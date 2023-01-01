Решение ошибок при удалении и создании базы в SQL Server

Быстрый ответ

Для того чтобы удалить и воздать заново базу данных в SQL Server, следует использовать эксклюзивный режим доступа и прекратить строптивые активные соединения. Следующая короткая последовательность команд поможет Вам в данном вопросе:

SQL Скопировать код USE master; ALTER DATABASE YourDB SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE; DROP DATABASE IF EXISTS YourDB; -- Застревает YourDB? CREATE DATABASE YourDB; -- Время для YourDB 2.0!

Подставьте YourDB вместо названия вашей базы данных и начните непосредственное обновление.

Проверка перед принятием решения

Прежде чем удалять базу данных с использованием DROP DATABASE и рисковать потерей данных, рекомендуем провести дополнительную проверку:

Закройте все запросы к YourDB в SSMS, чтобы они не помешали процессу.

в SSMS, чтобы они не помешали процессу. Найдите активные соединения с помощью следующего запроса:

SQL Скопировать код SELECT * FROM sys.sysprocesses WHERE dbid = DB_ID('YourDB'); -- Посмотрим, кто у нас тут!

Принудительно завершите работу упорных процессов:

SQL Скопировать код DECLARE @kill varchar(8000) = ''; SELECT @kill = @kill + 'KILL ' + CONVERT(varchar(5), spid) + ';' FROM sys.sysprocesses WHERE dbid = DB_ID('YourDB'); -- Считайте это массовой эвакуацией! EXEC(@kill);

Этикет взаимоотношений

Следуйте лучшим практикам:

Перед выполнением команд, которые могут затронуть существование базы данных, таких как DROP или CREATE, всегда переключайтесь на базу данных master .

на базу данных . При удалении базы данных через Object Explorer в SSMS, выберите "Delete" и отметьте checkbox "Close existing connections", чтобы быть щепетильным пользователем.

Визуализация

Чтобы лучше понять проблему удаления и воссоздания базы данных в SQL Server, можно представить это в виде схемы:

Markdown Скопировать код 🔒 База данных: Занята другими операциями или пользователями. 🔨 Ваша задача: Удалить & Воссоздать базу данных. Проблема: "Базу данных нельзя удалить, поскольку она занята." Решение: Шаг 1: Разойтись, всем! 🧑‍🤝‍🧑👋 Шаг 2: Прервать связи 🔗➡️🤏 Шаг 3: Сносить здание 🏗️👷‍♂️➡️🧨 Шаг 4: Начать все сначала 🏗️👷‍♂️🌟

Важно: удостоверьтесь, что в здании никого нет (🧑‍🤝‍🧑), перед тем как приступать к сносу (🧨) и строительству нового (🌟)!

Дополнительные меры и рекомендации

В более сложных случаях мы не можем действовать радикально, поэтому следует рассмотреть альтернативные подходы и дополнительные меры безопасности:

Успокоение зверя репликации

Если ваша база данных участвует в процессе репликации или имеет большие журналы транзакций, целесообразно создать резервную копию:

SQL Скопировать код BACKUP LOG YourDB TO DISK='YourDB_LogBackup.trn'; -- Помните, безопасность превыше всего! GO

Перевод базы данных в режим ожидания

В качестве альтернативного варианта можно отключить базу данных, дав ей немного поотдыхать перед окончательным удалением:

SQL Скопировать код ALTER DATABASE YourDB SET OFFLINE WITH ROLLBACK IMMEDIATE; -- Тихо, база данных отдыхает... DROP DATABASE YourDB; -- Пробуждение в чистилище.

Выживание среди мнимых объектов

Чтобы избежать неприятных ошибок, связанных с объектами, используйте проактивную проверку:

SQL Скопировать код -- Проверьте, действительно ли объект существует перед удалением IF OBJECT_ID('YourDB.dbo.YourTable', 'U') IS NOT NULL DROP TABLE YourDB.dbo.YourTable; -- Прощайте, YourTable.

Помощь доктора Гугла

Для решения изысканно сложных и трудоемких задач не стесняйтесь обращаться за помощью:

Исследуйте форумы Microsoft в отношении поддержки разных версий.

Ведите диалог со специалистами на таких платформах, как StackOverflow.

Эти подходы гарантируют стабильность работы в самых разнообразных ситуациях и помогают преодолеть неожиданные трудности.

