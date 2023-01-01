Решение ошибки mysqld в MySQL: запуск mysqld от root

#MySQL / MariaDB  
Быстрый ответ

Если столкнулись с ошибкой при запуске mysqld под аккаунтом пользователя root, выполните редактирование конфигурационного файла MySQL. Откройте /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf, в секции [mysqld] добавьте строку user=mysql и выполните перезапуск MySQL следующей командой: sudo systemctl restart mysql. Инструкция по добавлению выглядит так:

ini
Скопировать код
[mysqld]
# В качестве меры предосторожности используем учетную запись пользователя MySQL
user=mysql

Имейте в виду: Запуск MySQL от аккаунта пользователя root представляет собой угрозу безопасности.

Значение сообщения об ошибке

Такой вид ошибки обычно возникает после обновления операционной системы, например, при переходе на OS X Yosemite. Ошибка указывает на то, что демон mysqld пытается работать с правами администратора, что нежелательно с точки зрения безопасности.

Настройка правил безопасности для пользователя

В целях безопасности MySQL не стоит запускать от системного аккаунта root. Более разумным решением будет использование специализированной учетной записи MySQL с привилегиями пользователя root для управления базой данных.

Порядок запуска и остановки сервера

Для стабильного запуска сервера MySQL используйте команду:

Bash
Скопировать код
# "Кто там?"
# "Команда sudo предлагает серверу MySQL запуститься"
sudo /usr/local/mysql/support-files/mysql.server start

Для корректной остановки используйте mysqladmin shutdown, таким образом вы избежите потенциальных проблем, связанных с принудительным остановом процесса mysqld.

Визуализация

Представьте, что база данных – это город (🏙️), а права root – это ключи от этого города (🔑):

Markdown
Скопировать код
Передача ключей (🔑) каждому встречному (🤔💭):
🏙️🔑🤷‍♂️ --> Это однозначно приглашение к хаосу!

Назначение Мэра (пользователя не root) с определенными полномочиями – это ответственное решение:

Markdown
Скопировать код
Мэр (👨‍💼) держит ключи (🔑):
🏙️🔑👨‍💼 --> Это пример ответственного управления!

Вывод: Запуск mysqld от имени пользователя root может привести к хаосу в "городе".

Если стандартный метод не работает

Если sudo systemctl restart mysql не приводит к ожидаемому результату, попробуйте выполнить sudo service mysqld restart. Это может быть актуально для Amazon Linux AMI или CentOS.

Как справиться с возникающими предупреждениями

Если вы столкнулись с предупреждениями по поводу временных меток и названий таблиц, уделите время настройкам сервера. Убедитесь, что ваш файл my.cnf был правильно настроен и что имена таблиц не учитывают регистр символов, если это необходимо для вашей системы.

ini
Скопировать код
[mysqld]
# Настроим сервер так, чтобы он игнорировал регистр в именах таблиц. Это как игнорирование грамматики – некоторые просто на него не обращают внимания!
lower_case_table_names=1

Поддержание безопасности после запуска

Забота о безопасности не заканчивается запуском системы. Измените все пароли по умолчанию и убедитесь, что права доступа правильно настроены. Документация MySQL поможет вам в этом.

Полезные материалы

  1. Руководство по MySQL 8.0: Безопасность – официальное руководство по надлежащей безопасности.
  2. Как защитить базы данных MySQL и MariaDB на сервере Linux | DigitalOcean – детальное руководство по безопасности баз данных.
  3. Запуск mysqld от имени пользователя root и его последствия – База знаний MariaDB – информация о рисках, связанных с запуском mysqld от пользователя root.
  4. Вопросы, отмеченные как 'mysql+root' – Ask Ubuntu – обсуждения работы MySQL от имени пользователя root пользовательским сообществом Ask Ubuntu.
  5. Недавние обсуждения на тему 'mysql+security' – Server Fault – темы, связанные с безопасностью MySQL и их решения.
  6. Вот что происходит в реальном мире... источник: 162.253.66.76 · GitHub – примеры угроз и методы защиты баз данных MySQL.
Рустам Мельников

Java-инженер

