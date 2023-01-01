Решение ошибок при удалении и создании базы в SQL Server

#DDL: CREATE / ALTER / DROP  
Быстрый ответ

Для того чтобы удалить и воздать заново базу данных в SQL Server, следует использовать эксклюзивный режим доступа и прекратить строптивые активные соединения. Следующая короткая последовательность команд поможет Вам в данном вопросе:

USE master;
ALTER DATABASE YourDB SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
DROP DATABASE IF EXISTS YourDB;  -- Застревает YourDB?
CREATE DATABASE YourDB;  -- Время для YourDB 2.0!

Подставьте YourDB вместо названия вашей базы данных и начните непосредственное обновление.

Проверка перед принятием решения

Прежде чем удалять базу данных с использованием DROP DATABASE и рисковать потерей данных, рекомендуем провести дополнительную проверку:

  • Закройте все запросы к YourDB в SSMS, чтобы они не помешали процессу.

  • Найдите активные соединения с помощью следующего запроса:


      SELECT * FROM sys.sysprocesses WHERE dbid = DB_ID('YourDB');  -- Посмотрим, кто у нас тут!

  • Принудительно завершите работу упорных процессов:


      DECLARE @kill varchar(8000) = '';  
  SELECT @kill = @kill + 'KILL ' + CONVERT(varchar(5), spid) + ';'  
  FROM sys.sysprocesses  
  WHERE dbid = DB_ID('YourDB');
  -- Считайте это массовой эвакуацией!
  EXEC(@kill);

Этикет взаимоотношений

Следуйте лучшим практикам:

  • Перед выполнением команд, которые могут затронуть существование базы данных, таких как DROP или CREATE, всегда переключайтесь на базу данных master.
  • При удалении базы данных через Object Explorer в SSMS, выберите "Delete" и отметьте checkbox "Close existing connections", чтобы быть щепетильным пользователем.

Визуализация

Чтобы лучше понять проблему удаления и воссоздания базы данных в SQL Server, можно представить это в виде схемы:

🔒 База данных: Занята другими операциями или пользователями.

🔨 Ваша задача: Удалить & Воссоздать базу данных.

Проблема: "Базу данных нельзя удалить, поскольку она занята."

Решение:
Шаг 1: Разойтись, всем! 🧑‍🤝‍🧑👋
Шаг 2: Прервать связи 🔗➡️🤏
Шаг 3: Сносить здание 🏗️👷‍♂️➡️🧨
Шаг 4: Начать все сначала 🏗️👷‍♂️🌟

Важно: удостоверьтесь, что в здании никого нет (🧑‍🤝‍🧑), перед тем как приступать к сносу (🧨) и строительству нового (🌟)!

Дополнительные меры и рекомендации

В более сложных случаях мы не можем действовать радикально, поэтому следует рассмотреть альтернативные подходы и дополнительные меры безопасности:

Успокоение зверя репликации

Если ваша база данных участвует в процессе репликации или имеет большие журналы транзакций, целесообразно создать резервную копию:

BACKUP LOG YourDB TO DISK='YourDB_LogBackup.trn';  -- Помните, безопасность превыше всего!
GO

Перевод базы данных в режим ожидания

В качестве альтернативного варианта можно отключить базу данных, дав ей немного поотдыхать перед окончательным удалением:

ALTER DATABASE YourDB SET OFFLINE WITH ROLLBACK IMMEDIATE;  -- Тихо, база данных отдыхает...
DROP DATABASE YourDB;  -- Пробуждение в чистилище.

Выживание среди мнимых объектов

Чтобы избежать неприятных ошибок, связанных с объектами, используйте проактивную проверку:

-- Проверьте, действительно ли объект существует перед удалением
IF OBJECT_ID('YourDB.dbo.YourTable', 'U') IS NOT NULL
DROP TABLE YourDB.dbo.YourTable;  -- Прощайте, YourTable.

Помощь доктора Гугла

Для решения изысканно сложных и трудоемких задач не стесняйтесь обращаться за помощью:

  • Исследуйте форумы Microsoft в отношении поддержки разных версий.
  • Ведите диалог со специалистами на таких платформах, как StackOverflow.

Эти подходы гарантируют стабильность работы в самых разнообразных ситуациях и помогают преодолеть неожиданные трудности.

Полезные материалы

  1. DROP DATABASE (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft LearnОфициальная документация по использованию команды DROP DATABASE в SQL Server.
  2. Permissions (Database Engine) – SQL Server | Microsoft LearnОбзор необходимых разрешений для выполнения операций в SQL.
  3. Connect and query a SQL Server instance using SQL Server Management Studio (SSMS) – SQL Server Management Studio (SSMS) | Microsoft LearnИнструкция для начинающих по работе с SSMS.
  4. How do you kill all current connections to a SQL Server 2005 database? — Обсуждение на StackOverflow о разрешении конфликтов доступа к базам данных.
  5. How to delete a database in SQL Server? — Обсуждение на StackOverflow о основатальном удалении баз данных.
