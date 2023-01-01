Решение проблемы обрезания данных при импорте CSV в SQL

Быстрый ответ

Если при импорте CSV-файла в SQL Server возникают проблемы, а ваши колонки имеют тип VARCHAR(MAX) , рекомендую:

Внимательно изучить CSV-файл на предмет скрытых проблем, как то: различные виды кавычек или разделителей. Для этого можно использовать текстовый редактор, например, Notepad++.

Применить команду BULK INSERT , указав конкретные разделители и файл для записи ошибок, чтобы улучшить процесс импорта: SQL Скопировать код BULK INSERT YourTable FROM 'path_to_your_csv.csv' WITH ( FIELDTERMINATOR = ',', -- Между запятыми и точками с запятой выбираем запятые! ROWTERMINATOR = '

', -- В Windows предпочтительным символом конца строки является '\r

'. Не забывайте учитывать особенности операционной системы! ERRORFILE = 'errors.log' -- Позволь отозвавшись ошибкам! 👑 );

Изучите файл с записью ошибок ( errors.log ), чтобы выявить и устранить неисправности. Дай высказаться всей правде, файл логов!

Подготовка к импорту: общий обзор

Перед началом импорта убедитесь, что:

: Ваши колонки должны быть достаточно , чтобы вместить импортируемые данные. Данные очищены от специальных символов : Устраните все вредоносные символы, такие как кавычки и запятые, которые могут ввести в заблуждение CSV-парсер. Время для уборки!

: Устраните все вредоносные символы, такие как кавычки и запятые, которые могут ввести в заблуждение CSV-парсер. Время для уборки! Типы данных соответствуют друг другу: Обеспечьте соответствие типов данных источника целевым типам данных. Не забывайте обращать внимание на расширенные настройки мастера импорта и экспорта SQL Server.

Борьба с усечением данных и несоответствием типов

Будьте внимательны, если у вас возникают проблемы с усечением данных или несоответствием типов:

, используйте преобразование колонок в тип при импорте. Используйте функцию " Предложить типы... ", чтобы оптимизировать размеры полей.

", чтобы оптимизировать размеры полей. Проверьте наличие специфических для CSV символов, таких как скрытая кодовая страница, которая может вызывать усечение данных.

Ручной путь: решения для запутанных данных

Когда автоматизация не работает:

: Изменим значений на и . Создавайте резервные копии : Всегда делайте backup перед внесением изменений вручную. Неожиданности не всегда приятны.

: Всегда делайте backup перед внесением изменений вручную. Неожиданности не всегда приятны. Если проблемы не устраняются, возможно, виноват системный баг. Время вызвать внутреннего Шерлока Холмса!

Визуализация

Представление о задаче по импорту в SQL можно получить, рассмотрев аналог со вставкой книг (строк CSV) в библиотеку, где каждая полка (столбец) предназначена для особого жанра (типа данных):

Markdown Скопировать код | Метка на полке (Тип данных) | Что может поместиться (Данные) | | --------------------------- | ------------------------------------ | | Детективы (INT) | 📘📘 (Только числа) | | Любовные романы (VARCHAR(MAX)) | 📕📗📙📔 (Любой текст, как душе угодно!)|

Не важно, сколько смести у вас на полке "Любовные романы" (VARCHAR(MAX)), если полка "Детективы" (INT) переполнена, книга не войдет:

Markdown Скопировать код Пробуем поместить 500-страничный роман на полку "Детективы": 📘❌ [Ошибка: Полка "Детективы" (INT) переполнена!]

Альтернативные методы импорта данных из CSV

Если базовый подход не действует:

: Этот мощный инструмент способен решать сложные задачи трансформации данных. Скриптинг (PowerShell, Python) : Напишите скрипт для приведения данных в CSV к соответствию с структурой данных SQL Server перед импортом.

: Напишите скрипт для приведения данных в CSV к соответствию с структурой данных SQL Server перед импортом. Сторонние утилиты: Инструменты, как, например, SQL Server Data Tools (SSDT), и другие, могут предоставить дополнительный контроль над процессом импорта, словно вы участвуете в гала-концерте SQL's Got Talent!

Завершение: все "тушки" над "ёлками"!

После завершения процесса импорта выполните следующие шаги, чтобы обеспечить правильность результата:

В окошке предварительного просмотра данных ещё раз проверьте размеры данных в мастере импорта.

. Размер имеет значение. Если возникли проблемы с преобразованием или с несоответствием кодовых страниц, раскройте тайны, спрятанные в логах ошибок.

