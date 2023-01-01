Решение проблемы переполнения арифметики в SQL Server#SQL для аналитиков #Типы данных SQL #Ошибки в данных и качество
Быстрый ответ
Ошибка арифметического переполнения появляется, когда значение или результат выражения превышает доступный для типа данных
INT диапазон. Для исправления ситуации возможно использовать более вместительный тип данных, например,
BIGINT, с применением
CAST:
SELECT SUM(CAST(billableDuration AS BIGINT)) FROM yourTable
В этой строке кода
billableDuration и
yourTable следует заменить на реальные названия в вашей базе данных.
Локализация проблемы
Для выделения проблемного фрагмента в запросе вы можете постепенно добавлять комментарии к его частям:
--SELECT SUM(billableDuration) FROM...
SELECT billableDuration FROM yourTable -- Попробуем определить источник ошибки переполнения.
Такой подход позволит установить, является ли
billableDuration источником ошибки переполнения.
Эффективное приведение типов и вычисления
Для предотвращения ошибок переполнения эффективно использовать приведение к типу данных с более широким диапазоном значений.
BIGINT часто является оптимальным выбором:
SELECT CAST(SUM(billableDuration) AS BIGINT) FROM yourTable
Если требуются точные вычисления с десятичной точностью, используйте
NUMERIC(12, 0):
SELECT SUM(CAST(billableDuration AS NUMERIC(12, 0))) FROM yourTable
Работа с большими наборами данных
В ситуациях с большими данными функция
COUNT может вызвать переполнение. В таких случаях предпочтительнее использовать
COUNT_BIG:
SELECT COUNT_BIG(*) FROM yourTable -- COUNT_BIG справляется с подсчётом большого числа записей.
Следите за тем, чтобы результаты выражений
SUM соответствовали вашим представлениям о типе данных.
Дата и время: Обращайтесь аккуратно
При работе с временными метками
dateTimeStamp или специальными расчетами по датам важно обеспечить, чтобы тип данных мог обрабатывать все возможные значения. Конвертация в
BIGINT может быть хорошим решением:
SELECT CAST(DATEDIFF(SECOND, MIN(dateTimeStamp), MAX(dateTimeStamp)) AS BIGINT) FROM yourTable
NULL: Незаметный враг
Неучтенные
NULL могут вызвать переполнение. Обеспечьте корректное приведение типов или укажите значение по умолчанию для
NULL значений:
-- Поскольку billableDuration может содержать NULL значения
SELECT ISNULL(SUM(CAST(billableDuration AS BIGINT)), 0) FROM yourTable
Эффективное тестирование и устранение неполадок
Для анализа поведения переменных используйте переменные в SQL:
DECLARE @Total BIGINT;
SELECT @Total = SUM(CAST(billableDuration AS BIGINT)) FROM yourTable;
PRINT @Total;
Или используйте блоки try-catch для перехвата и анализа ошибок:
BEGIN TRY
SELECT SUM(CAST(billableDuration AS BIGINT)) FROM yourTable
END TRY
BEGIN CATCH
SELECT ERROR_MESSAGE(); --ERROR_MESSAGE: "Что-то пошло не так. Давайте разберёмся!"
END CATCH
Визуализация
Представьте тип данных (размер) как воздушный шарик (🎈), а данные (объем воды) — как большой водяной резервуар (🚰):
Водяной резервуар (🚰): **Большая ёмкость (BIGINT)**
Воздушный шарик (🎈): **Ограниченная ёмкость (INT)**
При превышении ёмкости:
🚰 -> 🎈: 💦💥🚫
Таким образом,
INT не выдерживает давления значений
BIGINT!
Учтите, что замена на
varchar для избегания NULL или переполнения — временная мера. Используйте корректное приведение типов, чтобы сохранить целостность и точность данных.
Профилактические меры для предотвращения переполнения
С начала разработки базы данных обращайте внимание на выбор типов данных, чтобы они могли беспрепятственно вмещать значительные объемы. Регулярно пересматривайте схемы на предмет возможности переполнения.
SELECT
COLUMNPROPERTY(OBJECT_ID('yourTable'), 'YourColumnName', 'Precision'),
COLUMNPROPERTY(OBJECT_ID('yourTable'), 'YourColumnName', 'Scale')
FROM yourTable
Екатерина Громова
аналитик данных