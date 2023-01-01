Решение ошибки MySQL 1118: превышен размер строки
Быстрый ответ
Для устранения ошибки MySQL 1118, связанной с превышением допустимого размера строки, выполните следующие шаги:
Преобразовывайте типы данных: Конвертируйте поля с большим объемом VARCHAR в типы данных TEXT или BLOB. Это позволит осуществлять их хранение вне таблицы и уменьшит размер строки.
ALTER TABLE ваша_таблица MODIFY ваш_столбец TEXT;
Переключитесь на формат строки DYNAMIC: Этот формат эффективно обрабатывает длинные строки.
ALTER TABLE ваша_таблица ROW_FORMAT=DYNAMIC;
Двигайтесь в этом направлении для оптимизации размера строк и повышения эффективности работы базы данных.
Разбираемся с ограничением по размеру строки в MySQL
Чрезмерный размер строки в MySQL, особенно для движка InnoDB, может мешать нормальной работе. Понимая корень этой проблемы, вы сможете найти правильное решение:
- Схема хранения данных InnoDB: InnoDB пакует данные в страницу определенного размера (по умолчанию — 16 KB). Совокупные данные строки не должны превышать это ограничение.
- Структура страниц: Каждая страница InnoDB с содержимым таблицы сопровождается служебной информацией, которая уменьшает пространство для самих данных.
- Поле с переменной длиной: Для столбцов с переменной длиной (
VARCHAR,
VARBINARY,
TEXT,
BLOB) InnoDB резервирует пространство для хранения информации о длине.
Альтернативные способы преобразования столбцов
Если колонки с переменными типами данных неэффективны, можно рассмотреть эти варианты:
Отключите
innodb_strict_mode: Временное отключение этого параметра сервера может помочь создавать таблицы, уклоняясь от проверки.
SET GLOBAL innodb_strict_mode = OFF;
Увеличьте размер файла журнала InnoDB: Большой параметр
innodb_log_file_sizeв настройках
my.cnfили
my.iniможет облегчить работу с крупными транзакциями.
Измените размер страницы InnoDB: Увеличьте
innodb_page_size, чтобы получить больше места для данных, но будьте готовы к переустановке MySQL.
Размышления о возможных изменениях
Изменение параметров файла журнала и размера страницы InnoDB несет за собой риски:
- Размер файла журнала Innodb: Большой размер файла позволит работать с крупными транзакциями, но увеличит время восстановления после сбоев.
- Размер страницы Innodb: Увеличение размера страницы допустит хранение больших строк, но может привести к неэффективному использованию пространства при малом размере большинства строк.
Настраиваем параметры базы данных
Для предотвращения подобных проблем настройте следующие параметры базы данных:
Размер буфера пула Innodb: Увеличив
innodb_buffer_pool_size, вы способствуете производительности при достаточном объеме памяти.
innodb_buffer_pool_size = 1G
Размер буфера журнала Innodb: Настройте
innodb_log_buffer_size, чтобы оптимизировать запись данных в журнал.
innodb_log_buffer_size = 256M
Меры без структурных изменений
Когда система отказывается вносить структурные изменения, действуйте следующим образом:
- Динамическое изменение SQL: Используйте
SET SESSIONдля динамического внесения изменений на время сессии.
- Неструктурные изменения: Изучите настройки MySQL, которые можно изменить для повышения производительности без реорганизации структуры, например, размеры буфера пула и буфера журнала.
Визуализация
Возьмем для примера метафору: представьте предел размера строки в MySQL как:
Это как библиотечная полка 📚: Каждая книга — это колонка, занимающая свое фиксированное место на полке.
Обычные колонки 📗📙📘: Книги аккуратно помещаются на полку.
Колонки TEXT/BLOB 📕📒: Однако некоторые экземпляры слишком толстые!
Проблема:
Ширина полки 📏: Максимум вмещает 8126 единиц!
Переполненная полка 📚*📚*📚: Когда книги вываливаются с полки (❌)
Решение:
Замените толстые книги 📕📒 на пергаменты 📜, которые можно раскатать и разместить на любой полке.
Итог:
Организованная полка: [📗📙📚*📜*📜] Все книги и свитки помещаются на полку (✅)
Алина Карпова
инженер по данным