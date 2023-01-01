Решение ошибки в SQL: колонки не совпадают с ключом#PRIMARY KEY #FOREIGN KEY #Ограничения (Constraints)
Быстрый ответ
Чтобы решить проблему несоответствия столбцов таблицы существующему первичному ключу или уникальному ограничению в SQL Server 2008, убедитесь, что внешний ключ ссылается на столбец с уникальными значениями или на первичный ключ. Ниже представлен пример реализации:
-- Делаем столбец уникальным
ALTER TABLE РодительскаяТаблица
ADD CONSTRAINT PK_РодительскаяТаблица PRIMARY KEY (РодительскийСтолбец);
-- Создаем или изменяем внешний ключ
ALTER TABLE ДочерняяТаблица
ADD CONSTRAINT FK_ДочерняяКРодительской FOREIGN KEY (ДочернийСтолбец)
REFERENCES РодительскаяТаблица (РодительскийСтолбец);
Замените
ДочерняяТаблица,
РодительскаяТаблица,
ДочернийСтолбец и
РодительскийСтолбец на соответствующие названия таблиц и столбцов. Это обеспечит корректное установление связи внешнего ключа.
Определение первичного ключа: В поисках символа ключа
До того как вы приступите к настройке связи с внешним ключом, убедитесь, что в целевой таблице (
tblOne) уже установлен первичный ключ или уникальное ограничение. В SQL Server Management Studio наличие первичного ключа обозначается символом ключа рядом с названием столбца. Если символ ключа отсутствует, выполните следующие инструкции для выявления первичного ключа:
-- Удаляем существующее ограничение первичного ключа
ALTER TABLE tblOne DROP CONSTRAINT PK_tblOne;
-- Добавляем новый первичный ключ
ALTER TABLE tblOne ADD CONSTRAINT PK_tblOne PRIMARY KEY (Колонка1, Колонка2);
Если первичный ключ составной, то порядок столбцов в нем имеет решающее значение.
Работа с составными ключами: Все столбцы важны
Если у вас составной первичный ключ, то и внешний ключ должен включать все столбцы первичного ключа в той же последовательности.
Множество таблиц, одно имя: Путаница со схемами
Одноимённые таблицы в разных схемах могут привести к путанице. Поэтому всегда проверяйте правильность схемы.
Конструирование идеального отношения внешнего ключа
При создании нового внешнего ключа убедитесь, что столбцы в
tblTwo точно соответствуют столбцам первичного ключа или уникального ограничения в
tblOne:
-- Приводим внешний ключ в соответствие с первичным ключом tblOne
ALTER TABLE tblTwo
ADD CONSTRAINT FK_tblTwo_tblOne FOREIGN KEY (Колонка1, Колонка2)
REFERENCES tblOne (Колонка1, Колонка2);
Выполняйте каждый шаг с вниманием, чтобы избежать ошибок.
Обновление метаданных схемы
Не забывайте обновлять метаданные схемы в SQL Server Management Studio после внесения изменений в первичные ключи или ограничения.
Визуализация
Визуальное представление такой сложной темы, как ключи и замки, может выглядеть следующим образом:
🔑🔓 – Ключ подходит к соответствующему замку.
| Столбец в таблице | Тип замка |
| ---------------------- | ----------------------- |
| Колонка A 🔑 | Уникальный замок A 🔓 |
| Колонка B 🔐 (неправильно)| Уникальный замок B 🔐 (ошибка) |
Правильное сочетание: Колонка A 🔑 и Уникальный замок A 🔓 – ✅
Ошибочное сочетание: Колонка B 🔐 и Уникальный замок A 🔓 – ❌
Только строгое соответствие ключа и замка обеспечит надежную работу системы.
Лучшие практики для стабильной работы базы данных
Для обеспечения стабильной работы вашей базы данных следуйте следующим рекомендациям:
- Уделяйте время документированию структуры базы данных.
- Следуйте единым правилам именования: например, PK для первичных ключей в виде
PK_ИмяТаблицы.
- Избегайте ручных изменений – используйте скрипты.
- Тестируйте свои изменения в тестовой среде перед применением в рабочей среде.
Павел Усов
администратор баз данных