Решение проблемы поиска с LIKE в Doctrine 2: title, description

#Веб-разработка  #Основы SQL  #WHERE и фильтрация  
Быстрый ответ

Запрос по образцу с использованием оператора LIKE в Doctrine 2 можно выполнить на основе следующего шаблона:

php

$qb = $entityManager->createQueryBuilder();
$result = $qb->select('e')
    ->from('YourBundle:Entity', 'e')
    ->where($qb->expr()->like('LOWER(e.field)', $qb->expr()->literal('%' . strtolower($search) . '%')))
    ->getQuery()
    ->getResult();

Основные моменты:

  • Для создания запроса используем QueryBuilder ($qb).
  • Оператор LIKE реализуем через expr()->like().
  • Чтобы игнорировать регистр, применим метод LOWER().
  • Защитите запрос, окружив его функцией literal(), подобно стенам замка.
  • Универсальный символ % позволит найти совпадения в любой части строки.
  • Результат поиска будет возвращён методом getResult().
Пошаговый план для смены профессии

Передача параметров: больше точности

В комбинации с LIKE и setParameter() шаблоны поиска следует вставлять напрямую в значение параметра:

php

// Сообщение для мастеров SQL
$queryBuilder->where('entity.field LIKE :param')
             ->setParameter('param', '%'. $search .'%');

Символ : перед param указывает, что на этом месте будет использовано имя плейсхолдера. Знак % обозначает любую последовательность символов. Будьте внимательны и предотвращайте SQL-инъекции, санитизируя и экранируя входные данные.

Магия шаблонов: обезопась от лукавого

При работе со специфическими данными пользователя, требующими экранирования, следует обезопасить шаблоны поиска:

php

// Обезвреживаем особые символы
$search = addcslashes($search, '%_');
$queryBuilder->where('entity.field LIKE :param')
             ->setParameter('param', '%'. $search .'%');

Функция addcslashes() поможет экранировать символы, предотвращая их возможное восприятие как частьи выражения шаблона для LIKE.

Визуализация

Визуализируем запрос с LIKE в Doctrine 2, как детективное расследование:

Markdown

- Шаблон Подсказки: "%подозреваемый%"
SQL

$queryBuilder->where('entity.alias LIKE :pattern')
              ->setParameter('pattern', '%подозреваемый%');

Совпадения — это сущности, в псевдонимах которых присутствует шаблон.

Markdown

Псевдонимы Сущностей: [🏠Убежище, 🚗Беглец, 🕶️Подозреваемый, 🔫Наёмник]
Markdown

Результат: [🕶️Подозреваемый]
# Обнаружена сущность с 'подозреваемым' в псевдониме.

За кулисами: понимаем SQL-механизмы Doctrine

Для проверки правильности направления поиска, давайте заглянем под капот SQL-запросов, которые генерирует Doctrine:

php

// Взглянем за кулисы магии
echo $queryBuilder->getDQL();

Сравним полученные результаты с ожидаемыми:

php

// Сопоставляем найденное с целью
echo $queryBuilder->getQuery()->getSQL();

Возможно, вы обнаружите, что привязка параметров и преобразование Doctrine из DQL в SQL не всегда соответствуют друг другу.

Защита королевства

Хотя setParameter() обеспечивает защиту от SQL-инъекций, разработчикам следует быть на чеку, чтобы предотвратить возможные ошибки в SQL-запросах, особенно в производственной среде. Изучите типичные сценарии атак и способы защиты, специфичные для ORM Doctrine.

Достижение мастерства: советы по улучшению производительности

  • Примените индексацию (index) для полей, участвующих в LIKE, чтобы улучшить скорость поиска.
  • Используйте EXACT(), когда вам нужно максимальное соответствие.
  • При работе с большим объемом данных используйте пагинацию для оптимизации потребления памяти.

Полезные материалы

  1. Язык запросов Doctrine – ORM Doctrine — надёжный фундамент для составления запросов на DQL Doctrine.
  2. QueryBuilder – ORM Doctrine — подробное руководство по созданию динамических запросов с использованием QueryBuilder.
  3. Базы данных и ORM Doctrine (Symfony Docs) — глубокое погружение в мир запросов ORM Doctrine в контексте Symfony.
  4. Безопасность – Абстрактный слой работы с базами данных (DBAL) Doctrine — обзор способов повышения безопасности ваших запросов и баз данных, включая методы экранирования ввода.
  5. Лучшие практики – ORM Doctrine — собрание знаний и рекомендаций по оптимизации работы с Doctrine ORM.
Виктор Ермаков

SQL-разработчик

