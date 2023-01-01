Решение ошибки "Only one statement is allowed per batch" в SQL

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы исправить ошибку "В одной пакетной обработке допустимо только одно выражение", предлагается разделить ваш SQL-скрипт на отдельные части, используя команду GO. В контексте SQL Server эта команда обозначает окончание текущего и начало нового пакета, что позволяет поочерёдно выполнять несколько SQL-выражений.

SQL Скопировать код -- Первый пакет: Создаем процедуру CREATE PROCEDURE YourProcedure AS BEGIN -- Ваш SQL код END GO -- Второй пакет: Вызываем процедуру EXEC YourProcedure GO

Следовательно, для предотвращения ошибок, независимые операции следует разделять помощью GO. Следует отметить, что в различных СУБД могут быть свои методы для выполнения серии операций; для SQL Server наиболее предпочтительной является команда GO.

Проверка настроек проекта в Visual Studio

Внезапное появление ошибки "В одной пакетной обработке допустимо только одно выражение" в среде разработки, такой как Visual Studio, может быть связано с неправильной настройкой проекта, а не с синтаксической ошибкой SQL. Убедитесь, что для PostDeployment скриптов в файле .sqlproj установлено значение <None Include> , а не <Build Include> .

Анализ и исправление свойств файлов

В Visual Studio для всех SQL-скриптов должны быть установлены одинаковые свойства. Для предотвращения ошибок нужно задать Build Action значением None:

Кликните правой кнопкой мыши на SQL-скрипте. Откройте Свойства. Для Build Action выберите значение None.

Консистентность настроек в проекте

Важно следить за тем, чтобы все SQL-скрипты в проекте имели одинаковые настройки:

При добавлении новых файлов соблюдайте установленные правила.

Проверьте существующие файлы.

Любая неточность в конфигурации может вызвать компиляционные ошибки.

Визуализация

Рассмотрим ошибку на примере:

🎭: Сцена SQL-скриптов – на сцене в один момент может присутствовать только одно выражение (актёр)!

Удачное выступление (✅):

SQL Скопировать код -- Соло-номер! SELECT * FROM Actors;

Неудачное выступление (❌):

SQL Скопировать код -- Путаница на сцене. Нарушен ритм представления! SELECT * FROM Actors; UPDATE Actors SET Role = 'Lead';

Занавес:

Чтобы выступления не смешивались, используем GO :

SQL Скопировать код -- Спектакль идет по сценарию: каждый номер по очереди. SELECT * FROM Actors; GO UPDATE Actors SET Role = 'Lead';

Настройки играют важную роль: ошибки конфигурации могут вызвать проблемы

Некорректно настроенный файл .sqlproj может стать причиной ошибок при сборке. Подробный анализ файла проекта и свойств SQL-скриптов поможет обнаружить несоответствия и устранить проблему.

Внимание к деталям при работе над проектом

Когда вы вносите изменения в SQL-скрипты в Visual Studio:

Измените свойства типа Build Action с осторожностью.

с осторожностью. Особое внимание обратите на PostDeployment скрипты.

скрипты. Если проблема связана с конфигурацией, то использование GO может быть несущественным.

Проверка на целостность проекта обязательна

Тщательное внимание к проектным настройкам поможет избежать лишнего времени на отладку и нежелательных ошибок. В нестандартных случаях:

Рефакторинг может улучшить структуру кода.

Разбиение сложных скриптов на более простые и понятные.

Сообщества разработчиков, такие как онлайн-форумы, могут предложить нестандартные решения.

Полезные материалы