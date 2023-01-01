Решение ошибки вставки в identity column SQL при IDENTITY_INSERT OFF

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Если нужно вставить конкретное значение в столбец, настроенный на автоинкремент, следует включить параметр IDENTITY_INSERT , произвести вставку, а после этого отключить данный параметр. Ниже представлен пример SQL-запроса:

SQL Скопировать код SET IDENTITY_INSERT YourTable ON; INSERT INTO YourTable (IdentityColumn, ...) VALUES (DesiredValue, ...); SET IDENTITY_INSERT YourTable OFF;

В этом примере YourTable – это имя вашей таблицы, IdentityColumn – это столбец идентификатор, а DesiredValue – это значение, которое вы хотите вставить. Этот пример демонстрирует, как можно управлять автоинкрементными значениями.

В каких случаях стоит использовать IDENTITY_INSERT

В необычных ситуациях

Столбец идентификатор предназначен для автоматической генерации значений, поэтому активация IDENTITY_INSERT обычно рекомендуется только при миграции данных или при выполнении операций, которые выходят за рамки стандартных операций.

При работе с одной таблицей

Параметр IDENTITY_INSERT может быть применим только к одной таблице в конкретный момент времени. Если требуется вставка определённых значений в несколько таблиц, необходимо использовать эту команду для каждой из таблиц отдельно.

При использовании Entity Framework

В случае использования Entity Framework необходимо обновить конфигурацию в файле .edmx , чтобы отражение изменений параметра IDENTITY_INSERT было видимым в модели данных.

Лучшие практики использования IDENTITY_INSERT

Подробный оператор INSERT

Для минимизации возможных ошибок рекомендуется указывать все столбцы в запросе INSERT во время активного параметра IDENTITY_INSERT , чтобы результат не зависел от порядка их расположения по умолчанию.

Режим однопользовательской работы

Переведите базу данных в режим однопользовательской работы или ограничьте доступ к ней при использовании IDENTITY_INSERT . Это поможет избежать возможной путаницы при одновременной вставке данных.

Синхронизация поведения с Entity Framework

При использовании Entity Framework следует настроить поведение столбцов идентификаторов с помощью атрибутов, таких как [DatabaseGenerated(DatabaseGeneratedOption.Identity)] , для корректного управления их значениями.

Важные моменты

Управление идентификаторами в веб-приложениях

Перед работой с идентификатором столбца в веб-приложении убедитесь, что исключения обрабатываются корректно, чтобы избежать проблем, когда IDENTITY_INSERT случайно остаётся активным.

Стандартные вставки

При обычном использовании механизма вставки данных стоит исключать столбец идентификатор из запросов, позволяя механизму автоинкремента работать автономно.

Предпочтение автоматическому управлению

По возможности избегайте ручного вмешательства в генерацию значений идентификаторов; автоматизация предоставляет целый ряд преимуществ, таких как упрощение и стабильность процесса.

Визуализация

Подумайте о столбце автоинкремента как о системе выдачи номерков в отделении ГИБДД:

Markdown Скопировать код Правила ГИБДД (🏢): 1. Возьмите номерок (🎫) и ожидайте своей очереди. 2. Номерки выдает только устройство для выдачи номерков.

Пример использования IDENTITY_INSERT , установленного в OFF , выглядит так:

SQL Скопировать код SET IDENTITY_INSERT table OFF; INSERT INTO table (ID, Name) VALUES (3, 'Alice'); -- ⛔️ ОШИБКА!

В этом случае результат будет следующий:

Markdown Скопировать код ГИБДД (👮‍♂️): "Стоп! Выдачей номерков управляет только устройство для выдачи номерков (🚫)."

Если же IDENTITY_INSERT установлен в ON , ситуация выглядит иначе:

SQL Скопировать код SET IDENTITY_INSERT table ON; INSERT INTO table (ID, Name) VALUES (3, 'Alice'); -- ✅ УСПЕХ!

Это можно визуализировать так:

Markdown Скопировать код ГИБДД (начальник ✅): "Хорошо, вы можете взять номерок, который хотите, но помните, что это исключение из правил..."

Важно: После завершения работы не забудьте отключить IDENTITY_INSERT !

SQL Скопировать код SET IDENTITY_INSERT table OFF; -- 🎫 Возвращаемся к автоматической выдаче номерков!

