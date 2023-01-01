Решение ошибки с setDate в PreparedStatement Java#Java Core #Java Web #Ошибки Java
Быстрый ответ
Для записи даты в SQL-базу данных используйте метод
setDate объекта
PreparedStatement, в паре с классом
java.sql.Date. Вот образец кода, представляющего собой вставку текущей даты:
PreparedStatement pstmt = connection.prepareStatement("INSERT INTO table_name (date_column) VALUES (?)");
pstmt.setDate(1, new java.sql.Date(new java.util.Date().getTime()));
pstmt.executeUpdate();
Примечание: Не забывайте, что индекс в методе
setDate должен соответствовать номеру заместителя
? в SQL-запросе.
Конвертация типа util.Date в типы SQL
Чтобы внедрить
java.util.Date в SQL-запросы, потребуются следующие преобразования:
- Для отслеживания лишь даты используйте
new java.sql.Date(utilDate.getTime()).
- В случае, если требуется временная отметка, используйте
new java.sql.Timestamp(utilDate.getTime()).
Для того чтобы вставить текущую дату или временную метку, воспользуйтесь данными примерами:
pstmt.setDate(1, new java.sql.Date(System.currentTimeMillis()));
pstmt.setTimestamp(1, new java.sql.Timestamp(System.currentTimeMillis()));
Современный подход в Java: использование LocalDateTime и LocalDate
В современных версиях JDBC 4.2 и более новых, появилась возможность напрямую устанавливать
LocalDate и
LocalDateTime, применяя
setObject:
pstmt.setObject(1, LocalDate.now());
pstmt.setObject(1, LocalDateTime.now());
Такой подход позволяет избежать необходимости в конвертации, и предполагает использование возможностей обновлённого API
java.time.
Соответствие формата и совместимость
Убедитесь в том, что формат даты соответствует требуемому в JDBC (
yyyy-mm-dd), особенно если передаёте значения даты через строки:
pstmt.setDate(1, java.sql.Date.valueOf("2023-04-14"));
С целью избежания ошибок, лучше не присваивать даты напрямую через строки. Реализуйте их предварительное преобразование, используя
SimpleDateFormat или методы, предложенные в
java.time.
Визуализация
Использование
setDate можно воспринимать как добавление записи о дате в календарь вашей SQL-базы данных:
🖋️ Ваше Средство для Записи (PreparedStatement)
ps.setDate(1, java.sql.Date.valueOf("2023-04-14"));
📅 До: [📄, 📄, 📄(Нет Даты), 📄]
📅 После: [📄, 📄, 📅(14 апреля – Отмечено!), 📄]
Каждый вызов метода
.setDate обозначает определённую дату в календаре SQL, так же как это делает профессионал!
Шаг вперёд: продвинутые советы
Часовые пояса: учитываем разницу
Для получения даты, соответствующей вашему часовому поясу:
LocalDate localDate = LocalDate.now(ZoneId.of("America/New_York"));
pstmt.setObject(1, localDate);
Обработка дат на уровне сервера: весьма удобно
Изучайте встроенные механизмы сервера, такие как команда SYSDATE или триггеры для вставки, которые автоматически управляют значениями дат. Это превращает SQL-сервер в надёжного помощника!
Путешествие во времени с помощью java.time
Применение
java.time позволяет избегать проблем, связанных с классами
java.util и
java.sql, обеспечивая стабильную работу с датами и временем.
Возвращение к будущему с помощью ThreeTen
Для пользователей Java 6 & 7 библиотека ThreeTen-Backport предоставляет функциональность
java.time, существенно улучшая работу с датами и временем.
Рустам Мельников
Java-инженер