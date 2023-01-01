Решение проблемы обрезания данных при импорте CSV в SQL

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  #Типы данных SQL  
Быстрый ответ

Если при импорте CSV-файла в SQL Server возникают проблемы, а ваши колонки имеют тип VARCHAR(MAX), рекомендую:

  • Внимательно изучить CSV-файл на предмет скрытых проблем, как то: различные виды кавычек или разделителей. Для этого можно использовать текстовый редактор, например, Notepad++.

  • Применить команду BULK INSERT, указав конкретные разделители и файл для записи ошибок, чтобы улучшить процесс импорта:

    BULK INSERT YourTable
FROM 'path_to_your_csv.csv'
WITH (
   FIELDTERMINATOR = ',',  -- Между запятыми и точками с запятой выбираем запятые!
   ROWTERMINATOR = '\n',   -- В Windows предпочтительным символом конца строки является '\r\n'. Не забывайте учитывать особенности операционной системы!
   ERRORFILE = 'errors.log' -- Позволь отозвавшись ошибкам! 👑
);

  • Изучите файл с записью ошибок (errors.log), чтобы выявить и устранить неисправности. Дай высказаться всей правде, файл логов!

Подготовка к импорту: общий обзор

Перед началом импорта убедитесь, что:

  • Колонки достаточно широкие: Ваши колонки должны быть достаточно широкими, чтобы вместить импортируемые данные.
  • Данные очищены от специальных символов: Устраните все вредоносные символы, такие как кавычки и запятые, которые могут ввести в заблуждение CSV-парсер. Время для уборки!
  • Типы данных соответствуют друг другу: Обеспечьте соответствие типов данных источника целевым типам данных. Не забывайте обращать внимание на расширенные настройки мастера импорта и экспорта SQL Server.

Борьба с усечением данных и несоответствием типов

Будьте внимательны, если у вас возникают проблемы с усечением данных или несоответствием типов:

  • При работе с нестандартными текстовыми данными, используйте преобразование колонок в тип DT_TEXT при импорте.
  • Используйте функцию "Предложить типы...", чтобы оптимизировать размеры полей.
  • Проверьте наличие специфических для CSV символов, таких как скрытая кодовая страница, которая может вызывать усечение данных.

Ручной путь: решения для запутанных данных

Когда автоматизация не работает:

  • Настройте dtsx-файл: Изменим атрибуты значений на length="0" и dataType="nText".
  • Создавайте резервные копии: Всегда делайте backup перед внесением изменений вручную. Неожиданности не всегда приятны.
  • Если проблемы не устраняются, возможно, виноват системный баг. Время вызвать внутреннего Шерлока Холмса!

Визуализация

Представление о задаче по импорту в SQL можно получить, рассмотрев аналог со вставкой книг (строк CSV) в библиотеку, где каждая полка (столбец) предназначена для особого жанра (типа данных):

| Метка на полке (Тип данных) | Что может поместиться (Данные)       |
| --------------------------- | ------------------------------------ |
| Детективы (INT)             | 📘📘 (Только числа)                   |
| Любовные романы (VARCHAR(MAX)) | 📕📗📙📔 (Любой текст, как душе угодно!)|

Не важно, сколько смести у вас на полке "Любовные романы" (VARCHAR(MAX)), если полка "Детективы" (INT) переполнена, книга не войдет:

Пробуем поместить 500-страничный роман на полку "Детективы": 
📘❌ [Ошибка: Полка "Детективы" (INT) переполнена!]

Альтернативные методы импорта данных из CSV

Если базовый подход не действует:

  • Службы интеграции SQL Server (SSIS): Этот мощный инструмент способен решать сложные задачи трансформации данных.
  • Скриптинг (PowerShell, Python): Напишите скрипт для приведения данных в CSV к соответствию с структурой данных SQL Server перед импортом.
  • Сторонние утилиты: Инструменты, как, например, SQL Server Data Tools (SSDT), и другие, могут предоставить дополнительный контроль над процессом импорта, словно вы участвуете в гала-концерте SQL's Got Talent!

Завершение: все "тушки" над "ёлками"!

После завершения процесса импорта выполните следующие шаги, чтобы обеспечить правильность результата:

  • В окошке предварительного просмотра данных ещё раз проверьте размеры данных в мастере импорта.
  • Убедитесь в правильности настройки целевых столбцов, заданных как VARCHAR(MAX). Размер имеет значение.
  • Если возникли проблемы с преобразованием или с несоответствием кодовых страниц, раскройте тайны, спрятанные в логах ошибок.

Полезные материалы

  1. char и varchar (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn – Подробное описание типов данных VARCHAR(MAX) и связанных с ними в SQL Server.
  2. Лучшие практики разработки в SSRS – Рекомендации, полезные советы и лучшие практики для работы с SQL Server Reporting Services.
  3. Новые вопросы 'sql-server+csv+import' – Stack Overflow – Обсуждения и решения проблем, связанных с импортом CSV в сообществе Stack Overflow.
  4. Размещайте данные и журнальные файлы на различных дисках – SQL Server | Microsoft Learn – Почему размещение файлов данных и журналов на разных дисках поможет сохранить спокойствие во время широкомасштабных операций с SQL Server.
Свежие материалы
Протоколы уровня представления: примеры и использование
6 сентября 2024
Вставка и редактирование изображений в Google Презентациях
6 сентября 2024
Вопросы по SQL на собеседовании для тестировщиков
6 сентября 2024

Загрузка...