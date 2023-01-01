Решение проблемы: «ORA-12560: TNS:protocol adaptor error»

Быстрый ответ

Если вам необходимо оперативно устранить ошибку ORA-12560, проведите следующие действия: сначала проверьте статус службы Oracle. В операционной системе Windows используйте команду services.msc, в Unix/Linux — ps -ef | grep pmon. Служба должна быть активирована; Определите затем значения для переменных окружения ORACLE_HOME и ORACLE_SID:

export ORACLE_HOME=/путь_указанный_к_oracle_home; export ORACLE_SID=ваш_sid

Далее проверьте и, при необходимости, откорректируйте файлы TNSNAMES.ORA и LISTENER.ORA в директории network/admin. После проведения корректировок перезапустите слушателя следующей командой:

lsnrctl start

Последним этапом будет проверка сетевых параметров в настройках и подтверждение успешного соединения клиента с сервером.

Когда службы Oracle работают нестабильно

Проверьте активацию служб Oracle

Убедитесь, что служба баз данных Oracle активирована для вашего экземпляра. В операционной системе Windows можно осуществить поиск служб с меткой OracleService<SID> и, при необходимости, запустить их из Командной строки или Services.msc:

net start OracleService<SID>

Либо воспользоваться графическим интерфейсом:

  1. Нажмите Win + R, введите services.msc и нажмите Enter.
  2. Откройте в списке OracleService<SID>.
  3. Кликните по службе правой кнопкой мыши и выберите "Запустить", если служба не активирована.

Настройка переменных окружения

Переменная ORACLE_SID должна точно соответствовать SID включённой базы данных. Для настройки указанной переменной можно воспользоваться командной строкой:

Для Windows:

set ORACLE_SID=ваш_sid

Для Unix/Linux:

export ORACLE_SID=ваш_sid

Проверьте также, корректно ли переменная TNS_ADMIN управляет путём к директории с файлом tnsnames.ora:

export TNS_ADMIN=/путь_к_вашему/network/admin

Изучите внимательно файлы конфигурации Oracle

Важно внимательно проверить записи в файлах tnsnames.ora и listener.ora, чтобы устранить потенциальные ошибки. Неудачные наименования сервисов, указание некорректных портов или IP-адресов могут быть причиной ошибки ORA-12560. Обычное местоположение файла tnsnames.ora:

C:\oracle\product\10.2.0\client_1\network\admin\tnsnames.ora

Диагностика сети Oracle

Проверьте соединение с помощью Tnsping

Попробуйте осуществить команду tnsping с вашим tnsalias для проверки доступности сетевого подключения:

tnsping ваш_tnsalias

Это поможет подтвердить способность клиента связываться со слушателем сервера Oracle.

Перезагрузите слушателя для восстановления связи

После редактирования файлов tnsnames.ora и других сетевых конфигураций обязательно проведите перезагрузку слушателя:

lsnrctl reload

Если база данных активирована, но не отвечает на запросы, возможно, потребуется её перезапуск:

В Windows:

sqlplus / as sysdba
shutdown immediate
startup

В Unix/Linux запуск осуществляется посредством сценариев инициализации, после выполнения которых следует провести аналогичные операции в SQL*Plus.

Создание службы Oracle с помощью ORADIM

Если служба Oracle отсутствует, можно воспользоваться инструментом ORADIM для её создания:

oradim -new -sid ваш_sid -startmode auto

Визуализация

Визуализируйте ошибку ORA-12560: TNS: ошибка протокольного адаптера как попытку установить соединение клиента с сервером:

Клиент (📟): "Ты меня слышишь?"   
Сервер (📟): "..."

Ответа нет (🚫🔌): **Ошибка протокольного адаптера**

Успешная связь предполагает непрерывный обмен данными:

Клиент (📟): "Ты меня слышишь?"   
Сервер (📟➡️📟): "Я тебя слышу!"

Сохранение контакта (✅🔌): **Протокольный адаптер функционирует**

Важно осуществить настройку клиента и сервера на использование одного и того же сетевого параметра.

Процесс решения проблемы

Проверка функционирования базы данных

Основной этап — убедиться в успешной активации службы Oracle после её включения и включение функции автозапуска.

Доступность базы данных после восстановления

После перезагрузки системы или после ее восстановления подключитесь к базе данных через SQL*Plus, чтобы убедиться в её доступности:

sqlplus /nolog
conn ваш_пользователь/ваш_пароль@хост:порт/сервис

Изучение системы Oracle и TNS

Понимание архитектуры сетевых служб Oracle поможет визуализировать проблему и более эффективно устранить её. Полезным будет ознакомление с Руководством администратора по конфигурации сети Oracle.

Продвинутые методы диагностики

Иногда причиной ошибки ORA-12560 могут стать несоответствия в разрешениях файлов, сбоях при установке ПО Oracle или настройка сетевой инфраструктуры. Следует обратить внимание на:

  1. Права доступа к файлам установки Oracle и сетевым файлам.
  2. Возможные проблемы с сетевым оборудованием (брандмауэры, маршрутизаторы и пр.).
  3. Содержимое файла alert.log Oracle на предмет наличия проблем, специфичных для вашей базы данных.

Полезные материалы

  1. ORA-12500 до ORA-12699 — официальное руководство Oracle по ошибкам TNS (включая ORA-12560).
  2. sql – ORA-12560: TNS: ошибка протокольного адаптера – Stack Overflow — обсуждение и различные подходы к решению ошибки ORA-12560.
  3. Local Naming Parameters in the tnsnames.ora File — информация о настройках файла tnsnames.ora для устранения потенциальных проблем, которые могут привести к возникновению ошибки ORA-12560.
  4. TNS – Oracle FAQ — подробное объяснение слушателей Oracle TNS, которое поможет понять проблему с ORA-12560.
  5. YouTube: Исправление ошибки ORA-12560 Видеоурок — видеоурок, в котором пошагово разбираются способы устранения неполадок, связанных с ORA-12560.
Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

