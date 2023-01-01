Решение ошибки «Must declare the scalar variable» в T-SQL

Быстрый ответ

Для исправления ошибки SQL "Необходимо объявить скалярную переменную", каждую переменную в транзакции следует предварительно объявлять посредством оператора DECLARE . Ниже приведены примеры корректного объявления переменных:

SQL Скопировать код DECLARE @MyNumber INT; /* Загадочное число, известное только вам и системе */ SET @MyNumber = 42; /* А вот и ответ на вечный вопрос о жизни, вселенной и всем таком */ SELECT @MyNumber; /* Позволим SQL раскрыть тайну этого числа */ /* Динамическое формирование SQL-запроса */ EXEC sp_executesql N'DECLARE @Value INT; SET @Value = 10; SELECT @Value;';

Сначала инициализируйте переменные с помощью DECLARE , затем присвойте им значения при помощи SET , и только после этого обращайтесь к ним через SELECT . В динамическом SQL зафиксируйте все инструкции строковым литералом. Рассмотрим подробнее на примерах!

Почему SQL требует предварительного объявления переменных?

Перед началом использования переменной (через SET , SELECT ), она должна быть определена для SQL Server (через DECLARE ). Опущение этого этапа приведёт к ошибке. Оператор GO завершает блок операторов, делая ранее использованные переменные недоступными:

SQL Скопировать код DECLARE @Hangover INT = 1; GO SELECT @Hangover; -- Вызовет ошибку, так как переменная теперь недоступна

Для динамического SQL следует применять параметризированные запросы с sp_executesql вместо прямого соединения строк, чтобы предотвратить SQL-инъекции:

SQL Скопировать код DECLARE @UserID INT = 1337; DECLARE @SQL NVARCHAR(MAX) = N'SELECT * FROM Users WHERE UserID = @UserID'; EXEC sp_executesql @SQL, N'@UserID INT', @UserID; -- Параметризация защитит от уязвимостей

Соединение строк и чисел: как это сделать правильно?

Если потребуется соединить строки, используйте функцию CONCAT() для избежания неприятностей с NULL :

SQL Скопировать код DECLARE @name VARCHAR(50) = 'John', @surname VARCHAR(50); SELECT CONCAT(@name, ' ', @surname); /* В результате 'John ', NULL не вызовет проблем */

Когда требуется соединить строку с данными, не являющимися строками, например, с числом, полезно воспользоваться CONVERT() или CONCAT() :

SQL Скопировать код DECLARE @Integer INT = 123; DECLARE @String VARCHAR(255) = 'Номер предмета: '; /* Используйте CONVERT */ SELECT @String + CONVERT(VARCHAR(10), @Integer); /* Или CONCAT для объединения */ SELECT CONCAT(@String, @Integer);

Нагляднее и безопаснее использовать параметризацию и избегать прямого соединения строк:

SQL Скопировать код /* Предпочтительный прием */ DECLARE @SQL NVARCHAR(MAX) = N'SELECT * FROM Users WHERE UserID = @UserID'; EXEC sp_executesql @SQL, N'@UserID INT', @UserID; /* Нежелательно использовать */ DECLARE @TableName NVARCHAR(128) = N'Users'; DECLARE @SQL NVARCHAR(MAX) = N'SELECT * FROM ' + @TableName; EXEC (@SQL);

Соблюдение этих принципов укрепит устойчивость вашего SQL-кода к ошибкам и увеличит его надежность и безопасность.

Визуализация

Можно представить процесс следующим образом:

Дать имя вашему питомцу – объявить переменную ( DECLARE @PetName VARCHAR(100); ). Условно "принять" его в семью – присвоить значение ( SET @PetName = 'Fluffy'; ). Ошибка возникнет, если начать "ласкать" несуществующего питомца ( SET @NonExistentPet = 'Ghost'; -- Ошибка! ).

Соблюдайте правильный порядок: сначала DECLARE , потом SET или используйте переменную.

Упрощение SQL сценариев

Динамический SQL: территория повышенного внимания

В динамическом SQL ключевым является объявление и присвоение значений переменным внутри исполняемой строки:

SQL Скопировать код -- Пример динамического SQL EXEC sp_executesql N'DECLARE @Counter INT; SET @Counter = 5; SELECT @Counter;';

В противном случае вас ждёт ошибка необъявленной скалярной переменной.

GO: Разграничитель контекстов выполнения

Команда GO категорически разделяет блоки кода и переменные, объявленные до нее, становятся недоступными:

SQL Скопировать код -- Все идет хорошо: используйте переменные до 'GO' DECLARE @Cake VARCHAR(50) = 'Все любят торт'; PRINT @Cake; GO -- Ошибка: переменная теперь недоступна PRINT @Cake; -- Получаем ошибку

Избегайте использования GO в неуместных местах, чтобы не потерять контекст выполнения для ваших переменных.

Важность последовательности

Переменным необходим порядок: они должны быть объявлены, затем инициализированы, и только затем использованы. Несоблюдение этой последовательности приводит к ошибкам:

SQL Скопировать код -- Ошибка! SET @ActiveUser = 'admin'; -- Ошибка! DECLARE @ActiveUser VARCHAR(50); -- Правильно DECLARE @ActiveUser VARCHAR(50); SET @ActiveUser = 'admin';

Следуя этому порядку, вы избежите проблем с необъявленными скалярными переменными.

