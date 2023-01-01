Решение ошибки mysqld в MySQL: запуск mysqld от root

Быстрый ответ

Если столкнулись с ошибкой при запуске mysqld под аккаунтом пользователя root, выполните редактирование конфигурационного файла MySQL. Откройте /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf , в секции [mysqld] добавьте строку user=mysql и выполните перезапуск MySQL следующей командой: sudo systemctl restart mysql . Инструкция по добавлению выглядит так:

ini Скопировать код [mysqld] # В качестве меры предосторожности используем учетную запись пользователя MySQL user=mysql

Имейте в виду: Запуск MySQL от аккаунта пользователя root представляет собой угрозу безопасности.

Значение сообщения об ошибке

Такой вид ошибки обычно возникает после обновления операционной системы, например, при переходе на OS X Yosemite. Ошибка указывает на то, что демон mysqld пытается работать с правами администратора, что нежелательно с точки зрения безопасности.

Настройка правил безопасности для пользователя

В целях безопасности MySQL не стоит запускать от системного аккаунта root. Более разумным решением будет использование специализированной учетной записи MySQL с привилегиями пользователя root для управления базой данных.

Порядок запуска и остановки сервера

Для стабильного запуска сервера MySQL используйте команду:

Bash Скопировать код # "Кто там?" # "Команда sudo предлагает серверу MySQL запуститься" sudo /usr/local/mysql/support-files/mysql.server start

Для корректной остановки используйте mysqladmin shutdown , таким образом вы избежите потенциальных проблем, связанных с принудительным остановом процесса mysqld .

Визуализация

Представьте, что база данных – это город (🏙️), а права root – это ключи от этого города (🔑):

Назначение Мэра (пользователя не root) с определенными полномочиями – это ответственное решение:

Вывод: Запуск mysqld от имени пользователя root может привести к хаосу в "городе".

Если стандартный метод не работает

Если sudo systemctl restart mysql не приводит к ожидаемому результату, попробуйте выполнить sudo service mysqld restart . Это может быть актуально для Amazon Linux AMI или CentOS.

Как справиться с возникающими предупреждениями

Если вы столкнулись с предупреждениями по поводу временных меток и названий таблиц, уделите время настройкам сервера. Убедитесь, что ваш файл my.cnf был правильно настроен и что имена таблиц не учитывают регистр символов, если это необходимо для вашей системы.

ini Скопировать код [mysqld] # Настроим сервер так, чтобы он игнорировал регистр в именах таблиц. Это как игнорирование грамматики – некоторые просто на него не обращают внимания! lower_case_table_names=1

Поддержание безопасности после запуска

Забота о безопасности не заканчивается запуском системы. Измените все пароли по умолчанию и убедитесь, что права доступа правильно настроены. Документация MySQL поможет вам в этом.

