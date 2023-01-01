Решение ошибки: не сделан backup хвоста log в SQL#Разное
Быстрый ответ
Чтобы решить проблему "Отсутствует фиксация конца журнала для базы данных 'DBName'", стоит провести резервное копирование
TAIL-LOG следующим образом:
-- Запускаем операцию 'Сохранение конца'. Без альтернативного варианта, не осуществляем усечение. NORECOVERY в данном контексте обозначает, что отменить эту операцию нельзя.
BACKUP LOG [DBName] TO DISK = 'DBName_TailLogBackup.trn' WITH NO_TRUNCATE, NORECOVERY;
Эта команда закрепляет все ожидающие записи в журнале, что необходимо для восстановления до определённого момента. При этом, NO_TRUNCATE обеспечивает сохранность данных, а NORECOVERY выполняет подготовку базы данных к полной процедуре восстановления.
Мастерство восстановления баз данных
Перезапись существующей базы данных
Для осуществления перезаписи базы данных командой
RESTORE DATABASE используйте параметр
WITH REPLACE:
-- "Задача: восстановить базу данных. Прочие базы данных оставляем в покое"
RESTORE DATABASE [DBName] FROM DISK = 'DBName_FullBackup.bak' WITH REPLACE;
Обратите внимание, что
WITH REPLACE окончательно удаляет все данные, поэтому убедитесь в готовности отказаться от текущих данных базы.
Устранение проблем с восстановлением
В ходе восстановления могут появляться сбои, вызванные системными операциями или пользовательскими транзакциями. Убедитесь, что они не блокируют базу данных, прежде чем приступать к восстановлению.
Выбор модели восстановления и процедуры восстановления
Выбранная модель восстановления напрямую определяет процедуры резервного копирования и восстановления. Простая модель упрощает процесс, но сокращает количество управляемых факторов, доступных в полной модели восстановления.
Преодоление повторяющихся проблем с восстановлением
В случае повторных проблем с восстановлением:
- Проверьте отсутствие активной работы с базой данных.
- Управляйте зависимостями, вроде репликации или зеркалирования.
Если встретили трудности, рассмотрите идею обратиться за профессиональной помощью или изучить официальную документацию.
Восстановление к определённому моменту времени
Используйте
WITH STOPAT для установки времени восстановления:
-- "Тише! Мы переместимся к определённому моменту во времени и остановимся там!"
RESTORE DATABASE [DBName] FROM DISK = 'DBName_FullBackup.bak'
WITH STOPAT = 'ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС', REPLACE;
Проверьте, что использование
WITH STOPAT не противоречит политике хранения данных и не приведёт к потере важной информации.
Визуализация
Воспринимайте базу данных как ткань времени:
🧶🖼️ Ткань времени (База данных): [Источники данных, Вариация данных, Изменения, Современное состояние]
Нефиксированный конец журнала – это незавершённый край ткани:
🧶🔚 Незавершённый край (Конец Журнала): [Незафиксированные изменения, Риск потери данных]
Резервное копирование работает как соединительный стежок, предотвращающий дальнейшее расползание ткани времени:
🪡✨ Соединительный стежок (Резервное Копирование): [🧶🔚] -> [🔒]
Без резервного копирования потеря важных деталей истории неизбежна:
🚫🪡 Риск разрыва: [🧶🔚] -> [😨]
Автоматическое резервное копирование обеспечивает непрерывность и сохранность ткани времени:
✅🪡 Идеальное состояние: [🧶🖼️💾]
Обеспечение надёжности резервного копирования
Проверка истории резервных копий
Регулярно проверяйте историю резервных копий для обеспечения их надёжности и последовательности.
Меры предосторожности перед созданием резервной копии
Выполнение
BACKUP LOG WITH NORECOVERY перед восстановлением предотвращает потерю данных:
-- "Перед самым восстановлением, закрепим текущее состояние!"
BACKUP LOG [DBName] TO DISK = 'DBName_PreRestoreLogBackup.trn' WITH NORECOVERY;
Проверка состояния базы данных после восстановления
После процесса восстановления проведите тесты для проверки работоспособности базы данных.
Проблемы и решения при восстановлении базы данных
Ищите решения проблем на форумах и в сообществах SQL Server, если столкнулись с уникальными сложностями.
