Решение: получение всех дат между двумя датами в SQL

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для создания последовательности дат в SQL Server можно использовать рекурсивные общие табличные выражения (CTE). Этот метод последовательно прибавляет к начальной дате один день до тех пор, пока не будет достигнута конечная дата:

SQL Скопировать код DECLARE @Start DATE = '2021-01-01', @End DATE = '2021-01-10'; WITH DateSeq AS ( SELECT @Start AS Date UNION ALL SELECT DATEADD(DAY, 1, Date) FROM DateSeq WHERE Date < @End ) SELECT Date FROM DateSeq OPTION (MAXRECURSION 0);

Данный код выдаст все даты с 1 по 10 января 2021 года включительно.

Повышение производительности за счет операций на основе наборов

Операции на основе наборов обычно выполняются быстрее, чем операции построчно, что способствует улучшению производительности запроса. Воспользоваться заранее подготовленной таблицей календаря позволит извлечь данные быстро и без лишних затрат:

SQL Скопировать код SELECT CalendarDate FROM YourCalendarTable WHERE CalendarDate BETWEEN @Start AND @End;

Если у вас нет доступа к таблице календаря, рекомендуется использовать таблицу чисел или последовательность целых чисел, избегая при этом рекурсивных CTE, которые могут ухудшить производительность.

Эффективное применение большого диапазона дат

При работе с большим диапазоном дат целесообразно отказаться от ограничений, накладываемых рекурсивными CTE, использовав таблицу чисел со следующим методом:

SQL Скопировать код DECLARE @Start DATE = '2021-01-01', @End DATE = '2021-12-31'; SELECT DATEADD(DAY, nbr – 1, @Start) AS Date FROM (SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY c.object_id) AS nbr FROM sys.columns c) numbers WHERE nbr <= DATEDIFF(DAY, @Start, @End) + 1;

Этот запрос позволяет сгенерировать даты с 1 января по 31 декабря 2021 года, не используя рекурсию, а обращаясь к системным объектам для создания последовательности чисел.

Ясность и простота: наши ключевые союзники

С точки зрения удобства чтения и легкости сопровождения, при наличии возможности откажитесь от сложных рекурсивных CTE в пользу простого запроса SELECT . Для инкапсуляции логики генерации дат используйте табличные функции (TVF), что поможет повторно использовать код.

Визуализация

Представим связь между двуми датами в виде моста:

Дата начала 🚩: 2021-01-01 Дата окончания 🏁: 2021-01-05

Мы строим мост, шаг за шагом:

🌉: [2021-01-01, 2021-01-02, 2021-01-03, 2021-01-04, 2021-01-05]

Каждый шаг моста — это дата в SQL-запросе.

Добавление исключений и настроек в запросы

Избегайте бесконечной рекурсии

При работе с широкими диапазонами дат в рекурсивных CTE установите лимит рекурсии при помощи OPTION (MAXRECURSION 0) . Это обеспечит неограниченную рекурсию и тем самым позволит перемещаться во времени без ограничений.

Форматы дат настроиваются под ваши нужды

Для форматирования дат используйте функции CONVERT или FORMAT , чтобы формат вывода дат отвечал вашим предпочтениям:

SQL Скопировать код SELECT FORMAT(Date, 'yyyy-MM-dd') AS FormattedDate FROM DateSeq; -- Теперь даты отображаются в формате, который вы предпочитаете.

Нерекурсивный подход

Если желательно избежать рекурсии, можете использовать цикл while или таблицу чисел для генерации дат:

SQL Скопировать код DECLARE @DateList TABLE (Date DATE); DECLARE @Current DATE = @Start; WHILE @Current <= @End BEGIN INSERT INTO @DateList VALUES (@Current); SET @Current = DATEADD(DAY, 1, @Current); END SELECT Date FROM @DateList; -- Весь диапазон ваших дат.

Этот цикл проходит по диапазону дат, добавляя каждую дату в таблицу @DateList , что обходит необходимость использовать рекурсивные методы.

Полезные материалы