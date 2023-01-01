Решение ошибки MySQL "число блокировок превышает размер таблицы"

Быстрый ответ

Для устранения ошибки "превышено общее количество блокировок", необходимо увеличить размер innodb_buffer_pool_size :

SQL Скопировать код SET GLOBAL innodb_buffer_pool_size = '512M'; -- Оптимизация сервера: подбирайте подходящее значение

Для InnoDB оптимально выделить около 70-80% от общего объема оперативной памяти сервера. Чтобы изменения были сохранены после перезапуска, добавьте их в файл my.cnf :

ini Скопировать код [mysqld] innodb_buffer_pool_size = 512M -- Задайте '512M' или другой подходящий объем

Выбор значения '512M' должен быть освоен с учетом ресурсов вашего сервера. После внесения изменений следите за его работой.

Вывод: Управляйте объемом памяти для блокировок, грамотно конфигурируйте файл и мониторьте состояние системы.

Справляемся с мощью транзакций

Большие транзакции могут создать проблемы, так что лучше разбивайте их на меньшие:

Меньшие INSERT -ы помогут снизить количество блокировок .

-ы помогут снизить количество . Используйте несколько INSERT -ов вместо одного сложного UNION для повышения эффективности.

вместо одного сложного для повышения эффективности. Регулярно контролируйте объём и количество транзакций, чтобы избежать превышения лимитов блокировок сервера.

Настройка MySQL: аккуратно и грамотно

Правильная настройка MySQL поможет избежать проблем с таблицей блокировок:

Устанавливайте innodb_buffer_pool_size в секции [mysqld] файла my.cnf для корректного чтения параметров.

в секции файла для корректного чтения параметров. Уточняйте текущий размер буферного пула с помощью команды SHOW GLOBAL VARIABLES LIKE 'innodb_buffer%' .

. Конфигурация MySQL должна принимать во внимание текущую нагрузку на сервер и объем обрабатываемых данных.

Исследование сервера: более глубокий анализ

Если размер буфера недостаточен, вам может потребоваться более детальное исследование сервера:

Найдите файл my.cnf , принимая во внимание специфику вашей ОС и версию MySQL.

, принимая во внимание специфику вашей и версию MySQL. Если увеличение размера буфера не решает проблему, использование блокировок на уровне таблиц ( LOCK TABLES ) может стать временным решением.

( ) может стать временным решением. Если у вас есть MySQL Workbench, используйте его для мониторинга состояния сервера и настройки.

Визуализация

Постарайтесь визуализировать таблицу блокировок как парковку для автомобилей ( 🚗 ), где каждое место — это одна блокировка:

Markdown Скопировать код 🅿️🅿️🅿️ x N = Размер таблицы блокировок (Общее количество мест)

Если транзакции ( 🚗🚕🚙 ) пытаются занять места одновременно:

Markdown Скопировать код 🚗🚗🚕🚙🚙🚕🚗🚗🚕🚙🚕🚗🚕🚙🚗🚕🚙... // Слишком много машин!

Это приводит к переполнению:

Markdown Скопировать код 🚨 Переполнение! 🚨 = Превышено общее количество блокировок по отношению к размеру таблицы блокировок

Чтобы этого избежать, вы можете либо увеличить размер буфера, либо уменьшить количество операций:

Markdown Скопировать код 🆙 Увеличьте размер 'innodb_buffer_pool_size' ИЛИ 🚗💨 Уменьшите количество транзакций

Создавайте баланс между количеством блокировок и транзакциями. 🅿️=🚗

План Б для переполненных "парковок"

Если нет возможности добавить память, можно использовать другие способы решения проблемы:

Метод topThreeTransit может сделать соединения более эффективными и уменьшить нагрузку на блокировки.

может сделать соединения более эффективными и уменьшить нагрузку на блокировки. Регулярно анализируйте, как ваши операции влияют на сервер, чтобы решить проблемы с блокировками в MySQL.

Разбиение больших операций на меньшие может помочь обойти ограничения по размеру буфера.

Отдых для MySQL: не забывайте перезагружать сервер

Не пропустите этот важный шаг после внесения изменений:

После каждого редактирования my.ini или my.cnf всегда перезапускайте MySQL, чтобы настройки вступили в силу.

или всегда перезапускайте MySQL, чтобы настройки вступили в силу. Это также поможет удалить устаревшие блокировки — двойная польза!

Планирование будущего: как защитить ваш сервер

Чтобы усовершенствовать управление производительностью, следуйте таким рекомендациям:

Развивайтесь — читайте блоги, форумы и другие источники информации.

Следите за обновлениями MySQL и учитывайте их влияние на буфер и производительность.

Обращайтесь к официальным руководствам, чтобы обеспечить стабильность работы MySQL.

