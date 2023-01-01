Решение ошибки Postgres: отказано в доступе к id_seq
Быстрый ответ
Чтобы исправить ошибку SQL "отказано в доступе к последовательности citiesidseq" , установите соответствующие права пользователя:
-- Это словно волшебное волшебное заклинание "Откройся, Сезам!" для последовательности в SQL!
GRANT USAGE, UPDATE ON SEQUENCE cities_id_seq TO target_user;
Замените
target_user на имя требуемого пользователя. Это позволит ему автоматически инкрементировать первичный ключ в таблице
cities.
Для того чтобы предоставить права на все текущие последовательности в схеме public, выполните следующую команду:
-- "Откройся, Сезам!" будет действовать на все последовательности. Достаточно мощный эффект!
GRANT USAGE, SELECT ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA public TO target_user;
Не забывайте, чтобы выполнить данные команды, требуется подключение к правильной базе данных под учётной записью суперпользователя.
Назначение select и usage для отдельных последовательностей
Если доступ к последовательности заблокирован, его нужно предоставить. Определите привилегии в явном виде для нужной последовательности:
-- Это как дать запасной ключ от одной определённой двери в доме
GRANT USAGE ON SEQUENCE cities_id_seq TO target_user;
Установка прав доступа по умолчанию для новых последовательностей
Позаботьтесь о будущем, предусмотрительно установив права доступа для новых последовательностей с помощью команды ALTER DEFAULT PRIVILEGES:
-- Рассматривайте это как VIP-пропуск, который открывает вход в каждую новую последовательность, что будет создана
ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA public
GRANT USAGE, SELECT ON SEQUENCES TO target_user;
Для предоставления прав требуется суперпользователь
В SQL к вопросу о привилегиях подходят с величайшей серьёзностью: выполнение этих команд требует статуса суперпользователя или владельца последовательности.
Права на таблицы: select, insert и delete
Убедитесь, что ваш пользователь обладает всеми необходимыми правами, включая SELECT, INSERT и DELETE на соответствующих таблицах.
Визуализация
Представьте особняк с садом (🚪), где выращиваются ценные плоды (🏆🍅), охраняемые от прохожих:
Вход в сад: 🚪🔒
Роль: 🧑🌾 (Садовник)
Действие: 🔑 (Отпирание замка)
Здесь ваша последовательность выступает в роли садовых ворот.
ОШИБКА говорит о том, что ворота заперты и садовник не может попасть к ценным последовательностям (🏆🍅). Соответствующие права доступа представляют собой ключи (🔑), которые помогут открыть замок.
Доступ Закрыт: 🚪🔐🛑 (Вход без ключа запрещён. Ваш садовник не может ухаживать за 🏆🍅)
Доступ Открыт: 🚪🔓✅ (Ключи переданы! Последовательность готова к использованию в автоматическом или ручном режиме!)
Дьявол кроется в деталях: особенности работы с правами доступа
Какая схема используется по умолчанию?
Уточните, используете ли вы схему 'public' или явно указывайте схему в командах. По ошибке предоставить доступ к последовательностям неподходящему пользователю – не лучшая идея, не так ли?
Право USAGE для множества последовательностей
Если у вас много различных последовательностей, расширьте область действия права USAGE для удобства управления:
-- "Довериться SQL" — это не только не трудно, но и весьма необходимо. Не останавливайтесь на расширении прав доступа. :)
GRANT USAGE ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA public TO target_user;
Назначение права USAGE
Если вы работаете с данными типа serial или часто изменяете последовательности, право USAGE будет особенно значимым.
Роль пользователя в функционировании приложения
Открывайте доступ с учётом роли пользователя в системе. Чрезмерные привилегии могут быть опасны, недостаток же привилегий может мешать нормальной работе приложения.
Устранение проблем, связанных с доступами
Проверка полномочий
Так же как полуприготовленный пирог не приносит удовольствия, так и неполное предоставление прав может стать проблемой. Проверьте предоставление прав на все требуемые последовательности и связанные таблицы.
Проверка владения схемой
Управлять привилегиями может только суперпользователь или роль, имеющая права владельца схемы. В рамках SQL любые действия без соответствующих привилегий будут отклонены.
Распространение каскадных прав
SQL подчиняется логике наследования: права доступа могут передаваться каскадным способом, если они были предоставлены роли, на которую ссылается другой пользователь.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик