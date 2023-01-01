Решение ошибки при переименовании базы данных SQL Server

Быстрый ответ

Для быстрого переименования базы данных в SQL Server выполните указанные ниже шаги:

SQL Скопировать код -- Перевод базы данных в однопользовательский режим. ALTER DATABASE CurrentName SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE; -- Переименование базы данных. ALTER DATABASE CurrentName MODIFY NAME = NewName; -- Переключение базы данных обратно в многопользовательский режим. ALTER DATABASE NewName SET MULTI_USER;

Переключите режим на SINGLEUSER, выполните переименование базы данных с помощью MODIFY NAME , после чего возвращайте ей статус многопользовательского доступа через MULTIUSER. И вуаля, ваша новая база данных готова к работе!

Перед тем, как начать процесс, обязательно убедитесь в наличии необходимых прав для проведения изменений и помните, что во время них база данных должна быть заблокирована, чтобы никто больше не мог с ней работать.

Предварительные условия

Прежде чем приступить к переименованию:

Создайте бэкап базы данных. Лучше перебдеть, чем недобдеть!

Подготовьтесь к временному простою базы данных.

Убедитесь, что активные блокировки не помешают переименованию.

Если во время переименования вы столкнулись с ошибкой "Msg 5030", активируйте режим SINGLE_USER, чтобы база данных была эксклюзивно заблокирована.

Способы без использования скриптов

Примените SQL Server Management Studio (SSMS) : через контекстное меню базы данных откройте вкладку Свойства и поменяйте её название. Великолепно просто!

: через контекстное меню базы данных откройте вкладку Свойства и поменяйте её название. Великолепно просто! sp_renamedb – устаревшая команда. Лучше использовать современную команду ALTER DATABASE MODIFY NAME .

Возможные подводные камни

Берегитесь следующих препятствий:

Активные соединения могут помешать переименованию.

Проверьте успешность операции в SSMS или через sys.databases .

. Обратите внимание на зависимости: нельзя забывать обновлять все скрипты и задачи, где упоминается имя базы данных.

Визуализация

Посмотрим на процесс с другой стороны:

🏢 Исходное название: "AcmeDB" 🏗️ В процессе: "Идёт изменение названия AcmeDB на AcmeDB_New"

Если возникает ошибка: 🚧 Видим предупреждение: "Изменение названия при активной работе невозможно"!

Оптимальный план действий:

Эвакуация сотрудников (перевод в режим SINGLE_USER). Установка нового названия (переименование базы). Приглашение пользователей обратно (перевод в режим MULTI_USER).

Не забывайте:

Своевременно информировать о предстоящем простое.

Провести тестовую процедуру на вспомогательной платформе.

Проблемы и способы их решения

Если возникли сложности:

Проблемы с блокировками? Используйте sp_who2 или DMV sys.dm_exec_requests для выявления проблемных процессов и KILL <SPID> , если необходимо прервать их.

или DMV для выявления проблемных процессов и , если необходимо прервать их. Отсутствуют разрешения? Проверьте пользовательские роли, возможно, вам понадобится статус db_owner или разрешение ALTER .

или разрешение . После выполнения всех изменений обязательно актуализируйте автоматические скрипты.

