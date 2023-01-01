Решение ошибки SQL: GROUP BY и агрегатная функция AVG

Быстрый ответ

В SQL для гарантии предсказуемости результатов все колонки, которые не обрабатываются агрегирующими функциями типа COUNT или MAX, должны использоваться в условии GROUP BY. Вот краткое руководство:

SQL Скопировать код SELECT column1, aggregate_function(column2) FROM table_name GROUP BY column1;

Если требуется осуществить группировку по нескольким колонкам, воспользуйтесь командой GROUP BY в таком виде:

SQL Скопировать код SELECT column1, column2, aggregate_function(column3) FROM table_name GROUP BY column1, column2;

Золотое правило состоит в следующем: все выбираемые колонки должны либо быть указаны в GROUP BY, либо применяться внутри агрегатных функций, таких как SUM, AVG и подобных.

Анализ общепринятых подходов к решению

Усовершенствование навыков работы с подзапросами и оконными функциями

Для глубокого анализа данных идеально подходит использование подзапросов и оконных функций. Вот пример выборки строк с максимальным значением в каждой группе:

SQL Скопировать код SELECT *, -- Представляем нашего чемпиона "max_value"! MAX(value) OVER (PARTITION BY group_column) as max_value FROM table_name;

MySQL стандартизировала обработку подобных ситуаций, введя режим ONLYFULLGROUP_BY, позволяющий следовать стандартам SQL. Без него вас могут поджидать нежданчики.

Путь к победе через выбор подходящей агрегатной функции

Выбор между ROW_NUMBER() и RANK() может играть ключевую роль:

ROW_NUMBER() присваивает уникальные номера каждой строке в группе независимо от совпадения значений.

присваивает уникальные номера каждой строке в группе независимо от совпадения значений. RANK() присваивает одинаковый ранг строкам с идентичными значениями.

SQL Скопировать код SELECT column1, column2, -- "rn" стремится стать первым, поддержим его! ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY column1 ORDER BY column2 DESC) as rn FROM table_name WHERE rn = 1;

Мастерство манипуляции с группировкой в различных диалектах SQL

Каждая система SQL имеет свой подход к управлению колонками, не участвующими в группировке:

PostgreSQL предлагает "DISTINCT ON (expression)" в качестве альтернативы GROUP BY .

предлагает в качестве альтернативы . Oracle требует строгое использование таких колонок либо в агрегатных функциях, либо в GROUP BY .

требует строгое использование таких колонок либо в агрегатных функциях, либо в . SQL Server придерживается классической позиции и также требует включения или обработки подобных колонок с помощью агрегатных функций или их включения в GROUP BY.

Мастерство работы с массивами и управления порядком в PostgreSQL

Функция array_agg в PostgreSQL позволяет транформировать данные в массив с соблюдением порядка элементов:

SQL Скопировать код SELECT cname, -- Оцените мощь array_agg! (array_agg(wmname ORDER BY avg DESC))[1] FROM table_name GROUP BY cname;

Это наглядно демонстрирует способность сочетать группировку и агрегацию в PostgreSQL.

Роль представлений при формировании логики группировки

Создание представлений может упростить и реорганизовать логику вашего запроса, делая ваш код более поддерживаемым и предохраняя от излишнего использования GROUP BY.

Визуализация

Представим фехтовалку между дуэлянтами, где каждый дуэлянт обозначает колонку в SQL-запросе:

Дуэлянт (Колонка) Роль в поединке (SQL-запросе) Звезда арены (Сгруппированная) Главный герой схватки Помощник (Агрегатная функция) Надёжный ассистент главного героя Запасной (Несгруппированная) Ждёт своего часа, чтобы стать звездой или помощником

В SQL-дуэле каждый "запасной" дуэлянт должен либо стать звездой (быть включённым в GROUP BY ), либо помощником (использоваться в агрегатной функции):

SQL Скопировать код SELECT ЗвездаАрены, COUNT(Помощник) -- Поздравляем главных героев и их помощников! FROM Фехтовальщики GROUP BY ЗвездаАрены -- Светлая звезда, обликуемая как неповторимая!

Запомните:

🎭 Каждый дуэлянт (колонка) стремится принять участие в поединке (засветиться в SELECT-клаузе) и должен ясно понимать свою роль (вписаться в GROUP BY или в агрегатную функцию).

Продвинутые трюки с MySQL, PostgreSQL и другими

Режим ONLYFULLGROUP_BY в MySQL

ONLYFULLGROUP_BY в MySQL действует как строгий наставник, исключающий двусмысленные результаты и контролирующий соответствие стандартам SQL:

SQL Скопировать код SET sql_mode = 'ONLY_FULL_GROUP_BY';

Оператор DISTINCT ON в PostgreSQL

Оператор DISTINCT ON в PostgreSQL используется для выбора уникальных комбинаций по определённым выражениям:

SQL Скопировать код SELECT DISTINCT ON (cname) cname, wmname, avg FROM table_name ORDER BY cname, avg DESC;

Искусство выбора верных правил в запросе

Если вам предстоит определить победителя при одинаковых средних оценках:

SQL Скопировать код SELECT groupName, wmname, MAX(avg) as MaxAvg FROM table_name GROUP BY groupName, wmname -- В захватывающем тай-брейке между "MaxAvg" и "wmname" – кто победит? ORDER BY MaxAvg DESC, wmname;

Обработка массивов при использовании PostgreSQL

Если необходимо агрегировать колонку, не входящую в группировку, PostgreSQL предлагает varray-функции:

SQL Скопировать код SELECT cname, -- array_agg наводит строй в беспорядке! array_agg(wmname ORDER BY avg DESC) FROM table_name GROUP BY cname;

Выбираем первый элемент точно так же, как в цирковом номере:

SQL Скопировать код SELECT cname, (array_agg(wmname ORDER BY avg DESC))[1] FROM table_name GROUP BY cname;

