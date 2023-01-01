Решение ошибки: не сделан backup хвоста log в SQL

Быстрый ответ

Чтобы решить проблему "Отсутствует фиксация конца журнала для базы данных 'DBName'", стоит провести резервное копирование TAIL-LOG следующим образом:

SQL Скопировать код -- Запускаем операцию 'Сохранение конца'. Без альтернативного варианта, не осуществляем усечение. NORECOVERY в данном контексте обозначает, что отменить эту операцию нельзя. BACKUP LOG [DBName] TO DISK = 'DBName_TailLogBackup.trn' WITH NO_TRUNCATE, NORECOVERY;

Эта команда закрепляет все ожидающие записи в журнале, что необходимо для восстановления до определённого момента. При этом, NO_TRUNCATE обеспечивает сохранность данных, а NORECOVERY выполняет подготовку базы данных к полной процедуре восстановления.

Мастерство восстановления баз данных

Перезапись существующей базы данных

Для осуществления перезаписи базы данных командой RESTORE DATABASE используйте параметр WITH REPLACE :

SQL Скопировать код -- "Задача: восстановить базу данных. Прочие базы данных оставляем в покое" RESTORE DATABASE [DBName] FROM DISK = 'DBName_FullBackup.bak' WITH REPLACE;

Обратите внимание, что WITH REPLACE окончательно удаляет все данные, поэтому убедитесь в готовности отказаться от текущих данных базы.

Устранение проблем с восстановлением

В ходе восстановления могут появляться сбои, вызванные системными операциями или пользовательскими транзакциями. Убедитесь, что они не блокируют базу данных, прежде чем приступать к восстановлению.

Выбор модели восстановления и процедуры восстановления

Выбранная модель восстановления напрямую определяет процедуры резервного копирования и восстановления. Простая модель упрощает процесс, но сокращает количество управляемых факторов, доступных в полной модели восстановления.

Преодоление повторяющихся проблем с восстановлением

В случае повторных проблем с восстановлением:

Проверьте отсутствие активной работы с базой данных.

Управляйте зависимостями, вроде репликации или зеркалирования.

Если встретили трудности, рассмотрите идею обратиться за профессиональной помощью или изучить официальную документацию.

Восстановление к определённому моменту времени

Используйте WITH STOPAT для установки времени восстановления:

SQL Скопировать код -- "Тише! Мы переместимся к определённому моменту во времени и остановимся там!" RESTORE DATABASE [DBName] FROM DISK = 'DBName_FullBackup.bak' WITH STOPAT = 'ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС', REPLACE;

Проверьте, что использование WITH STOPAT не противоречит политике хранения данных и не приведёт к потере важной информации.

Визуализация

Воспринимайте базу данных как ткань времени:

Markdown Скопировать код 🧶🖼️ Ткань времени (База данных): [Источники данных, Вариация данных, Изменения, Современное состояние]

Нефиксированный конец журнала – это незавершённый край ткани:

Markdown Скопировать код 🧶🔚 Незавершённый край (Конец Журнала): [Незафиксированные изменения, Риск потери данных]

Резервное копирование работает как соединительный стежок, предотвращающий дальнейшее расползание ткани времени:

Markdown Скопировать код 🪡✨ Соединительный стежок (Резервное Копирование): [🧶🔚] -> [🔒]

Без резервного копирования потеря важных деталей истории неизбежна:

Markdown Скопировать код 🚫🪡 Риск разрыва: [🧶🔚] -> [😨]

Автоматическое резервное копирование обеспечивает непрерывность и сохранность ткани времени:

Markdown Скопировать код ✅🪡 Идеальное состояние: [🧶🖼️💾]

Обеспечение надёжности резервного копирования

Проверка истории резервных копий

Регулярно проверяйте историю резервных копий для обеспечения их надёжности и последовательности.

Меры предосторожности перед созданием резервной копии

Выполнение BACKUP LOG WITH NORECOVERY перед восстановлением предотвращает потерю данных:

SQL Скопировать код -- "Перед самым восстановлением, закрепим текущее состояние!" BACKUP LOG [DBName] TO DISK = 'DBName_PreRestoreLogBackup.trn' WITH NORECOVERY;

Проверка состояния базы данных после восстановления

После процесса восстановления проведите тесты для проверки работоспособности базы данных.

Проблемы и решения при восстановлении базы данных

Ищите решения проблем на форумах и в сообществах SQL Server, если столкнулись с уникальными сложностями.

