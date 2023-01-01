Решение ошибки Shared Memory Provider SQL Server
Быстрый ответ
Такое сообщение об ошибке – (Поставщик: Shared Memory Provider, ошибка: 0 – Нет процесса на другом конце канала) обычно говорит о нарушениях в соединении с SQL Server. Возможные решения:
- Проверьте активна ли служба SQL Server: запустите
services.msc, в поиске настройте SQL Server (MSSQLSERVER), затем включите его.
- Настройте удалённые подключения: через SSMS перейдите в раздел Свойства сервера, далее Подключения и отметьте опцию Разрешить удалённые подключения.
- Обязательно проверьте настройки файервола: порт SQL Server (обычно 1433) должен быть открыт.
- При использовании аутентификации SQL Server необходимо проверить правильность вводимых логина и пароля.
- Включите протоколы TCP/IP и Named Pipes через Диспетчер конфигураций SQL Server в разделе Конфигурация сети, выбрав Протоколы.
- После внесения изменений перезагрузите службу SQL Server.
Для активации службы SQL Server выполните следующую команду:
NET START MSSQLSERVER
Если вы используете своё название экземпляра, замените MSSQLSERVER на соответствующее.
Настройка протоколов подключения
Возможное решение также может потребовать настройки протоколов подключения, в этом случае:
Измените приоритет протоколов, сделав протокол TCP/IP более приоритетным перед Named Pipes для усиления стабильности соединения. Порядок можно указать в Диспетчере конфигураций SQL Server в разделе Конфигурации сети SQL Server.
Разрешите одновременную аутентификацию SQL Server и Windows, это расширит количество поддерживаемых типов подключений. Внесите эту настройку в Свойствах SQL Server, в разделе Безопасность.
Помните о необходимости перезагрузки SQL Server после изменений в настройках аутентификации — это функционирует аналогично перезагрузке устройства и способствует применению изменений.
Аутентификация, точность превыше всего!
Если неправильно указан тип аутентификации, попытка подключения воспринимается как попытка открыть замок бананом 🍌. Так что:
Удостоверьтесь в правильности выбранного метода аутентификации на вашем сервере.
Тщательно проверьте имя пользователя и пароль если используется аутентификация SQL Server, по аналогии с попыткой войти в замкнутый клуб.
Помните о том, что после изменения логина, пароля или типа аутентификации требуется перезапуск службы SQL Server. Это можно сравнить с ожиданием смены охраны на входе клуба, чтобы убедиться, что к вашему приходу готовы.
Визуализация
| Точка А (Сервер) | === ДАННЫЕ ===> | Точка B (Клиент) |
| ---------------- | :--------------: | ---------------- |
| ✅ Слушает | ТРУБА | ❓ |
Ошибка происходит, когда "Точка B", так же как и мой забывчивый приятель по математике, отсутствует:
| Точка А (Сервер) | --- ДАННЫЕ ---> | Точка B (Клиент) |
| ---------------- | :--------------: | ---------------- |
| ✅ Слушает | ТРУБА | 🏚️ Не отвечает |
Другими словами, когда объявлена "Точка B", но ответа не получено, возникает ситуация "Нет процесса на другом конце канала".
"🚫🔗 Соединение не устанавливается, когда КЛИЕНТ (🏚️) не реагирует на вызов СЕРВЕРА (📢)."
Расширенный поиск причин проблем соединения
Если перечисленные методы не принесли успеха, и ошибка "Молчание – золото" не уходит, можно попробовать следующие действия:
Перепроверьте настройки в Диспетчере конфигураций SQL Server и убедитесь, что включен протокол Shared Memory для локальных соединений.
Активируйте протокол Named Pipes, в случае сбоев других протоколов.
Проверьте сопутствующие службы, например SQL Server Browser, их работоспособность важна при использовании именованных экземпляров или при работе с несколькими серверами SQL Server.
Если у вас есть возможность, просмотрите журнал ошибок SQL Server, он может содержать полезные подсказки относительно причин неудачи подключения.
Полезные материалы
- Настройка SQL Server на прослушивание конкретного TCP-порта — покроковая инструкция по конфигурации SQL Server.
- Утилита sqlcmd — справко по эксплуатации SQLCMD для проверки соединений, краткое и полезное руководство.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы