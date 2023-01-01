Решение ошибок 5061 и 5069 в SQL: блокировка базы данных#Транзакции (ACID) #DDL: CREATE / ALTER / DROP #Изоляция и блокировки
Быстрый ответ
Для устранения проблемы с отсутствием возможности блокировки при использовании оператора ALTER DATABASE, нужно прекратить активные сессии и переключить режим работы базы данных в SINGLE_USER:
- Завершите активные сессии:
-- "Внимание всем: База данных переходит в режим технического обслуживания. Освободите пространство!"
ALTER DATABASE ИмяВашейБазыДанных SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
Выполните нужную команду ALTER DATABASE.
Верните обычный доступ:
-- "Техническое обслуживание завершено! Можно возобновить работу."
ALTER DATABASE ИмяВашейБазыДанных SET MULTI_USER;
Примечание: Замените
ИмяВашейБазыДанных на название вашей базы данных. Вышеуказанный метод принудительно закрывает все соединения, устраняя все препятствия для блокировки.
Активные соединения: ещё одна проблема?
Активные соединения могут серьёзно затруднить выполнение операций ALTER DATABASE.
Активные соединения и вы: выявление проблем
Прежде чем принимать меры, определите причину проблемы:
- Запустите
sp_who2, чтобы узнать об активных сессиях:
EXEC sp_who2;
- Отфильтруйте результаты, чтобы видеть только соединения с нужной вам базой данных.
Столкновение с активными соединениями: грамотное завершение
Для приостановки сессий без лишней паники:
- Оцените последствия использования
WITH ROLLBACK IMMEDIATEи применяйте команду обоснованно, так как она откатывает текущие транзакции.
- Используйте более изощрённый метод с
KILL <SPID>, чтобы приостановить сессии по одной.
- Обязательно убедитесь, что у вас есть права
sysadminили
dbcreator, так как для реализации этих действий требуются соответствующие полномочия.
Предотвращение новых подключений: избегайте нежданчиков
Очистив "поле битвы", не дайте возникнуть новым "боевикам":
- Не приступайте к работе с базой данных в время выполнения операции.
- Держите базу данных в режиме SINGLE_USER в течение всего времени операции ALTER DATABASE.
Урегулирование ситуации: устранение корневых проблем
Частые блокировки могут указывать на другие, более глубоко укоренённые проблемы в системе:
Власть доступа: проверка полномочий пользователей
Убедитесь, что у вашего аккаунта есть достаточно прав и ролей для выполнения задач.
Скрытый противник: увеличение журнала транзакций
Неудержимый рост журнала транзакций может свести на нет работу базы данных. Регулярная резервная копия поможет держать ситуацию под контролем.
Медлительные и упорные: долгосрочные запросы
Тяжёлые запросы могут блокировать операции ALTER DATABASE:
- Используйте SQL Profiler для обнаружения и анализа застрявших транзакций.
- Проведите оптимизацию "тяжёлых" запросов, обновляя индексы или пересматривая их структуру.
Визуализация
Представьте себя, что база данных — это ваш личный сейф (🔁🔒💼).
Вы намерены провести ремонт внутри сейфа:
Вы: ⚒️ -> 🔒💼 – "Пора обновиться!" (ALTER DATABASE)
Сейф: 🔐 – "Закрыто, я на страже!" (Блокировка)
Цель — переключиться с прямого столкновения на более утончённое решение проблемы блокировки:
- Ремонт: ⚒️ (ALTER COMMAND)
- Замок сейфа: 🔐 (БЛОКИРОВКА)
- Сейф: 💼 (БАЗА ДАННЫХ)
Цель: чтобы провести изменения в сейфе (💼), вы должны решить проблему с блокировкой (🔐) или дождаться момента, когда она не будет активна.
Предупредительные стратегии и запасные решения
Превентивная профилактика проблем
Не нужно спешить с принятием решений:
- Проверьте настройки, например, timeout-ы для блокировок, чтобы избежать неприятных ситуаций.
- Планируйте изменения так, чтобы минимизировать неудобства для пользователей.
Всегда на чеку
Следите за состоянием своей системы:
- Используйте инструменты мониторинга для оперативного обнаружения конфликтов за ресурсы или необычной активности в системе.
- Регулярно проводите диагностику системы, чтобы избежать возникновения проблем.
План "Б": варианты в случае аварийной ситуации
Если мирные решения не спасают:
- Перезагрузить SQL Server может быть последним вариантом.
- Рассмотрите возможность создания и использования новой базы данных, если конфликтов с текущей базой становится слишком много.
Павел Усов
администратор баз данных