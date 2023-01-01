Решение ошибки MySQL: Lock wait timeout exceeded

Быстрый ответ

Для успешного устранения проблемы с ожиданием блокировки, следует выполнить ряд действий:

Увеличьте время ожидания: Продлите innodb_lock_wait_timeout , чтобы дать транзакциям больше времени на исполнение: SQL Скопировать код SET GLOBAL innodb_lock_wait_timeout = 120; Отслеживайте и останавливайте медленные запросы: Выявите и приостановите долгие операции, которые оказывают препятствие для процесса разблокирования: SQL Скопировать код SHOW FULL PROCESSLIST;

Неочевидные транзакции в ожидании

Не дайте InnoDB ввести вас в заблуждение, обрамляя стандартные DML операции (например, UPDATE ) в неявные транзакции. Этот хитрый манёвр часто приводит к нежелательному превышению времени ожидания блокировки.

Снятие блокировок

Освободите свою базу данных от ограничений, накладываемых временем ожидания блокировки, используя следующие стратегии:

Выявите задерживающие запросы: Определите таблицы, подверженные блокировкам: SQL Скопировать код SHOW OPEN TABLES WHERE in_use > 0; Найдите причины возникновения: Отследите процессы, создающие блокировки: SQL Скопировать код SHOW PROCESSLIST; Освободите заблокированные ресурсы: SQL Скопировать код KILL <process_id>; Ищите способы завершить транзакции более плавно и аккуратно, чтобы избегать использования жестких методов, таких как KILL . Целостность данных обязательно отблагодарит вас за это. Настройте параллельные транзакции: Оптимизируйте взаимодействие между транзакциями: SQL Скопировать код SET tx_isolation = 'READ-COMMITTED'; Данный подход поможет снизить вероятность блокировок и позволит контролировать ситуацию с "Превышением времени ожидания блокировки".

Осознанное управление транзакциями

Борьба с медленными запросами

Будьте оперативны, когда медленные запросы начинают накапливаться в вашей БД. Своевременное использование SHOW ENGINE INNODB STATUS помогает избегать заторов, замедляющих поток транзакций.

Устранение зависших транзакций

Убедитесь, что ваше приложение не оставляет транзакции открытыми случайно. Этот часто забывают об этом шаге, что приводит к накоплению блокировок.

Гибкое управление временем ожидания

Примените в практике динамическое измнение innodb_lock_wait_timeout с помощью команд SET GLOBAL или SET SESSION . Этот шаг позволяет операциям базы данных легче адаптироваться к различным условиям.

Профилактика блокировок: основы

Минимизируем зависимость от блокировок на уровне строк

Не применяйте SELECT FOR UPDATE , которое может "зацепить" строки. Используйте данную команду только при необходимости, чтобы избежать конфликтов блокировок. В большинстве случаев достаточно обычного SELECT для чтения данных.

Оптимизация индексов

Правильно настроенные индексы могут существенно сократить количество строк, подлежащих блокировке, и таким образом уменьшить риск превышений времени ожидания блокировки. Регулярно пересматривайте свои индексы, особенно те, которые используются в условиях команды UPDATE .

Готовность к столкновениям с блокировками

В мире, где количество транзакций, конкурирующих за одни и те же ресурсы, постоянно растет, важно всегда быть готовым к таким ситуациям. Примените принципы оборонительного программирования и ищите креативные пути обхода блокировок.

Постоянное отслеживание состояния базы данных

Систематически анализируйте производительность базы данных, чтобы заметить любое увеличение числа конфликтов блокировок. С правильными инструментами мониторинга вы сможете отслеживать пики нагрузки и своевременно корректировать настройки.

Визуализация

Одна блокировка может остановить целую "колонну" запросов:

Markdown Скопировать код До: | 💤 | <- "Превышено время ожидания блокировки" Очередь: | 🐜 | 🐜 | 🐜 | 🐜 |

Хоть блокировка и остается, движение "колонны" все равно приостанавливается:

Markdown Скопировать код После: | 🚧🔒 | <- "Блокировка все еще активна!" Очередь: | 🐜 | 🐜 | 🐜 | 🐜 |

Запомните, что даже самые простые запросы могут привести к превышению времени ожидания блокировки!

Полезные материалы