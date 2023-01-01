Решение проблемы поиска с LIKE в Doctrine 2: title, description
Быстрый ответ
Запрос по образцу с использованием оператора
LIKE в Doctrine 2 можно выполнить на основе следующего шаблона:
$qb = $entityManager->createQueryBuilder();
$result = $qb->select('e')
->from('YourBundle:Entity', 'e')
->where($qb->expr()->like('LOWER(e.field)', $qb->expr()->literal('%' . strtolower($search) . '%')))
->getQuery()
->getResult();
Основные моменты:
- Для создания запроса используем
QueryBuilder(
$qb).
- Оператор LIKE реализуем через
expr()->like().
- Чтобы игнорировать регистр, применим метод
LOWER().
- Защитите запрос, окружив его функцией
literal(), подобно стенам замка.
- Универсальный символ
%позволит найти совпадения в любой части строки.
- Результат поиска будет возвращён методом
getResult().
Передача параметров: больше точности
В комбинации с
LIKE и
setParameter() шаблоны поиска следует вставлять напрямую в значение параметра:
// Сообщение для мастеров SQL
$queryBuilder->where('entity.field LIKE :param')
->setParameter('param', '%'. $search .'%');
Символ
: перед
param указывает, что на этом месте будет использовано имя плейсхолдера. Знак
% обозначает любую последовательность символов. Будьте внимательны и предотвращайте SQL-инъекции, санитизируя и экранируя входные данные.
Магия шаблонов: обезопась от лукавого
При работе со специфическими данными пользователя, требующими экранирования, следует обезопасить шаблоны поиска:
// Обезвреживаем особые символы
$search = addcslashes($search, '%_');
$queryBuilder->where('entity.field LIKE :param')
->setParameter('param', '%'. $search .'%');
Функция
addcslashes() поможет экранировать символы, предотвращая их возможное восприятие как частьи выражения шаблона для
LIKE.
Визуализация
Визуализируем запрос с
LIKE в Doctrine 2, как детективное расследование:
- Шаблон Подсказки: "%подозреваемый%"
$queryBuilder->where('entity.alias LIKE :pattern')
->setParameter('pattern', '%подозреваемый%');
Совпадения — это сущности, в псевдонимах которых присутствует шаблон.
Псевдонимы Сущностей: [🏠Убежище, 🚗Беглец, 🕶️Подозреваемый, 🔫Наёмник]
Результат: [🕶️Подозреваемый]
# Обнаружена сущность с 'подозреваемым' в псевдониме.
За кулисами: понимаем SQL-механизмы Doctrine
Для проверки правильности направления поиска, давайте заглянем под капот SQL-запросов, которые генерирует Doctrine:
// Взглянем за кулисы магии
echo $queryBuilder->getDQL();
Сравним полученные результаты с ожидаемыми:
// Сопоставляем найденное с целью
echo $queryBuilder->getQuery()->getSQL();
Возможно, вы обнаружите, что привязка параметров и преобразование Doctrine из DQL в SQL не всегда соответствуют друг другу.
Защита королевства
Хотя
setParameter() обеспечивает защиту от SQL-инъекций, разработчикам следует быть на чеку, чтобы предотвратить возможные ошибки в SQL-запросах, особенно в производственной среде. Изучите типичные сценарии атак и способы защиты, специфичные для ORM Doctrine.
Достижение мастерства: советы по улучшению производительности
- Примените индексацию (
index) для полей, участвующих в
LIKE, чтобы улучшить скорость поиска.
- Используйте
EXACT(), когда вам нужно максимальное соответствие.
- При работе с большим объемом данных используйте пагинацию для оптимизации потребления памяти.
Полезные материалы
- Язык запросов Doctrine – ORM Doctrine — надёжный фундамент для составления запросов на DQL Doctrine.
- QueryBuilder – ORM Doctrine — подробное руководство по созданию динамических запросов с использованием QueryBuilder.
- Базы данных и ORM Doctrine (Symfony Docs) — глубокое погружение в мир запросов ORM Doctrine в контексте Symfony.
- Безопасность – Абстрактный слой работы с базами данных (DBAL) Doctrine — обзор способов повышения безопасности ваших запросов и баз данных, включая методы экранирования ввода.
- Лучшие практики – ORM Doctrine — собрание знаний и рекомендаций по оптимизации работы с Doctrine ORM.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик