Решение ошибки при переименовании базы данных SQL Server#Основы SQL #DDL: CREATE / ALTER / DROP
Быстрый ответ
Для быстрого переименования базы данных в SQL Server выполните указанные ниже шаги:
-- Перевод базы данных в однопользовательский режим.
ALTER DATABASE CurrentName SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
-- Переименование базы данных.
ALTER DATABASE CurrentName MODIFY NAME = NewName;
-- Переключение базы данных обратно в многопользовательский режим.
ALTER DATABASE NewName SET MULTI_USER;
Переключите режим на SINGLEUSER, выполните переименование базы данных с помощью
MODIFY NAME, после чего возвращайте ей статус многопользовательского доступа через MULTIUSER. И вуаля, ваша новая база данных готова к работе!
Перед тем, как начать процесс, обязательно убедитесь в наличии необходимых прав для проведения изменений и помните, что во время них база данных должна быть заблокирована, чтобы никто больше не мог с ней работать.
Предварительные условия
Прежде чем приступить к переименованию:
- Создайте бэкап базы данных. Лучше перебдеть, чем недобдеть!
- Подготовьтесь к временному простою базы данных.
- Убедитесь, что активные блокировки не помешают переименованию.
Если во время переименования вы столкнулись с ошибкой "Msg 5030", активируйте режим SINGLE_USER, чтобы база данных была эксклюзивно заблокирована.
Способы без использования скриптов
- Примените SQL Server Management Studio (SSMS): через контекстное меню базы данных откройте вкладку Свойства и поменяйте её название. Великолепно просто!
sp_renamedb– устаревшая команда. Лучше использовать современную команду
ALTER DATABASE MODIFY NAME.
Возможные подводные камни
Берегитесь следующих препятствий:
- Активные соединения могут помешать переименованию.
- Проверьте успешность операции в SSMS или через
sys.databases.
- Обратите внимание на зависимости: нельзя забывать обновлять все скрипты и задачи, где упоминается имя базы данных.
Визуализация
Посмотрим на процесс с другой стороны:
🏢 Исходное название: "AcmeDB" 🏗️ В процессе: "Идёт изменение названия AcmeDB на AcmeDB_New"
Если возникает ошибка: 🚧 Видим предупреждение: "Изменение названия при активной работе невозможно"!
Оптимальный план действий:
- Эвакуация сотрудников (перевод в режим SINGLE_USER).
- Установка нового названия (переименование базы).
- Приглашение пользователей обратно (перевод в режим MULTI_USER).
Не забывайте:
- Своевременно информировать о предстоящем простое.
- Провести тестовую процедуру на вспомогательной платформе.
Проблемы и способы их решения
Если возникли сложности:
- Проблемы с блокировками? Используйте
sp_who2или DMV
sys.dm_exec_requestsдля выявления проблемных процессов и
KILL <SPID>, если необходимо прервать их.
- Отсутствуют разрешения? Проверьте пользовательские роли, возможно, вам понадобится статус
db_ownerили разрешение
ALTER.
- После выполнения всех изменений обязательно актуализируйте автоматические скрипты.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик