Решение ошибки в SQL: колонки не совпадают с ключом

#PRIMARY KEY  #FOREIGN KEY  #Ограничения (Constraints)  
Быстрый ответ

Чтобы решить проблему несоответствия столбцов таблицы существующему первичному ключу или уникальному ограничению в SQL Server 2008, убедитесь, что внешний ключ ссылается на столбец с уникальными значениями или на первичный ключ. Ниже представлен пример реализации:

-- Делаем столбец уникальным
ALTER TABLE РодительскаяТаблица
ADD CONSTRAINT PK_РодительскаяТаблица PRIMARY KEY (РодительскийСтолбец);

-- Создаем или изменяем внешний ключ
ALTER TABLE ДочерняяТаблица
ADD CONSTRAINT FK_ДочерняяКРодительской FOREIGN KEY (ДочернийСтолбец)
REFERENCES РодительскаяТаблица (РодительскийСтолбец);

Замените ДочерняяТаблица, РодительскаяТаблица, ДочернийСтолбец и РодительскийСтолбец на соответствующие названия таблиц и столбцов. Это обеспечит корректное установление связи внешнего ключа.

Определение первичного ключа: В поисках символа ключа

До того как вы приступите к настройке связи с внешним ключом, убедитесь, что в целевой таблице (tblOne) уже установлен первичный ключ или уникальное ограничение. В SQL Server Management Studio наличие первичного ключа обозначается символом ключа рядом с названием столбца. Если символ ключа отсутствует, выполните следующие инструкции для выявления первичного ключа:

-- Удаляем существующее ограничение первичного ключа
ALTER TABLE tblOne DROP CONSTRAINT PK_tblOne;

-- Добавляем новый первичный ключ
ALTER TABLE tblOne ADD CONSTRAINT PK_tblOne PRIMARY KEY (Колонка1, Колонка2);

Если первичный ключ составной, то порядок столбцов в нем имеет решающее значение.

Работа с составными ключами: Все столбцы важны

Если у вас составной первичный ключ, то и внешний ключ должен включать все столбцы первичного ключа в той же последовательности.

Множество таблиц, одно имя: Путаница со схемами

Одноимённые таблицы в разных схемах могут привести к путанице. Поэтому всегда проверяйте правильность схемы.

Конструирование идеального отношения внешнего ключа

При создании нового внешнего ключа убедитесь, что столбцы в tblTwo точно соответствуют столбцам первичного ключа или уникального ограничения в tblOne:

-- Приводим внешний ключ в соответствие с первичным ключом tblOne
ALTER TABLE tblTwo 
ADD CONSTRAINT FK_tblTwo_tblOne FOREIGN KEY (Колонка1, Колонка2)
REFERENCES tblOne (Колонка1, Колонка2);

Выполняйте каждый шаг с вниманием, чтобы избежать ошибок.

Обновление метаданных схемы

Не забывайте обновлять метаданные схемы в SQL Server Management Studio после внесения изменений в первичные ключи или ограничения.

Визуализация

Визуальное представление такой сложной темы, как ключи и замки, может выглядеть следующим образом:

🔑🔓 – Ключ подходит к соответствующему замку.

| Столбец в таблице      | Тип замка               |
| ---------------------- | ----------------------- |
| Колонка A 🔑           | Уникальный замок A 🔓   |
| Колонка B 🔐 (неправильно)| Уникальный замок B 🔐 (ошибка) |

Правильное сочетание: Колонка A 🔑 и Уникальный замок A 🔓 – ✅
Ошибочное сочетание: Колонка B 🔐 и Уникальный замок A 🔓 – ❌

Только строгое соответствие ключа и замка обеспечит надежную работу системы.

Лучшие практики для стабильной работы базы данных

Для обеспечения стабильной работы вашей базы данных следуйте следующим рекомендациям:

  1. Уделяйте время документированию структуры базы данных.
  2. Следуйте единым правилам именования: например, PK для первичных ключей в виде PK_ИмяТаблицы.
  3. Избегайте ручных изменений – используйте скрипты.
  4. Тестируйте свои изменения в тестовой среде перед применением в рабочей среде.

Полезные материалы

  1. Techonthenet – SQL ALTER TABLE Statement — подробное руководство по использованию команды ALTER TABLE.
  2. SQL Authority – How to Identify Columns Having Primary Keys — способы определения столбцов с первичными ключами.
  3. W3Schools – SQL CREATE INDEX Statement — как использовать CREATE INDEX для улучшения производительности базы данных.
  4. Stack Overflow – Fixing Column and Primary Key Mismatch — обсуждения и решения проблем, связанных с первичными ключами SQL.
Павел Усов

администратор баз данных

