Решение проблемы поиска с LIKE в Doctrine 2: title, description

Быстрый ответ

Запрос по образцу с использованием оператора LIKE в Doctrine 2 можно выполнить на основе следующего шаблона:

php Скопировать код $qb = $entityManager->createQueryBuilder(); $result = $qb->select('e') ->from('YourBundle:Entity', 'e') ->where($qb->expr()->like('LOWER(e.field)', $qb->expr()->literal('%' . strtolower($search) . '%'))) ->getQuery() ->getResult();

Основные моменты:

Для создания запроса используем QueryBuilder ( $qb ).

( ). Оператор LIKE реализуем через expr()->like() .

. Чтобы игнорировать регистр, применим метод LOWER() .

. Защитите запрос, окружив его функцией literal() , подобно стенам замка.

, подобно стенам замка. Универсальный символ % позволит найти совпадения в любой части строки.

позволит найти совпадения в любой части строки. Результат поиска будет возвращён методом getResult() .

Передача параметров: больше точности

В комбинации с LIKE и setParameter() шаблоны поиска следует вставлять напрямую в значение параметра:

php Скопировать код // Сообщение для мастеров SQL $queryBuilder->where('entity.field LIKE :param') ->setParameter('param', '%'. $search .'%');

Символ : перед param указывает, что на этом месте будет использовано имя плейсхолдера. Знак % обозначает любую последовательность символов. Будьте внимательны и предотвращайте SQL-инъекции, санитизируя и экранируя входные данные.

Магия шаблонов: обезопась от лукавого

При работе со специфическими данными пользователя, требующими экранирования, следует обезопасить шаблоны поиска:

php Скопировать код // Обезвреживаем особые символы $search = addcslashes($search, '%_'); $queryBuilder->where('entity.field LIKE :param') ->setParameter('param', '%'. $search .'%');

Функция addcslashes() поможет экранировать символы, предотвращая их возможное восприятие как частьи выражения шаблона для LIKE .

Визуализация

Визуализируем запрос с LIKE в Doctrine 2, как детективное расследование:

Markdown Скопировать код - Шаблон Подсказки: "%подозреваемый%"

SQL Скопировать код $queryBuilder->where('entity.alias LIKE :pattern') ->setParameter('pattern', '%подозреваемый%');

Совпадения — это сущности, в псевдонимах которых присутствует шаблон.

Markdown Скопировать код Псевдонимы Сущностей: [🏠Убежище, 🚗Беглец, 🕶️Подозреваемый, 🔫Наёмник]

Markdown Скопировать код Результат: [🕶️Подозреваемый] # Обнаружена сущность с 'подозреваемым' в псевдониме.

За кулисами: понимаем SQL-механизмы Doctrine

Для проверки правильности направления поиска, давайте заглянем под капот SQL-запросов, которые генерирует Doctrine:

php Скопировать код // Взглянем за кулисы магии echo $queryBuilder->getDQL();

Сравним полученные результаты с ожидаемыми:

php Скопировать код // Сопоставляем найденное с целью echo $queryBuilder->getQuery()->getSQL();

Возможно, вы обнаружите, что привязка параметров и преобразование Doctrine из DQL в SQL не всегда соответствуют друг другу.

Защита королевства

Хотя setParameter() обеспечивает защиту от SQL-инъекций, разработчикам следует быть на чеку, чтобы предотвратить возможные ошибки в SQL-запросах, особенно в производственной среде. Изучите типичные сценарии атак и способы защиты, специфичные для ORM Doctrine.

Достижение мастерства: советы по улучшению производительности

Примените индексацию ( index ) для полей, участвующих в LIKE , чтобы улучшить скорость поиска.

) для полей, участвующих в , чтобы улучшить скорость поиска. Используйте EXACT() , когда вам нужно максимальное соответствие.

, когда вам нужно максимальное соответствие. При работе с большим объемом данных используйте пагинацию для оптимизации потребления памяти.

