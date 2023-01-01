logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Решение ошибки MySQL "число блокировок превышает размер таблицы"
Перейти

#MySQL / MariaDB  #Изоляция и блокировки  #Производительность и тюнинг  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Для устранения ошибки "превышено общее количество блокировок", необходимо увеличить размер innodb_buffer_pool_size:

SQL
Скопировать код
SET GLOBAL innodb_buffer_pool_size = '512M'; -- Оптимизация сервера: подбирайте подходящее значение

Для InnoDB оптимально выделить около 70-80% от общего объема оперативной памяти сервера. Чтобы изменения были сохранены после перезапуска, добавьте их в файл my.cnf:

ini
Скопировать код
[mysqld]
innodb_buffer_pool_size = 512M -- Задайте '512M' или другой подходящий объем

Выбор значения '512M' должен быть освоен с учетом ресурсов вашего сервера. После внесения изменений следите за его работой.

Вывод: Управляйте объемом памяти для блокировок, грамотно конфигурируйте файл и мониторьте состояние системы.

Справляемся с мощью транзакций

Большие транзакции могут создать проблемы, так что лучше разбивайте их на меньшие:

  • Меньшие INSERT-ы помогут снизить количество блокировок.
  • Используйте несколько INSERT-ов вместо одного сложного UNION для повышения эффективности.
  • Регулярно контролируйте объём и количество транзакций, чтобы избежать превышения лимитов блокировок сервера.

Настройка MySQL: аккуратно и грамотно

Правильная настройка MySQL поможет избежать проблем с таблицей блокировок:

  • Устанавливайте innodb_buffer_pool_size в секции [mysqld] файла my.cnf для корректного чтения параметров.
  • Уточняйте текущий размер буферного пула с помощью команды SHOW GLOBAL VARIABLES LIKE 'innodb_buffer%'.
  • Конфигурация MySQL должна принимать во внимание текущую нагрузку на сервер и объем обрабатываемых данных.

Исследование сервера: более глубокий анализ

Если размер буфера недостаточен, вам может потребоваться более детальное исследование сервера:

  • Найдите файл my.cnf, принимая во внимание специфику вашей ОС и версию MySQL.
  • Если увеличение размера буфера не решает проблему, использование блокировок на уровне таблиц (LOCK TABLES) может стать временным решением.
  • Если у вас есть MySQL Workbench, используйте его для мониторинга состояния сервера и настройки.

Визуализация

Постарайтесь визуализировать таблицу блокировок как парковку для автомобилей (🚗), где каждое место — это одна блокировка:

Markdown
Скопировать код
🅿️🅿️🅿️ x N = Размер таблицы блокировок (Общее количество мест)

Если транзакции (🚗🚕🚙) пытаются занять места одновременно:

Markdown
Скопировать код
🚗🚗🚕🚙🚙🚕🚗🚗🚕🚙🚕🚗🚕🚙🚗🚕🚙... // Слишком много машин!

Это приводит к переполнению:

Markdown
Скопировать код
🚨 Переполнение! 🚨 = Превышено общее количество блокировок по отношению к размеру таблицы блокировок

Чтобы этого избежать, вы можете либо увеличить размер буфера, либо уменьшить количество операций:

Markdown
Скопировать код
🆙 Увеличьте размер 'innodb_buffer_pool_size' ИЛИ 🚗💨 Уменьшите количество транзакций

Создавайте баланс между количеством блокировок и транзакциями. 🅿️=🚗

План Б для переполненных "парковок"

Если нет возможности добавить память, можно использовать другие способы решения проблемы:

  • Метод topThreeTransit может сделать соединения более эффективными и уменьшить нагрузку на блокировки.
  • Регулярно анализируйте, как ваши операции влияют на сервер, чтобы решить проблемы с блокировками в MySQL.
  • Разбиение больших операций на меньшие может помочь обойти ограничения по размеру буфера.

Отдых для MySQL: не забывайте перезагружать сервер

Не пропустите этот важный шаг после внесения изменений:

  • После каждого редактирования my.ini или my.cnf всегда перезапускайте MySQL, чтобы настройки вступили в силу.
  • Это также поможет удалить устаревшие блокировки — двойная польза!

Планирование будущего: как защитить ваш сервер

Чтобы усовершенствовать управление производительностью, следуйте таким рекомендациям:

  • Развивайтесь — читайте блоги, форумы и другие источники информации.
  • Следите за обновлениями MySQL и учитывайте их влияние на буфер и производительность.
  • Обращайтесь к официальным руководствам, чтобы обеспечить стабильность работы MySQL.

Полезные материалы

  1. Руководство по MySQL 8.0 – Параметры запуска и системные переменные InnoDB — Информация из официальной документации MySQL поможет без труда разобраться с системными переменными InnoDB.
  2. Форум администраторов баз данных – Использование SQLCMD — Присоединяйтесь к обсуждению среди профессионалов для получения информации о нюансах SQL-запросов и команд.
  3. Руководство по MySQL 8.0 – Оптимизация дискового ввода/вывода InnoDB — Советы по оптимизации производительности дисковых операций InnoDB.
  4. Руководство по MySQL 8.0 – Модель блокировок и транзакций InnoDB — Подробное описание принципов работы с блокировками и транзакциями в InnoDB.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какую настройку нужно увеличить, чтобы устранить ошибку 'число блокировок превышает размер таблицы'?
1 / 5

Мария Шереметьева

DBA-консультант

