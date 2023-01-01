Решение ошибки SQL: GROUP BY и агрегатная функция AVG
Быстрый ответ
В SQL для гарантии предсказуемости результатов все колонки, которые не обрабатываются агрегирующими функциями типа COUNT или MAX, должны использоваться в условии GROUP BY. Вот краткое руководство:
SELECT column1, aggregate_function(column2)
FROM table_name
GROUP BY column1;
Если требуется осуществить группировку по нескольким колонкам, воспользуйтесь командой GROUP BY в таком виде:
SELECT column1, column2, aggregate_function(column3)
FROM table_name
GROUP BY column1, column2;
Золотое правило состоит в следующем: все выбираемые колонки должны либо быть указаны в GROUP BY, либо применяться внутри агрегатных функций, таких как SUM, AVG и подобных.
Анализ общепринятых подходов к решению
Усовершенствование навыков работы с подзапросами и оконными функциями
Для глубокого анализа данных идеально подходит использование подзапросов и оконных функций. Вот пример выборки строк с максимальным значением в каждой группе:
SELECT *,
-- Представляем нашего чемпиона "max_value"!
MAX(value) OVER (PARTITION BY group_column) as max_value
FROM table_name;
MySQL стандартизировала обработку подобных ситуаций, введя режим ONLYFULLGROUP_BY, позволяющий следовать стандартам SQL. Без него вас могут поджидать нежданчики.
Путь к победе через выбор подходящей агрегатной функции
Выбор между ROW_NUMBER() и RANK() может играть ключевую роль:
- ROW_NUMBER() присваивает уникальные номера каждой строке в группе независимо от совпадения значений.
- RANK() присваивает одинаковый ранг строкам с идентичными значениями.
SELECT column1, column2,
-- "rn" стремится стать первым, поддержим его!
ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY column1 ORDER BY column2 DESC) as rn
FROM table_name
WHERE rn = 1;
Мастерство манипуляции с группировкой в различных диалектах SQL
Каждая система SQL имеет свой подход к управлению колонками, не участвующими в группировке:
- PostgreSQL предлагает "DISTINCT ON (expression)" в качестве альтернативы GROUP BY.
- Oracle требует строгое использование таких колонок либо в агрегатных функциях, либо в GROUP BY.
- SQL Server придерживается классической позиции и также требует включения или обработки подобных колонок с помощью агрегатных функций или их включения в GROUP BY.
Мастерство работы с массивами и управления порядком в PostgreSQL
Функция array_agg в PostgreSQL позволяет транформировать данные в массив с соблюдением порядка элементов:
SELECT cname,
-- Оцените мощь array_agg!
(array_agg(wmname ORDER BY avg DESC))[1]
FROM table_name
GROUP BY cname;
Это наглядно демонстрирует способность сочетать группировку и агрегацию в PostgreSQL.
Роль представлений при формировании логики группировки
Создание представлений может упростить и реорганизовать логику вашего запроса, делая ваш код более поддерживаемым и предохраняя от излишнего использования GROUP BY.
Визуализация
Представим фехтовалку между дуэлянтами, где каждый дуэлянт обозначает колонку в SQL-запросе:
|Дуэлянт (Колонка)
|Роль в поединке (SQL-запросе)
|Звезда арены (Сгруппированная)
|Главный герой схватки
|Помощник (Агрегатная функция)
|Надёжный ассистент главного героя
|Запасной (Несгруппированная)
|Ждёт своего часа, чтобы стать звездой или помощником
В SQL-дуэле каждый "запасной" дуэлянт должен либо стать звездой (быть включённым в
GROUP BY), либо помощником (использоваться в агрегатной функции):
SELECT ЗвездаАрены, COUNT(Помощник) -- Поздравляем главных героев и их помощников!
FROM Фехтовальщики
GROUP BY ЗвездаАрены -- Светлая звезда, обликуемая как неповторимая!
Запомните:
🎭 Каждый дуэлянт (колонка) стремится принять участие в поединке (засветиться в SELECT-клаузе) и должен ясно понимать свою роль (вписаться в GROUP BY или в агрегатную функцию).
Продвинутые трюки с MySQL, PostgreSQL и другими
Режим ONLYFULLGROUP_BY в MySQL
ONLYFULLGROUP_BY в MySQL действует как строгий наставник, исключающий двусмысленные результаты и контролирующий соответствие стандартам SQL:
SET sql_mode = 'ONLY_FULL_GROUP_BY';
Оператор DISTINCT ON в PostgreSQL
Оператор DISTINCT ON в PostgreSQL используется для выбора уникальных комбинаций по определённым выражениям:
SELECT DISTINCT ON (cname) cname, wmname, avg
FROM table_name
ORDER BY cname, avg DESC;
Искусство выбора верных правил в запросе
Если вам предстоит определить победителя при одинаковых средних оценках:
SELECT groupName, wmname, MAX(avg) as MaxAvg
FROM table_name
GROUP BY groupName, wmname
-- В захватывающем тай-брейке между "MaxAvg" и "wmname" – кто победит?
ORDER BY MaxAvg DESC, wmname;
Обработка массивов при использовании PostgreSQL
Если необходимо агрегировать колонку, не входящую в группировку, PostgreSQL предлагает varray-функции:
SELECT cname,
-- array_agg наводит строй в беспорядке!
array_agg(wmname ORDER BY avg DESC)
FROM table_name
GROUP BY cname;
Выбираем первый элемент точно так же, как в цирковом номере:
SELECT cname, (array_agg(wmname ORDER BY avg DESC))[1]
FROM table_name
GROUP BY cname;
Виктор Ермаков
SQL-разработчик