты условные выражения или функцию NULLIF() :

SQL Скопировать код -- Больше не боимся деления на ноль SELECT sales / NULLIF(cost, 0) AS sales_ratio;

Точность запросов: залог успеха

Точность запросов — это критический фактор, особенно в областях, где точность — наше все, например, в финансах или науке. Проверка типов данных, грамотное использование округления, а также числовой точности — залог достижения правильных результатов.

Полезные материалы