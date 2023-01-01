Решение ошибки в SQL: колонки не совпадают с ключом

Быстрый ответ

Чтобы решить проблему несоответствия столбцов таблицы существующему первичному ключу или уникальному ограничению в SQL Server 2008, убедитесь, что внешний ключ ссылается на столбец с уникальными значениями или на первичный ключ. Ниже представлен пример реализации:

SQL Скопировать код -- Делаем столбец уникальным ALTER TABLE РодительскаяТаблица ADD CONSTRAINT PK_РодительскаяТаблица PRIMARY KEY (РодительскийСтолбец); -- Создаем или изменяем внешний ключ ALTER TABLE ДочерняяТаблица ADD CONSTRAINT FK_ДочерняяКРодительской FOREIGN KEY (ДочернийСтолбец) REFERENCES РодительскаяТаблица (РодительскийСтолбец);

Замените ДочерняяТаблица , РодительскаяТаблица , ДочернийСтолбец и РодительскийСтолбец на соответствующие названия таблиц и столбцов. Это обеспечит корректное установление связи внешнего ключа.

Определение первичного ключа: В поисках символа ключа

До того как вы приступите к настройке связи с внешним ключом, убедитесь, что в целевой таблице ( tblOne ) уже установлен первичный ключ или уникальное ограничение. В SQL Server Management Studio наличие первичного ключа обозначается символом ключа рядом с названием столбца. Если символ ключа отсутствует, выполните следующие инструкции для выявления первичного ключа:

SQL Скопировать код -- Удаляем существующее ограничение первичного ключа ALTER TABLE tblOne DROP CONSTRAINT PK_tblOne; -- Добавляем новый первичный ключ ALTER TABLE tblOne ADD CONSTRAINT PK_tblOne PRIMARY KEY (Колонка1, Колонка2);

Если первичный ключ составной, то порядок столбцов в нем имеет решающее значение.

Работа с составными ключами: Все столбцы важны

Если у вас составной первичный ключ, то и внешний ключ должен включать все столбцы первичного ключа в той же последовательности.

Множество таблиц, одно имя: Путаница со схемами

Одноимённые таблицы в разных схемах могут привести к путанице. Поэтому всегда проверяйте правильность схемы.

Конструирование идеального отношения внешнего ключа

При создании нового внешнего ключа убедитесь, что столбцы в tblTwo точно соответствуют столбцам первичного ключа или уникального ограничения в tblOne :

SQL Скопировать код -- Приводим внешний ключ в соответствие с первичным ключом tblOne ALTER TABLE tblTwo ADD CONSTRAINT FK_tblTwo_tblOne FOREIGN KEY (Колонка1, Колонка2) REFERENCES tblOne (Колонка1, Колонка2);

Выполняйте каждый шаг с вниманием, чтобы избежать ошибок.

Обновление метаданных схемы

Не забывайте обновлять метаданные схемы в SQL Server Management Studio после внесения изменений в первичные ключи или ограничения.

Визуализация

Визуальное представление такой сложной темы, как ключи и замки, может выглядеть следующим образом:

Markdown Скопировать код 🔑🔓 – Ключ подходит к соответствующему замку. | Столбец в таблице | Тип замка | | ---------------------- | ----------------------- | | Колонка A 🔑 | Уникальный замок A 🔓 | | Колонка B 🔐 (неправильно)| Уникальный замок B 🔐 (ошибка) | Правильное сочетание: Колонка A 🔑 и Уникальный замок A 🔓 – ✅ Ошибочное сочетание: Колонка B 🔐 и Уникальный замок A 🔓 – ❌

Только строгое соответствие ключа и замка обеспечит надежную работу системы.

Лучшие практики для стабильной работы базы данных

Для обеспечения стабильной работы вашей базы данных следуйте следующим рекомендациям:

Уделяйте время документированию структуры базы данных. Следуйте единым правилам именования: например, PK для первичных ключей в виде PK_ИмяТаблицы . Избегайте ручных изменений – используйте скрипты. Тестируйте свои изменения в тестовой среде перед применением в рабочей среде.

