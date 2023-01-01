Решение ошибки с setDate в PreparedStatement Java

Быстрый ответ

Для записи даты в SQL-базу данных используйте метод setDate объекта PreparedStatement , в паре с классом java.sql.Date . Вот образец кода, представляющего собой вставку текущей даты:

Java Скопировать код PreparedStatement pstmt = connection.prepareStatement("INSERT INTO table_name (date_column) VALUES (?)"); pstmt.setDate(1, new java.sql.Date(new java.util.Date().getTime())); pstmt.executeUpdate();

Примечание: Не забывайте, что индекс в методе setDate должен соответствовать номеру заместителя ? в SQL-запросе.

Конвертация типа util.Date в типы SQL

Чтобы внедрить java.util.Date в SQL-запросы, потребуются следующие преобразования:

Для отслеживания лишь даты используйте new java.sql.Date(utilDate.getTime()) .

. В случае, если требуется временная отметка, используйте new java.sql.Timestamp(utilDate.getTime()) .

Для того чтобы вставить текущую дату или временную метку, воспользуйтесь данными примерами:

Java Скопировать код pstmt.setDate(1, new java.sql.Date(System.currentTimeMillis())); pstmt.setTimestamp(1, new java.sql.Timestamp(System.currentTimeMillis()));

Современный подход в Java: использование LocalDateTime и LocalDate

В современных версиях JDBC 4.2 и более новых, появилась возможность напрямую устанавливать LocalDate и LocalDateTime , применяя setObject :

Java Скопировать код pstmt.setObject(1, LocalDate.now()); pstmt.setObject(1, LocalDateTime.now());

Такой подход позволяет избежать необходимости в конвертации, и предполагает использование возможностей обновлённого API java.time .

Соответствие формата и совместимость

Убедитесь в том, что формат даты соответствует требуемому в JDBC ( yyyy-mm-dd ), особенно если передаёте значения даты через строки:

Java Скопировать код pstmt.setDate(1, java.sql.Date.valueOf("2023-04-14"));

С целью избежания ошибок, лучше не присваивать даты напрямую через строки. Реализуйте их предварительное преобразование, используя SimpleDateFormat или методы, предложенные в java.time .

Визуализация

Использование setDate можно воспринимать как добавление записи о дате в календарь вашей SQL-базы данных:

Markdown Скопировать код 🖋️ Ваше Средство для Записи (PreparedStatement)

SQL Скопировать код ps.setDate(1, java.sql.Date.valueOf("2023-04-14"));

Markdown Скопировать код 📅 До: [📄, 📄, 📄(Нет Даты), 📄] 📅 После: [📄, 📄, 📅(14 апреля – Отмечено!), 📄]

Каждый вызов метода .setDate обозначает определённую дату в календаре SQL, так же как это делает профессионал!

Шаг вперёд: продвинутые советы

Часовые пояса: учитываем разницу

Для получения даты, соответствующей вашему часовому поясу:

Java Скопировать код LocalDate localDate = LocalDate.now(ZoneId.of("America/New_York")); pstmt.setObject(1, localDate);

Обработка дат на уровне сервера: весьма удобно

Изучайте встроенные механизмы сервера, такие как команда SYSDATE или триггеры для вставки, которые автоматически управляют значениями дат. Это превращает SQL-сервер в надёжного помощника!

Путешествие во времени с помощью java.time

Применение java.time позволяет избегать проблем, связанных с классами java.util и java.sql , обеспечивая стабильную работу с датами и временем.

Возвращение к будущему с помощью ThreeTen

Для пользователей Java 6 & 7 библиотека ThreeTen-Backport предоставляет функциональность java.time , существенно улучшая работу с датами и временем.

