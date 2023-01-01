Решение ошибки Shared Memory Provider SQL Server

#Разное  
Быстрый ответ

Такое сообщение об ошибке – (Поставщик: Shared Memory Provider, ошибка: 0 – Нет процесса на другом конце канала) обычно говорит о нарушениях в соединении с SQL Server. Возможные решения:

  1. Проверьте активна ли служба SQL Server: запустите services.msc, в поиске настройте SQL Server (MSSQLSERVER), затем включите его.
  2. Настройте удалённые подключения: через SSMS перейдите в раздел Свойства сервера, далее Подключения и отметьте опцию Разрешить удалённые подключения.
  3. Обязательно проверьте настройки файервола: порт SQL Server (обычно 1433) должен быть открыт.
  4. При использовании аутентификации SQL Server необходимо проверить правильность вводимых логина и пароля.
  5. Включите протоколы TCP/IP и Named Pipes через Диспетчер конфигураций SQL Server в разделе Конфигурация сети, выбрав Протоколы.
  6. После внесения изменений перезагрузите службу SQL Server.

Для активации службы SQL Server выполните следующую команду:

NET START MSSQLSERVER

Если вы используете своё название экземпляра, замените MSSQLSERVER на соответствующее.

Настройка протоколов подключения

Возможное решение также может потребовать настройки протоколов подключения, в этом случае:

  • Измените приоритет протоколов, сделав протокол TCP/IP более приоритетным перед Named Pipes для усиления стабильности соединения. Порядок можно указать в Диспетчере конфигураций SQL Server в разделе Конфигурации сети SQL Server.

  • Разрешите одновременную аутентификацию SQL Server и Windows, это расширит количество поддерживаемых типов подключений. Внесите эту настройку в Свойствах SQL Server, в разделе Безопасность.

  • Помните о необходимости перезагрузки SQL Server после изменений в настройках аутентификации — это функционирует аналогично перезагрузке устройства и способствует применению изменений.

Аутентификация, точность превыше всего!

Если неправильно указан тип аутентификации, попытка подключения воспринимается как попытка открыть замок бананом 🍌. Так что:

  • Удостоверьтесь в правильности выбранного метода аутентификации на вашем сервере.

  • Тщательно проверьте имя пользователя и пароль если используется аутентификация SQL Server, по аналогии с попыткой войти в замкнутый клуб.

  • Помните о том, что после изменения логина, пароля или типа аутентификации требуется перезапуск службы SQL Server. Это можно сравнить с ожиданием смены охраны на входе клуба, чтобы убедиться, что к вашему приходу готовы.

Визуализация

| Точка А (Сервер) |  === ДАННЫЕ ===>  | Точка B (Клиент) |
| ---------------- | :--------------: | ---------------- |
|       ✅ Слушает |       ТРУБА      |       ❓         |

Ошибка происходит, когда "Точка B", так же как и мой забывчивый приятель по математике, отсутствует:

| Точка А (Сервер) |  --- ДАННЫЕ --->  | Точка B (Клиент) |
| ---------------- | :--------------: | ---------------- |
|       ✅ Слушает |       ТРУБА      |  🏚️ Не отвечает  |

Другими словами, когда объявлена "Точка B", но ответа не получено, возникает ситуация "Нет процесса на другом конце канала".

"🚫🔗 Соединение не устанавливается, когда КЛИЕНТ (🏚️) не реагирует на вызов СЕРВЕРА (📢)."

Расширенный поиск причин проблем соединения

Если перечисленные методы не принесли успеха, и ошибка "Молчание – золото" не уходит, можно попробовать следующие действия:

  • Перепроверьте настройки в Диспетчере конфигураций SQL Server и убедитесь, что включен протокол Shared Memory для локальных соединений.

  • Активируйте протокол Named Pipes, в случае сбоев других протоколов.

  • Проверьте сопутствующие службы, например SQL Server Browser, их работоспособность важна при использовании именованных экземпляров или при работе с несколькими серверами SQL Server.

  • Если у вас есть возможность, просмотрите журнал ошибок SQL Server, он может содержать полезные подсказки относительно причин неудачи подключения.

Полезные материалы

  1. Настройка SQL Server на прослушивание конкретного TCP-порта — покроковая инструкция по конфигурации SQL Server.
  2. Утилита sqlcmd — справко по эксплуатации SQLCMD для проверки соединений, краткое и полезное руководство.
Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

