Решение ошибки Shared Memory Provider SQL Server

Быстрый ответ

Такое сообщение об ошибке – (Поставщик: Shared Memory Provider, ошибка: 0 – Нет процесса на другом конце канала) обычно говорит о нарушениях в соединении с SQL Server. Возможные решения:

Проверьте активна ли служба SQL Server: запустите services.msc , в поиске настройте SQL Server (MSSQLSERVER), затем включите его. Настройте удалённые подключения: через SSMS перейдите в раздел Свойства сервера, далее Подключения и отметьте опцию Разрешить удалённые подключения. Обязательно проверьте настройки файервола: порт SQL Server (обычно 1433) должен быть открыт. При использовании аутентификации SQL Server необходимо проверить правильность вводимых логина и пароля. Включите протоколы TCP/IP и Named Pipes через Диспетчер конфигураций SQL Server в разделе Конфигурация сети, выбрав Протоколы. После внесения изменений перезагрузите службу SQL Server.

Для активации службы SQL Server выполните следующую команду:

NET START MSSQLSERVER

Если вы используете своё название экземпляра, замените MSSQLSERVER на соответствующее.

Настройка протоколов подключения

Возможное решение также может потребовать настройки протоколов подключения, в этом случае:

Измените приоритет протоколов, сделав протокол TCP/IP более приоритетным перед Named Pipes для усиления стабильности соединения. Порядок можно указать в Диспетчере конфигураций SQL Server в разделе Конфигурации сети SQL Server .

Разрешите одновременную аутентификацию SQL Server и Windows, это расширит количество поддерживаемых типов подключений. Внесите эту настройку в Свойствах SQL Server, в разделе Безопасность .

Помните о необходимости перезагрузки SQL Server после изменений в настройках аутентификации — это функционирует аналогично перезагрузке устройства и способствует применению изменений.

Аутентификация, точность превыше всего!

Если неправильно указан тип аутентификации, попытка подключения воспринимается как попытка открыть замок бананом 🍌. Так что:

Удостоверьтесь в правильности выбранного метода аутентификации на вашем сервере.

Тщательно проверьте имя пользователя и пароль если используется аутентификация SQL Server, по аналогии с попыткой войти в замкнутый клуб.

Помните о том, что после изменения логина, пароля или типа аутентификации требуется перезапуск службы SQL Server. Это можно сравнить с ожиданием смены охраны на входе клуба, чтобы убедиться, что к вашему приходу готовы.

Визуализация

| Точка А (Сервер) | === ДАННЫЕ ===> | Точка B (Клиент) | | ---------------- | :--------------: | ---------------- | | ✅ Слушает | ТРУБА | ❓ |

Ошибка происходит, когда "Точка B", так же как и мой забывчивый приятель по математике, отсутствует:

| Точка А (Сервер) | --- ДАННЫЕ ---> | Точка B (Клиент) | | ---------------- | :--------------: | ---------------- | | ✅ Слушает | ТРУБА | 🏚️ Не отвечает |

Другими словами, когда объявлена "Точка B", но ответа не получено, возникает ситуация "Нет процесса на другом конце канала".

"🚫🔗 Соединение не устанавливается, когда КЛИЕНТ (🏚️) не реагирует на вызов СЕРВЕРА (📢)."

Расширенный поиск причин проблем соединения

Если перечисленные методы не принесли успеха, и ошибка "Молчание – золото" не уходит, можно попробовать следующие действия:

Перепроверьте настройки в Диспетчере конфигураций SQL Server и убедитесь, что включен протокол Shared Memory для локальных соединений.

Активируйте протокол Named Pipes , в случае сбоев других протоколов.

Проверьте сопутствующие службы, например SQL Server Browser , их работоспособность важна при использовании именованных экземпляров или при работе с несколькими серверами SQL Server.

Если у вас есть возможность, просмотрите журнал ошибок SQL Server, он может содержать полезные подсказки относительно причин неудачи подключения.

