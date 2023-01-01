Решение ошибки: сравнение timestamp и integer в PostgreSQL#PostgreSQL #Типы данных SQL #Работа с датами и временем
Быстрый ответ
В PostgreSQL функции
NOW() и
CURRENT_TIMESTAMP отдают текущую временную метку. Причем,
CURRENT_TIMESTAMP удовлетворяет стандартам SQL. Обе функции отражают время начала текущей транзакции.
Пример:
SELECT CURRENT_TIMESTAMP;
Результат будет аналогичным использованию
NOW(), и отобразит временную метку начала транзакции.
При выполнении точных операций сравнения временных меток используйте
INTERVAL. Прямое использование целых чисел может привести к непредвиденным результатам или ошибкам.
Основы работы с временными метками
Временные метки играют важную роль для упорядочивания и точности при работе с данными в PostgreSQL. У
NOW() и
CURRENT_TIMESTAMP значение идентично и связано с моментом начала транзакции. Правильный синтаксис и типы данных критичны при выполнении математических действий с временными метками и их сравнении.
Для операций с временными метками может использоваться следующий код:
SELECT CURRENT_TIMESTAMP – INTERVAL '1 day'; -- Вычитаем один день
Таким способом, из текущей метки вычитается один день, корректно задав интервал. Не стоит забывать, что целые числа не могут быть интервалами — это приводит к ошибке "operator does not exist".
Переход между СУБД
При переходе с MySQL на PostgreSQL, стоит уделить внимание деталям.
NOW() функционирует по схожему принципу на разных платформах, однако различия в поведении и синтаксисе составляющих требуют изучения документации PostgreSQL.
Пример трансляции расчёта времени между СУБД:
-- MySQL
SELECT DATE_ADD(NOW(), INTERVAL 1 DAY);
-- PostgreSQL
SELECT NOW() + INTERVAL '1 day'; -- Добавить день
Визуализация
Давайте рассмотрим
Now() и
Current_timestamp как близнецов среди временных меток:
|Член семьи
|Псевдоним
|Now()
|Близнец 1 ⌚
|Current_timestamp
|Близнец 2 🕒
Обе функции отображают текущее время, хоть и имеют разные наименования.
SELECT Now(); -- Вызов Близнеца 1 ⌚
SELECT Current_timestamp; -- Близнец 2 🕒 подтверждает это же время
Значения, возвращаемые этими функциями, синхронизированы.
Для выбора определённых составляющих временных меток используйте функции
date_part и
to_char.
Пример:
SELECT date_part('year', CURRENT_TIMESTAMP); -- Получаем год
SELECT to_char(NOW(), 'Day, DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'); -- Форматируем метку времени
Всегда используйте явное приведение типов, например
::date или
::timestamp, для гарантированной точности.
SELECT NOW()::date + 1; -- Добавляем день
Сравнение временных меток: подробности
При составлении непростых запросов или объединений всегда явно указывайте таблицу и столбец для сравнения временных меток, чтобы избежать недопониманий:
SELECT a.created, b.updated
FROM table_a a
JOIN table_b b ON a.created::date = b.updated::date; -- Точное сравнение дат
Такие запросы упрощают процесс отладки и повышают точность операций.
Алина Карпова
инженер по данным