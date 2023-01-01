Решение ошибки: сравнение timestamp и integer в PostgreSQL

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

В PostgreSQL функции NOW() и CURRENT_TIMESTAMP отдают текущую временную метку. Причем, CURRENT_TIMESTAMP удовлетворяет стандартам SQL. Обе функции отражают время начала текущей транзакции.

Пример:

SQL Скопировать код SELECT CURRENT_TIMESTAMP;

Результат будет аналогичным использованию NOW() , и отобразит временную метку начала транзакции.

При выполнении точных операций сравнения временных меток используйте INTERVAL . Прямое использование целых чисел может привести к непредвиденным результатам или ошибкам.

Основы работы с временными метками

Временные метки играют важную роль для упорядочивания и точности при работе с данными в PostgreSQL. У NOW() и CURRENT_TIMESTAMP значение идентично и связано с моментом начала транзакции. Правильный синтаксис и типы данных критичны при выполнении математических действий с временными метками и их сравнении.

Для операций с временными метками может использоваться следующий код:

SQL Скопировать код SELECT CURRENT_TIMESTAMP – INTERVAL '1 day'; -- Вычитаем один день

Таким способом, из текущей метки вычитается один день, корректно задав интервал. Не стоит забывать, что целые числа не могут быть интервалами — это приводит к ошибке "operator does not exist".

Переход между СУБД

При переходе с MySQL на PostgreSQL, стоит уделить внимание деталям. NOW() функционирует по схожему принципу на разных платформах, однако различия в поведении и синтаксисе составляющих требуют изучения документации PostgreSQL.

Пример трансляции расчёта времени между СУБД:

SQL Скопировать код -- MySQL SELECT DATE_ADD(NOW(), INTERVAL 1 DAY); -- PostgreSQL SELECT NOW() + INTERVAL '1 day'; -- Добавить день

Визуализация

Давайте рассмотрим Now() и Current_timestamp как близнецов среди временных меток:

Член семьи Псевдоним Now() Близнец 1 ⌚ Current_timestamp Близнец 2 🕒

Обе функции отображают текущее время, хоть и имеют разные наименования.

SQL Скопировать код SELECT Now(); -- Вызов Близнеца 1 ⌚ SELECT Current_timestamp; -- Близнец 2 🕒 подтверждает это же время

Значения, возвращаемые этими функциями, синхронизированы.

Для выбора определённых составляющих временных меток используйте функции date_part и to_char .

Пример:

SQL Скопировать код SELECT date_part('year', CURRENT_TIMESTAMP); -- Получаем год SELECT to_char(NOW(), 'Day, DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'); -- Форматируем метку времени

Всегда используйте явное приведение типов, например ::date или ::timestamp , для гарантированной точности.

SQL Скопировать код SELECT NOW()::date + 1; -- Добавляем день

Сравнение временных меток: подробности

При составлении непростых запросов или объединений всегда явно указывайте таблицу и столбец для сравнения временных меток, чтобы избежать недопониманий:

SQL Скопировать код SELECT a.created, b.updated FROM table_a a JOIN table_b b ON a.created::date = b.updated::date; -- Точное сравнение дат

Такие запросы упрощают процесс отладки и повышают точность операций.

