Решение проблемы переноса строк при копировании из SQL в Excel

#Анализ данных  #Excel и Google Sheets  #SQL для аналитиков  
Быстрый ответ

Примените следующий запрос:

SELECT REPLACE(REPLACE(ВашСтолбец, CHAR(13) + CHAR(10), ' '), CHAR(10), ' ') AS СтолбецДляExcel
FROM ВашаТаблица

Функция REPLACE эффективно устраняет символы новой строки в форматах Windows (\r\n) и Unix (\n) в "ВашемСтолбце", сделав экспорт данных в файл Excel более плавным и без осложнений.

Расширенное использование функции REPLACE: учёт всех особенностей

Иногда функция REPLACE может казаться не более чем временным решением. Однако, случается, что нам нужно обрабатывать данные, содержащие кавычки. Тогда на помощь может придти функция QUOTENAME, обрамляющая данные в кавычки, что упрощает работу с многострочными текстовыми данными в Excel.

SELECT 
  QUOTENAME(REPLACE(REPLACE(ВашСтолбец, CHAR(13) + CHAR(10), ''), CHAR(10), ''), '"') AS ДанныеВКавычках
FROM 
  ВашаТаблица
-- Отложите аплодисменты. Мы всегда рады упрощать вашу работу.

Прямой импорт в Excel

При импорте данных напрямую из SQL Server в Excel возможно сохранить целостность символов переноса строк. Для этого в Excel перейдите по пути: Данные > Получить внешние данные > Из других источников > Из SQL Server, и ваши данные будут аккуратно структурированы.

Настройки SSMS

В SQL Server Management Studio (SSMS) представлена удобная настройка: "Сохранение CR/LF при копировании или сохранении". Настроить можно здесь: Сервис SSMS > Параметры > Результаты запросов > SQL Server > Результаты в сетке. Так, становится возможным контролировать поведение символов переноса строки при копировании данных из результатов запроса.

-- Удивительно, но функциональность SSMS иногда бывает неожиданно полезной!

Не забудьте запустить новую сессию SSMS для применения изменений. Также доступна предварительная версия SSMS, которую можно скачать по ссылке https://msdn.microsoft.com/library/mt238290.aspx. Установка полной версии SQL Server не требуется!

Обработка пустых ячеек в Excel

Пустые ячейки Excel иногда могут вызвать создание новых строк. Чтобы избежать этого, примените следующий запрос:

SQL
Скопировать код
SELECT COALESCE(ВашСтолбец, '""') AS СтолбецБезПустыхЯчеек
FROM ВашаТаблица

Помочь в данной ситуации может функция COALESCE, заменяющая значения NULL на двойные кавычки. Для Excel это эквивалент пустых ячеек, и теперь вы можете гордиться решением этой задачи!

Какой SQL-запрос нужно использовать для устранения символов новой строки при копировании из SQL в Excel?
1 / 5

Екатерина Громова

аналитик данных

