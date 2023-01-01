Решение ошибки SQL: GROUP BY и агрегатная функция AVG

#SQL для аналитиков  #GROUP BY и агрегации  #Агрегатные функции  
Быстрый ответ

В SQL для гарантии предсказуемости результатов все колонки, которые не обрабатываются агрегирующими функциями типа COUNT или MAX, должны использоваться в условии GROUP BY. Вот краткое руководство:

SELECT column1, aggregate_function(column2)
FROM table_name
GROUP BY column1;

Если требуется осуществить группировку по нескольким колонкам, воспользуйтесь командой GROUP BY в таком виде:

SELECT column1, column2, aggregate_function(column3)
FROM table_name
GROUP BY column1, column2;

Золотое правило состоит в следующем: все выбираемые колонки должны либо быть указаны в GROUP BY, либо применяться внутри агрегатных функций, таких как SUM, AVG и подобных.

Анализ общепринятых подходов к решению

Усовершенствование навыков работы с подзапросами и оконными функциями

Для глубокого анализа данных идеально подходит использование подзапросов и оконных функций. Вот пример выборки строк с максимальным значением в каждой группе:

SELECT *,
       -- Представляем нашего чемпиона "max_value"!
       MAX(value) OVER (PARTITION BY group_column) as max_value
FROM table_name;

MySQL стандартизировала обработку подобных ситуаций, введя режим ONLYFULLGROUP_BY, позволяющий следовать стандартам SQL. Без него вас могут поджидать нежданчики.

Путь к победе через выбор подходящей агрегатной функции

Выбор между ROW_NUMBER() и RANK() может играть ключевую роль:

  • ROW_NUMBER() присваивает уникальные номера каждой строке в группе независимо от совпадения значений.
  • RANK() присваивает одинаковый ранг строкам с идентичными значениями.
SELECT column1, column2, 
        -- "rn" стремится стать первым, поддержим его! 
       ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY column1 ORDER BY column2 DESC) as rn
FROM table_name
WHERE rn = 1;

Мастерство манипуляции с группировкой в различных диалектах SQL

Каждая система SQL имеет свой подход к управлению колонками, не участвующими в группировке:

  • PostgreSQL предлагает "DISTINCT ON (expression)" в качестве альтернативы GROUP BY.
  • Oracle требует строгое использование таких колонок либо в агрегатных функциях, либо в GROUP BY.
  • SQL Server придерживается классической позиции и также требует включения или обработки подобных колонок с помощью агрегатных функций или их включения в GROUP BY.

Мастерство работы с массивами и управления порядком в PostgreSQL

Функция array_agg в PostgreSQL позволяет транформировать данные в массив с соблюдением порядка элементов:

SELECT cname,
       -- Оцените мощь array_agg!
       (array_agg(wmname ORDER BY avg DESC))[1]
FROM table_name
GROUP BY cname;

Это наглядно демонстрирует способность сочетать группировку и агрегацию в PostgreSQL.

Роль представлений при формировании логики группировки

Создание представлений может упростить и реорганизовать логику вашего запроса, делая ваш код более поддерживаемым и предохраняя от излишнего использования GROUP BY.

Визуализация

Представим фехтовалку между дуэлянтами, где каждый дуэлянт обозначает колонку в SQL-запросе:

Дуэлянт (Колонка) Роль в поединке (SQL-запросе)
Звезда арены (Сгруппированная) Главный герой схватки
Помощник (Агрегатная функция) Надёжный ассистент главного героя
Запасной (Несгруппированная) Ждёт своего часа, чтобы стать звездой или помощником

В SQL-дуэле каждый "запасной" дуэлянт должен либо стать звездой (быть включённым в GROUP BY), либо помощником (использоваться в агрегатной функции):

SELECT ЗвездаАрены, COUNT(Помощник) -- Поздравляем главных героев и их помощников!
FROM Фехтовальщики
GROUP BY ЗвездаАрены -- Светлая звезда, обликуемая как неповторимая!

Запомните:

🎭 Каждый дуэлянт (колонка) стремится принять участие в поединке (засветиться в SELECT-клаузе) и должен ясно понимать свою роль (вписаться в GROUP BY или в агрегатную функцию).

Продвинутые трюки с MySQL, PostgreSQL и другими

Режим ONLYFULLGROUP_BY в MySQL

ONLYFULLGROUP_BY в MySQL действует как строгий наставник, исключающий двусмысленные результаты и контролирующий соответствие стандартам SQL:

SET sql_mode = 'ONLY_FULL_GROUP_BY';

Оператор DISTINCT ON в PostgreSQL

Оператор DISTINCT ON в PostgreSQL используется для выбора уникальных комбинаций по определённым выражениям:

SELECT DISTINCT ON (cname) cname, wmname, avg
FROM table_name
ORDER BY cname, avg DESC;

Искусство выбора верных правил в запросе

Если вам предстоит определить победителя при одинаковых средних оценках:

SELECT groupName, wmname, MAX(avg) as MaxAvg
FROM table_name
GROUP BY groupName, wmname
-- В захватывающем тай-брейке между "MaxAvg" и "wmname" – кто победит?
ORDER BY MaxAvg DESC, wmname;

Обработка массивов при использовании PostgreSQL

Если необходимо агрегировать колонку, не входящую в группировку, PostgreSQL предлагает varray-функции:

SELECT cname, 
       -- array_agg наводит строй в беспорядке!
       array_agg(wmname ORDER BY avg DESC)
FROM table_name
GROUP BY cname;

Выбираем первый элемент точно так же, как в цирковом номере:

SELECT cname, (array_agg(wmname ORDER BY avg DESC))[1]
FROM table_name
GROUP BY cname;

Полезные материалы

  1. PostgreSQL: Documentation: SELECTОфициальная документация PostgreSQL по использованию GROUP BY.
  2. SQL – Column validity in select list – Stack OverflowОбсуждение на Stack Overflow, объясняющее эту ошибку и предлагающее реальные решения.
  3. SQL GROUP BY StatementПошаговое руководство по использованию команды GROUP BY в SQL.
  4. SQL Aggregate Functions | Intermediate SQL – Mode — Детальное руководство по использованию агрегатных функций в SQL.
  5. SQL | GROUP BY – GeeksforGeeks — Примеры и пояснения использования команды GROUP BY в SQL.
  6. – YouTubeОбучающий курс о GROUP BY и HAVING в SQL.
Виктор Ермаков

SQL-разработчик

Свежие материалы
Протоколы уровня представления: примеры и использование
6 сентября 2024
Порты HTTP и HTTPS: что нужно знать?
6 сентября 2024
Вопросы по SQL на собеседовании для тестировщиков
6 сентября 2024

Загрузка...