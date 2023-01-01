Решение ошибки MySQL 1118: превышен размер строки

#MySQL / MariaDB  #Типы данных SQL  #DDL: CREATE / ALTER / DROP  
Быстрый ответ

Для устранения ошибки MySQL 1118, связанной с превышением допустимого размера строки, выполните следующие шаги:

  1. Преобразовывайте типы данных: Конвертируйте поля с большим объемом VARCHAR в типы данных TEXT или BLOB. Это позволит осуществлять их хранение вне таблицы и уменьшит размер строки.

    ALTER TABLE ваша_таблица MODIFY ваш_столбец TEXT;

  2. Переключитесь на формат строки DYNAMIC: Этот формат эффективно обрабатывает длинные строки.

    ALTER TABLE ваша_таблица ROW_FORMAT=DYNAMIC;

Двигайтесь в этом направлении для оптимизации размера строк и повышения эффективности работы базы данных.

Разбираемся с ограничением по размеру строки в MySQL

Чрезмерный размер строки в MySQL, особенно для движка InnoDB, может мешать нормальной работе. Понимая корень этой проблемы, вы сможете найти правильное решение:

  • Схема хранения данных InnoDB: InnoDB пакует данные в страницу определенного размера (по умолчанию — 16 KB). Совокупные данные строки не должны превышать это ограничение.
  • Структура страниц: Каждая страница InnoDB с содержимым таблицы сопровождается служебной информацией, которая уменьшает пространство для самих данных.
  • Поле с переменной длиной: Для столбцов с переменной длиной (VARCHAR, VARBINARY, TEXT, BLOB) InnoDB резервирует пространство для хранения информации о длине.

Альтернативные способы преобразования столбцов

Если колонки с переменными типами данных неэффективны, можно рассмотреть эти варианты:

  1. Отключите innodb_strict_mode: Временное отключение этого параметра сервера может помочь создавать таблицы, уклоняясь от проверки.

    SET GLOBAL innodb_strict_mode = OFF;

  2. Увеличьте размер файла журнала InnoDB: Большой параметр innodb_log_file_size в настройках my.cnf или my.ini может облегчить работу с крупными транзакциями.

  3. Измените размер страницы InnoDB: Увеличьте innodb_page_size, чтобы получить больше места для данных, но будьте готовы к переустановке MySQL.

Размышления о возможных изменениях

Изменение параметров файла журнала и размера страницы InnoDB несет за собой риски:

  • Размер файла журнала Innodb: Большой размер файла позволит работать с крупными транзакциями, но увеличит время восстановления после сбоев.
  • Размер страницы Innodb: Увеличение размера страницы допустит хранение больших строк, но может привести к неэффективному использованию пространства при малом размере большинства строк.

Настраиваем параметры базы данных

Для предотвращения подобных проблем настройте следующие параметры базы данных:

  1. Размер буфера пула Innodb: Увеличив innodb_buffer_pool_size, вы способствуете производительности при достаточном объеме памяти.

    innodb_buffer_pool_size = 1G

  2. Размер буфера журнала Innodb: Настройте innodb_log_buffer_size, чтобы оптимизировать запись данных в журнал.

    innodb_log_buffer_size = 256M

Меры без структурных изменений

Когда система отказывается вносить структурные изменения, действуйте следующим образом:

  • Динамическое изменение SQL: Используйте SET SESSION для динамического внесения изменений на время сессии.
  • Неструктурные изменения: Изучите настройки MySQL, которые можно изменить для повышения производительности без реорганизации структуры, например, размеры буфера пула и буфера журнала.

Визуализация

Возьмем для примера метафору: представьте предел размера строки в MySQL как:

Markdown
Скопировать код
Это как библиотечная полка 📚: Каждая книга — это колонка, занимающая свое фиксированное место на полке.
Markdown
Скопировать код
Обычные колонки 📗📙📘: Книги аккуратно помещаются на полку.
Колонки TEXT/BLOB 📕📒: Однако некоторые экземпляры слишком толстые!

Проблема:

Markdown
Скопировать код
Ширина полки 📏: Максимум вмещает 8126 единиц!
Переполненная полка 📚*📚*📚: Когда книги вываливаются с полки (❌)

Решение:

Markdown
Скопировать код
Замените толстые книги 📕📒 на пергаменты 📜, которые можно раскатать и разместить на любой полке.

Итог:

Markdown
Скопировать код
Организованная полка: [📗📙📚*📜*📜] Все книги и свитки помещаются на полку (✅)

Алина Карпова

инженер по данным

Свежие материалы
Основные принципы работы HTTPS
6 сентября 2024
Методы HTTP: GET, POST и другие
6 сентября 2024
Порты HTTP и HTTPS: что нужно знать?
6 сентября 2024

Загрузка...