Решение проблемы с делением в PostgreSQL: dev_cost / sell_cost

Решение проблемы с делением в PostgreSQL
Быстрый ответ
Для корректной работы с целочисленным делением в PostgreSQL, хотя бы один из операндов должен быть приведен к типу с плавающей точкой. Например, в запросе
SELECT 10 / 3.0; число
3.0 — это литерал с плавающей точкой:
SELECT 10 / 3.0 AS precise_quotient;
В результате деление происходит с учетом дробной части, что обеспечивает более точный отчет.
Отказываемся от усечения
Деление целых чисел часто приводит к усечению дробной части. Чтобы избежать этого, можно преобразовать один из операндов в тип
numeric или вариант с плавающей точкой с помощью конструкции
SELECT (revenue::NUMERIC / cost) AS profit_ratio;
Таким образом,
profit_ratio будет включать дробные значения. Если необходимо разделить два целых числа
dev_cost и
sell_cost и округлить результат вверх, можно использовать следующую конструкцию:
-- Копейки никому не мешают
SELECT CEIL(dev_cost::NUMERIC / sell_cost) AS rounded_profit_ratio;
Округление: выбираем по вкусу
В PostgreSQL есть разные способы округления чисел. Если нужно округлить значение в большую сторону, используйте
CEIL() или
CEILING(). Для более точного контроля над процессом округления — функции
ROUND() или
TRUNC():
-- Лишние десятичные знаки нам не нужны
SELECT ROUND(profit_margin::NUMERIC, 2) AS rounded_margin FROM ledger;
Выбираем подходящий тип данных: разбираемся в деталях
Выбор типов данных важен при выполнении операции деления. Если вы работаете в сферах, где важна высокая точность, например, в финансах или науке, то
numeric или
decimal обеспечат вам необходимую четкость. Есть и другие типы данных:
- Целочисленные типы (
INT,
SMALLINT): Они быстрее, но могут приводить к усечению дробной части.
- Типы с плавающей точкой (
REAL,
DOUBLE PRECISION): Подходят, когда точность не так важна.
- Числовые типы (
NUMERIC,
DECIMAL): Это ваш выбор для задач, в которых важна каждая десятая.
Визуализация
Давайте попробуем представить процесс деления в PostgreSQL так:
Представим числа как кусочки пиццы:
8 кусочков / 3 друзей = 👫👬
Целочисленное деление: Это как если бы родитель уверен, что каждый ребенок должен получить только целые куски пиццы, без дроби:
8 кусочков / 3 друзей = каждому по 2 целых куска 👫👬
И остается еще 2 кусочка! (поскольку 8 MOD 3 = 2)
Дробное деление: А вот более сговорчивая тетя, которая готова испечь больше, чтобы раздать всем поровну:
8 кусочков / 3 друзей = каждому по 2.6666 куска 👫👬
И больше не остается, все отдано.
🔑 Суть в том, что для получения десятичных дробей, хотя бы одно из чисел должно быть десятичным.
Опасайтесь подводных камней
Обратите внимание на некоторые тонкости при использовании SQL:
- Неявное приведение типов: Если оба операнда — целые числа, то и результат тоже будет целым. Для предотвращения неясностей всегда используйте явное приведение типов.
- Потеря точности: Будьте готовы к возможным проблемам в виде округления и потери точности. Важно выбирать подходящие типы данных для ваших задач.
- Деление на ноль: Будьте внимательны — деление на ноль вызовет ошибку. Используйте для защиты условные выражения или функцию
NULLIF():
-- Больше не боимся деления на ноль
SELECT sales / NULLIF(cost, 0) AS sales_ratio;
Точность запросов: залог успеха
Точность запросов — это критический фактор, особенно в областях, где точность — наше все, например, в финансах или науке. Проверка типов данных, грамотное использование округления, а также числовой точности — залог достижения правильных результатов.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик