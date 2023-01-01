Решение ошибки 'not a valid identifier' в SQL через exec

Быстрый ответ

Для исправления ошибки "exec failed because the name not a valid identifier" рекомендуется:

Убедиться в корректности имени объекта и, при необходимости, заключить его в кавычки .

. При работе с динамическим SQL, использовать функцию QUOTENAME() , которая обеспечит правильную обработку имени объекта.

Пример кода:

SQL Скопировать код DECLARE @SQL NVARCHAR(500), @ProcName SYSNAME = N'YourProcedure' SET @SQL = N'EXEC ' + QUOTENAME(@ProcName) EXEC sp_executesql @SQL

Применение функции QUOTENAME() гарантирует корректное форматирование идентификатора, исключает ошибки, связанные с спецсимволами или пробелами.

Для эффективного использования динамического SQL предпочтительнее применять sp_executesql вместо обычного EXEC , поскольку это способствует переиспользованию плана выполнения. Префикс N обозначает строку типа Unicode nvarchar и помогает избежать проблем с порядком сортировки.

SQL Скопировать код EXEC sp_executesql N'SELECT * FROM dbo.Table WHERE ...'

Все временные таблицы, применяемые в динамическом SQL, такие как #TrafficFinal , #TrafficFinal2 , #TrafficFinal3 , должны быть созданы заранее и быть доступны для корректного выполнения запроса.

SQL Скопировать код IF OBJECT_ID('tempdb..#TrafficFinal') IS NOT NULL BEGIN -- здесь исполняется ваш динамический SQL с #TrafficFinal END

Динамический SQL: возможности и ограничения

Когда стоит использовать динамический SQL?

Динамический SQL обеспечивает гибкость при решении сложных задач в SQL Server, однако его использование может излишне усложнить код. Если есть возможность обойтись без него, от его использования лучше воздержаться.

Безопасное использование динамического SQL

Если вы решили использовать динамический SQL, или такова требует задача, то sp_executesql станет надежным инструментом. Эта функция уменьшает риск SQL-инъекций и обеспечивает переиспользование плана выполнения, что благотворно влияет на производительность.

SQL Скопировать код DECLARE @SQL NVARCHAR(MAX) SET @SQL = N'SELECT * FROM Table ...' EXEC sp_executesql @SQL

Работа со строками Unicode и специальными символами

Чтобы избежать проблем со сортировкой и кодировкой символов, рекомендуется использовать префикс 'N' для строковых литералов SQL. Это особенно важно при обработке данных, содержащих специальные символы или не латинские алфавиты.

Визуализация

Можно представить идентификаторы SQL как бирки на чемоданах в данных:

Markdown Скопировать код Хорошая бирка: | Назначение: [✅ ColumnName] | Плохая бирка: | Назначение: [❌ 123Invalid] |

Без правильной маркировки SQL может сигнализировать об ошибке.

SQL Скопировать код SELECT * FROM Table -- ✈️ Все в порядке! EXEC BadTag @Param; -- ⚠️ SOS! SOS! Неверный идентификатор!

Правильно оформляйте SQL идентификаторы для обеспечения стабильной работы SQL!

Четкость динамического SQL

Для корректного форматирования SQL-запросов при работе с динамическим SQL имена объектов имеет смысл заключать в QUOTENAME() или [] , это поможет избежать неоднозначностей:

SQL Скопировать код -- QUOTENAME() спасает ситуацию: SET @SQL = N'SELECT * FROM ' + QUOTENAME(@TableName) -- Вместо нее можно использовать квадратные скобки: SET @SQL = N'SELECT * FROM [' + @TableName + ']'

Повышение производительности исполнения с использованием передовых практик

sp_executesql не только защищает от SQL-инъекций, но и повышает производительность, благодаря использованию кеширования:

SQL Скопировать код DECLARE @SQL NVARCHAR(4000) SET @SQL = N'SELECT COUNT(*) FROM [dbo].[Users] WHERE Name = @Name' EXEC sp_executesql @SQL, N'@Name NVARCHAR(50)', N'John Doe'

Такое использование sp_executesql аналогично утренней йоге, это способствует быстрому и гладкому выполнению, особенно если запросы динамического SQL повторяются часто.

Учет контекста

При использовании динамического SQL важно учесть контекст. Проверьте область видимости временных таблиц, так как это важно для их доступности:

SQL Скопировать код -- Что произошло в хранимой процедуре, останется в процедуре... CREATE TABLE #TempTable (...); EXEC SomeDynamicSQL; -- Ого! #TempTable исчезла!

