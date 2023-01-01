Решение ошибки MySQL 1118: превышен размер строки

Быстрый ответ

Для устранения ошибки MySQL 1118, связанной с превышением допустимого размера строки, выполните следующие шаги:

Преобразовывайте типы данных: Конвертируйте поля с большим объемом VARCHAR в типы данных TEXT или BLOB. Это позволит осуществлять их хранение вне таблицы и уменьшит размер строки. SQL Скопировать код ALTER TABLE ваша_таблица MODIFY ваш_столбец TEXT; Переключитесь на формат строки DYNAMIC: Этот формат эффективно обрабатывает длинные строки. SQL Скопировать код ALTER TABLE ваша_таблица ROW_FORMAT=DYNAMIC;

Двигайтесь в этом направлении для оптимизации размера строк и повышения эффективности работы базы данных.

Разбираемся с ограничением по размеру строки в MySQL

Чрезмерный размер строки в MySQL, особенно для движка InnoDB, может мешать нормальной работе. Понимая корень этой проблемы, вы сможете найти правильное решение:

Схема хранения данных InnoDB : InnoDB пакует данные в страницу определенного размера (по умолчанию — 16 KB). Совокупные данные строки не должны превышать это ограничение.

: InnoDB пакует данные в страницу определенного размера (по умолчанию — 16 KB). Совокупные данные строки не должны превышать это ограничение. Структура страниц : Каждая страница InnoDB с содержимым таблицы сопровождается служебной информацией, которая уменьшает пространство для самих данных.

: Каждая страница InnoDB с содержимым таблицы сопровождается служебной информацией, которая уменьшает пространство для самих данных. Поле с переменной длиной: Для столбцов с переменной длиной ( VARCHAR , VARBINARY , TEXT , BLOB ) InnoDB резервирует пространство для хранения информации о длине.

Альтернативные способы преобразования столбцов

Если колонки с переменными типами данных неэффективны, можно рассмотреть эти варианты:

Отключите innodb_strict_mode : Временное отключение этого параметра сервера может помочь создавать таблицы, уклоняясь от проверки. SQL Скопировать код SET GLOBAL innodb_strict_mode = OFF; Увеличьте размер файла журнала InnoDB: Большой параметр innodb_log_file_size в настройках my.cnf или my.ini может облегчить работу с крупными транзакциями. Измените размер страницы InnoDB: Увеличьте innodb_page_size , чтобы получить больше места для данных, но будьте готовы к переустановке MySQL.

Размышления о возможных изменениях

Изменение параметров файла журнала и размера страницы InnoDB несет за собой риски:

Размер файла журнала Innodb : Большой размер файла позволит работать с крупными транзакциями, но увеличит время восстановления после сбоев.

: Большой размер файла позволит работать с крупными транзакциями, но увеличит время восстановления после сбоев. Размер страницы Innodb: Увеличение размера страницы допустит хранение больших строк, но может привести к неэффективному использованию пространства при малом размере большинства строк.

Настраиваем параметры базы данных

Для предотвращения подобных проблем настройте следующие параметры базы данных:

Размер буфера пула Innodb: Увеличив innodb_buffer_pool_size , вы способствуете производительности при достаточном объеме памяти. cnf Скопировать код innodb_buffer_pool_size = 1G Размер буфера журнала Innodb: Настройте innodb_log_buffer_size , чтобы оптимизировать запись данных в журнал. cnf Скопировать код innodb_log_buffer_size = 256M

Меры без структурных изменений

Когда система отказывается вносить структурные изменения, действуйте следующим образом:

Динамическое изменение SQL : Используйте SET SESSION для динамического внесения изменений на время сессии.

: Используйте для динамического внесения изменений на время сессии. Неструктурные изменения: Изучите настройки MySQL, которые можно изменить для повышения производительности без реорганизации структуры, например, размеры буфера пула и буфера журнала.

Визуализация

Возьмем для примера метафору: представьте предел размера строки в MySQL как:

Markdown Скопировать код Это как библиотечная полка 📚: Каждая книга — это колонка, занимающая свое фиксированное место на полке.

Markdown Скопировать код Обычные колонки 📗📙📘: Книги аккуратно помещаются на полку. Колонки TEXT/BLOB 📕📒: Однако некоторые экземпляры слишком толстые!

Проблема:

Markdown Скопировать код Ширина полки 📏: Максимум вмещает 8126 единиц! Переполненная полка 📚*📚*📚: Когда книги вываливаются с полки (❌)

Решение:

Markdown Скопировать код Замените толстые книги 📕📒 на пергаменты 📜, которые можно раскатать и разместить на любой полке.

Итог:

Markdown Скопировать код Организованная полка: [📗📙📚*📜*📜] Все книги и свитки помещаются на полку (✅)

