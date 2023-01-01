Решение ошибки Postgres: отказано в доступе к id_seq

#Основы SQL  #PostgreSQL  #DDL: CREATE / ALTER / DROP  
Быстрый ответ

Чтобы исправить ошибку SQL "отказано в доступе к последовательности citiesidseq" , установите соответствующие права пользователя:

GRANT USAGE, UPDATE ON SEQUENCE cities_id_seq TO target_user;
GRANT USAGE, UPDATE ON SEQUENCE cities_id_seq TO target_user;

Замените target_user на имя требуемого пользователя. Это позволит ему автоматически инкрементировать первичный ключ в таблице cities.

Для того чтобы предоставить права на все текущие последовательности в схеме public, выполните следующую команду:

GRANT USAGE, SELECT ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA public TO target_user;
GRANT USAGE, SELECT ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA public TO target_user;

Не забывайте, чтобы выполнить данные команды, требуется подключение к правильной базе данных под учётной записью суперпользователя.

Назначение select и usage для отдельных последовательностей

Если доступ к последовательности заблокирован, его нужно предоставить. Определите привилегии в явном виде для нужной последовательности:

GRANT USAGE ON SEQUENCE cities_id_seq TO target_user;
GRANT USAGE ON SEQUENCE cities_id_seq TO target_user;

Установка прав доступа по умолчанию для новых последовательностей

Позаботьтесь о будущем, предусмотрительно установив права доступа для новых последовательностей с помощью команды ALTER DEFAULT PRIVILEGES:

ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA public
GRANT USAGE, SELECT ON SEQUENCES TO target_user;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA public
GRANT USAGE, SELECT ON SEQUENCES TO target_user;

Для предоставления прав требуется суперпользователь

В SQL к вопросу о привилегиях подходят с величайшей серьёзностью: выполнение этих команд требует статуса суперпользователя или владельца последовательности.

Права на таблицы: select, insert и delete

Убедитесь, что ваш пользователь обладает всеми необходимыми правами, включая SELECT, INSERT и DELETE на соответствующих таблицах.

Визуализация

Представьте особняк с садом (🚪), где выращиваются ценные плоды (🏆🍅), охраняемые от прохожих:

Вход в сад: 🚪🔒
Роль:        🧑‍🌾 (Садовник)
Действие:    🔑 (Отпирание замка)

Здесь ваша последовательность выступает в роли садовых ворот. ОШИБКА говорит о том, что ворота заперты и садовник не может попасть к ценным последовательностям (🏆🍅). Соответствующие права доступа представляют собой ключи (🔑), которые помогут открыть замок.

Доступ Закрыт: 🚪🔐🛑  (Вход без ключа запрещён. Ваш садовник не может ухаживать за 🏆🍅)
Доступ Открыт: 🚪🔓✅ (Ключи переданы! Последовательность готова к использованию в автоматическом или ручном режиме!)

Дьявол кроется в деталях: особенности работы с правами доступа

Какая схема используется по умолчанию?

Уточните, используете ли вы схему 'public' или явно указывайте схему в командах. По ошибке предоставить доступ к последовательностям неподходящему пользователю – не лучшая идея, не так ли?

Право USAGE для множества последовательностей

Если у вас много различных последовательностей, расширьте область действия права USAGE для удобства управления:

GRANT USAGE ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA public TO target_user;
GRANT USAGE ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA public TO target_user;

Назначение права USAGE

Если вы работаете с данными типа serial или часто изменяете последовательности, право USAGE будет особенно значимым.

Роль пользователя в функционировании приложения

Открывайте доступ с учётом роли пользователя в системе. Чрезмерные привилегии могут быть опасны, недостаток же привилегий может мешать нормальной работе приложения.

Устранение проблем, связанных с доступами

Проверка полномочий

Так же как полуприготовленный пирог не приносит удовольствия, так и неполное предоставление прав может стать проблемой. Проверьте предоставление прав на все требуемые последовательности и связанные таблицы.

Проверка владения схемой

Управлять привилегиями может только суперпользователь или роль, имеющая права владельца схемы. В рамках SQL любые действия без соответствующих привилегий будут отклонены.

Распространение каскадных прав

SQL подчиняется логике наследования: права доступа могут передаваться каскадным способом, если они были предоставлены роли, на которую ссылается другой пользователь.

Полезные материалы

  1. PostgreSQL: Documentation: 16: GRANT – Официальная документация по команде GRANT в PostgreSQL.
  2. Ошибка: отказано в доступе к последовательности citiesidseq в PostgreSQL – Stack Overflow – Обсуждение проблем разрешений для последовательностей на Stack Overflow.
  3. PostgreSQL: Documentation: 16: ALTER SEQUENCE – Процедуры использования команды ALTER SEQUENCE в документации PostgreSQL.
  4. Управление правами в PostgreSQL – PostgreSQL wiki – Детальное руководство по управлению правами доступа в PostgreSQL.
Виктор Ермаков

SQL-разработчик

