logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Решение ошибок 5061 и 5069 в SQL: блокировка базы данных
Перейти

Решение ошибок 5061 и 5069 в SQL: блокировка базы данных

#Транзакции (ACID)  #DDL: CREATE / ALTER / DROP  #Изоляция и блокировки  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Для устранения проблемы с отсутствием возможности блокировки при использовании оператора ALTER DATABASE, нужно прекратить активные сессии и переключить режим работы базы данных в SINGLE_USER:

  1. Завершите активные сессии:
SQL
Скопировать код
-- "Внимание всем: База данных переходит в режим технического обслуживания. Освободите пространство!"
ALTER DATABASE ИмяВашейБазыДанных SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;

  1. Выполните нужную команду ALTER DATABASE.

  2. Верните обычный доступ:

SQL
Скопировать код
-- "Техническое обслуживание завершено! Можно возобновить работу."
ALTER DATABASE ИмяВашейБазыДанных SET MULTI_USER;

Примечание: Замените ИмяВашейБазыДанных на название вашей базы данных. Вышеуказанный метод принудительно закрывает все соединения, устраняя все препятствия для блокировки.

Пошаговый план для смены профессии

Активные соединения: ещё одна проблема?

Активные соединения могут серьёзно затруднить выполнение операций ALTER DATABASE.

Активные соединения и вы: выявление проблем

Прежде чем принимать меры, определите причину проблемы:

  • Запустите sp_who2, чтобы узнать об активных сессиях:
SQL
Скопировать код
EXEC sp_who2;
  • Отфильтруйте результаты, чтобы видеть только соединения с нужной вам базой данных.

Столкновение с активными соединениями: грамотное завершение

Для приостановки сессий без лишней паники:

  • Оцените последствия использования WITH ROLLBACK IMMEDIATE и применяйте команду обоснованно, так как она откатывает текущие транзакции.
  • Используйте более изощрённый метод с KILL <SPID>, чтобы приостановить сессии по одной.
  • Обязательно убедитесь, что у вас есть права sysadmin или dbcreator, так как для реализации этих действий требуются соответствующие полномочия.

Предотвращение новых подключений: избегайте нежданчиков

Очистив "поле битвы", не дайте возникнуть новым "боевикам":

  • Не приступайте к работе с базой данных в время выполнения операции.
  • Держите базу данных в режиме SINGLE_USER в течение всего времени операции ALTER DATABASE.

Урегулирование ситуации: устранение корневых проблем

Частые блокировки могут указывать на другие, более глубоко укоренённые проблемы в системе:

Власть доступа: проверка полномочий пользователей

Убедитесь, что у вашего аккаунта есть достаточно прав и ролей для выполнения задач.

Скрытый противник: увеличение журнала транзакций

Неудержимый рост журнала транзакций может свести на нет работу базы данных. Регулярная резервная копия поможет держать ситуацию под контролем.

Медлительные и упорные: долгосрочные запросы

Тяжёлые запросы могут блокировать операции ALTER DATABASE:

  • Используйте SQL Profiler для обнаружения и анализа застрявших транзакций.
  • Проведите оптимизацию "тяжёлых" запросов, обновляя индексы или пересматривая их структуру.

Визуализация

Представьте себя, что база данных — это ваш личный сейф (🔁🔒💼).

Вы намерены провести ремонт внутри сейфа:

Markdown
Скопировать код
Вы: ⚒️ -> 🔒💼 – "Пора обновиться!" (ALTER DATABASE)
Сейф: 🔐 – "Закрыто, я на страже!" (Блокировка)

Цель — переключиться с прямого столкновения на более утончённое решение проблемы блокировки:

Markdown
Скопировать код
- Ремонт: ⚒️ (ALTER COMMAND)
- Замок сейфа: 🔐 (БЛОКИРОВКА)
- Сейф: 💼 (БАЗА ДАННЫХ)

Цель: чтобы провести изменения в сейфе (💼), вы должны решить проблему с блокировкой (🔐) или дождаться момента, когда она не будет активна.

Предупредительные стратегии и запасные решения

Превентивная профилактика проблем

Не нужно спешить с принятием решений:

  • Проверьте настройки, например, timeout-ы для блокировок, чтобы избежать неприятных ситуаций.
  • Планируйте изменения так, чтобы минимизировать неудобства для пользователей.

Всегда на чеку

Следите за состоянием своей системы:

  • Используйте инструменты мониторинга для оперативного обнаружения конфликтов за ресурсы или необычной активности в системе.
  • Регулярно проводите диагностику системы, чтобы избежать возникновения проблем.

План "Б": варианты в случае аварийной ситуации

Если мирные решения не спасают:

  • Перезагрузить SQL Server может быть последним вариантом.
  • Рассмотрите возможность создания и использования новой базы данных, если конфликтов с текущей базой становится слишком много.

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какую команду необходимо выполнить, чтобы изменить доступ к базе данных на SINGLE_USER?
1 / 5

Павел Усов

администратор баз данных

Свежие материалы
Различия между HTTP и HTTPS
6 сентября 2024
Протоколы уровня представления: примеры и использование
6 сентября 2024
Методы HTTP: GET, POST и другие
6 сентября 2024

Загрузка...