Решение проблемы подключения к SQL Server через Windows

Быстрый ответ

Для того, чтобы подключиться к SQL Server с использованием Windows-идентификации, установите параметр Integrated Security в строке подключения на true или SSPI :

csharp Скопировать код string connectionString = @"Server=ВАШ_СЕРВЕР;Database=ВАША_БАЗА_ДАННЫХ;Integrated Security=SSPI;";

Убедитесь, что у пользователя Windows, запустившего процесс, есть соответствующие права доступа к SQL Server.

Основные компоненты успешного подключения

Создание строки подключения

Строка подключения должна включать параметры Server или Data Source , Database или Initial Catalog , а также параметр Integrated Security , установленный на SSPI или True . Для именованного экземпляра SQL Server укажите его имя:

csharp Скопировать код string connectionString = @"Data Source=ВАШ_СЕРВЕР\НАЗВАНИЕ_ЭКЗЕМПЛЯРА;Initial Catalog=ВАША_БАЗА_ДАННЫХ;Integrated Security=True;";

Включение удаленного доступа

Включите удаленное подключение в диспетчере конфигурации SQL Server в настройках сетевых служб экземпляра.

Обеспечение доступности сервера в сети

Убедитесь, что сервер SQL доступен с компьютера, который пытается установить подключение. Настройки брандмауэра и проблемы сетевой стабильности могут помешать подключению. Проверьте соединение с помощью TELNET или специализированной диагностической программы.

Защита строк подключения

Для динамического и безопасного формирования строк подключения и защиты конфиденциальных данных используйте SqlConnectionStringBuilder .

Особенности для ASP.NET

Для приложений на ASP.NET, включите Windows-идентификацию в настройках IIS и назначьте необходимую служебную учётную запись, которая должна быть зарегистрирована в SQL Server. Разместите строку подключения в файле Web.config .

Визуализация

Подумайте о SQL Server как о закрытой двери (🚪). Вы можете открыть её, используя ключ Windows-идентификации (🔑).

Markdown Скопировать код +---------+ | 🚪 SQL | <---🔑 Windows Auth +---------+

Когда вы применяете данные Windows-учётной записи, поворачивая этот цифровой ключ, вы получаете доступ.

Markdown Скопировать код 🦸‍♂️➡️🔑➡️🚪

Откройте эту дверь, и вы увидите ресурсы (🔮), скрытые за ней!

Markdown Скопировать код 🦸‍♂️➡️🚪🔓➡️🔮

Теперь вы получили доступ к вашему миру данных! 🎉

Дополнительные требования и решения

Избегайте ошибок

Обработайте исключения, связанные с подключением, используя эффективный обработчик ошибок. Возникающие ошибки, например, из-за неправильных имен экземпляров, отказов в работы сервисов или проблем с правами доступа, должны быть контролируемы.

Обратный инжиниринг и устранение проблем

Если возникают проблемы с разрешением имен, попробуйте использовать IP-адрес вместо имени сервера. При вводе путей с двойными обратными слешами может потребоваться их удвоение.

Применение лучших практик

Перейдите на Windows-идентификацию вместо анонимной для безопасной передачи данных учётной записи Windows к SQL Server.

