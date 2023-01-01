Решение ошибок 5061 и 5069 в SQL: блокировка базы данных

Быстрый ответ

Для устранения проблемы с отсутствием возможности блокировки при использовании оператора ALTER DATABASE, нужно прекратить активные сессии и переключить режим работы базы данных в SINGLE_USER:

Завершите активные сессии:

SQL Скопировать код -- "Внимание всем: База данных переходит в режим технического обслуживания. Освободите пространство!" ALTER DATABASE ИмяВашейБазыДанных SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;

Выполните нужную команду ALTER DATABASE. Верните обычный доступ:

SQL Скопировать код -- "Техническое обслуживание завершено! Можно возобновить работу." ALTER DATABASE ИмяВашейБазыДанных SET MULTI_USER;

Примечание: Замените ИмяВашейБазыДанных на название вашей базы данных. Вышеуказанный метод принудительно закрывает все соединения, устраняя все препятствия для блокировки.

Активные соединения: ещё одна проблема?

Активные соединения могут серьёзно затруднить выполнение операций ALTER DATABASE.

Активные соединения и вы: выявление проблем

Прежде чем принимать меры, определите причину проблемы:

Запустите sp_who2 , чтобы узнать об активных сессиях:

SQL Скопировать код EXEC sp_who2;

Отфильтруйте результаты, чтобы видеть только соединения с нужной вам базой данных.

Столкновение с активными соединениями: грамотное завершение

Для приостановки сессий без лишней паники:

Оцените последствия использования WITH ROLLBACK IMMEDIATE и применяйте команду обоснованно, так как она откатывает текущие транзакции.

и применяйте команду обоснованно, так как она откатывает текущие транзакции. Используйте более изощрённый метод с KILL <SPID> , чтобы приостановить сессии по одной.

, чтобы приостановить сессии по одной. Обязательно убедитесь, что у вас есть права sysadmin или dbcreator , так как для реализации этих действий требуются соответствующие полномочия.

Предотвращение новых подключений: избегайте нежданчиков

Очистив "поле битвы", не дайте возникнуть новым "боевикам":

Не приступайте к работе с базой данных в время выполнения операции.

Держите базу данных в режиме SINGLE_USER в течение всего времени операции ALTER DATABASE.

Урегулирование ситуации: устранение корневых проблем

Частые блокировки могут указывать на другие, более глубоко укоренённые проблемы в системе:

Власть доступа: проверка полномочий пользователей

Убедитесь, что у вашего аккаунта есть достаточно прав и ролей для выполнения задач.

Скрытый противник: увеличение журнала транзакций

Неудержимый рост журнала транзакций может свести на нет работу базы данных. Регулярная резервная копия поможет держать ситуацию под контролем.

Медлительные и упорные: долгосрочные запросы

Тяжёлые запросы могут блокировать операции ALTER DATABASE:

Используйте SQL Profiler для обнаружения и анализа застрявших транзакций.

для обнаружения и анализа застрявших транзакций. Проведите оптимизацию "тяжёлых" запросов, обновляя индексы или пересматривая их структуру.

Визуализация

Представьте себя, что база данных — это ваш личный сейф (🔁🔒💼).

Вы намерены провести ремонт внутри сейфа:

Markdown Скопировать код Вы: ⚒️ -> 🔒💼 – "Пора обновиться!" (ALTER DATABASE) Сейф: 🔐 – "Закрыто, я на страже!" (Блокировка)

Цель — переключиться с прямого столкновения на более утончённое решение проблемы блокировки:

Markdown Скопировать код - Ремонт: ⚒️ (ALTER COMMAND) - Замок сейфа: 🔐 (БЛОКИРОВКА) - Сейф: 💼 (БАЗА ДАННЫХ)

Цель: чтобы провести изменения в сейфе (💼), вы должны решить проблему с блокировкой (🔐) или дождаться момента, когда она не будет активна.

Предупредительные стратегии и запасные решения

Превентивная профилактика проблем

Не нужно спешить с принятием решений:

Проверьте настройки, например, timeout-ы для блокировок , чтобы избежать неприятных ситуаций.

, чтобы избежать неприятных ситуаций. Планируйте изменения так, чтобы минимизировать неудобства для пользователей.

Всегда на чеку

Следите за состоянием своей системы:

Используйте инструменты мониторинга для оперативного обнаружения конфликтов за ресурсы или необычной активности в системе.

для оперативного обнаружения конфликтов за ресурсы или необычной активности в системе. Регулярно проводите диагностику системы, чтобы избежать возникновения проблем.

План "Б": варианты в случае аварийной ситуации

Если мирные решения не спасают:

Перезагрузить SQL Server может быть последним вариантом.

может быть последним вариантом. Рассмотрите возможность создания и использования новой базы данных, если конфликтов с текущей базой становится слишком много.

