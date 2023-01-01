Решение ошибки «Must declare the scalar variable» в T-SQL#SQL для аналитиков #Основы SQL #Синтаксис запросов
Быстрый ответ
Для исправления ошибки SQL "Необходимо объявить скалярную переменную", каждую переменную в транзакции следует предварительно объявлять посредством оператора
DECLARE. Ниже приведены примеры корректного объявления переменных:
DECLARE @MyNumber INT; /* Загадочное число, известное только вам и системе */
SET @MyNumber = 42; /* А вот и ответ на вечный вопрос о жизни, вселенной и всем таком */
SELECT @MyNumber; /* Позволим SQL раскрыть тайну этого числа */
/* Динамическое формирование SQL-запроса */
EXEC sp_executesql N'DECLARE @Value INT; SET @Value = 10; SELECT @Value;';
Сначала инициализируйте переменные с помощью
DECLARE, затем присвойте им значения при помощи
SET, и только после этого обращайтесь к ним через
SELECT. В динамическом SQL зафиксируйте все инструкции строковым литералом. Рассмотрим подробнее на примерах!
Почему SQL требует предварительного объявления переменных?
Перед началом использования переменной (через
SET,
SELECT), она должна быть определена для SQL Server (через
DECLARE). Опущение этого этапа приведёт к ошибке. Оператор
GO завершает блок операторов, делая ранее использованные переменные недоступными:
DECLARE @Hangover INT = 1;
GO
SELECT @Hangover; -- Вызовет ошибку, так как переменная теперь недоступна
Для динамического SQL следует применять параметризированные запросы с
sp_executesql вместо прямого соединения строк, чтобы предотвратить SQL-инъекции:
DECLARE @UserID INT = 1337;
DECLARE @SQL NVARCHAR(MAX) = N'SELECT * FROM Users WHERE UserID = @UserID';
EXEC sp_executesql @SQL, N'@UserID INT', @UserID; -- Параметризация защитит от уязвимостей
Соединение строк и чисел: как это сделать правильно?
Если потребуется соединить строки, используйте функцию
CONCAT() для избежания неприятностей с
NULL:
DECLARE @name VARCHAR(50) = 'John', @surname VARCHAR(50);
SELECT CONCAT(@name, ' ', @surname); /* В результате 'John ', NULL не вызовет проблем */
Когда требуется соединить строку с данными, не являющимися строками, например, с числом, полезно воспользоваться
CONVERT() или
CONCAT():
DECLARE @Integer INT = 123;
DECLARE @String VARCHAR(255) = 'Номер предмета: ';
/* Используйте CONVERT */
SELECT @String + CONVERT(VARCHAR(10), @Integer);
/* Или CONCAT для объединения */
SELECT CONCAT(@String, @Integer);
Нагляднее и безопаснее использовать параметризацию и избегать прямого соединения строк:
/* Предпочтительный прием */
DECLARE @SQL NVARCHAR(MAX) = N'SELECT * FROM Users WHERE UserID = @UserID';
EXEC sp_executesql @SQL, N'@UserID INT', @UserID;
/* Нежелательно использовать */
DECLARE @TableName NVARCHAR(128) = N'Users';
DECLARE @SQL NVARCHAR(MAX) = N'SELECT * FROM ' + @TableName;
EXEC (@SQL);
Соблюдение этих принципов укрепит устойчивость вашего SQL-кода к ошибкам и увеличит его надежность и безопасность.
Визуализация
Можно представить процесс следующим образом:
- Дать имя вашему питомцу – объявить переменную (
DECLARE @PetName VARCHAR(100);).
- Условно "принять" его в семью – присвоить значение (
SET @PetName = 'Fluffy';).
- Ошибка возникнет, если начать "ласкать" несуществующего питомца (
SET @NonExistentPet = 'Ghost'; -- Ошибка!).
Соблюдайте правильный порядок: сначала
DECLARE, потом
SET или используйте переменную.
Упрощение SQL сценариев
Динамический SQL: территория повышенного внимания
В динамическом SQL ключевым является объявление и присвоение значений переменным внутри исполняемой строки:
-- Пример динамического SQL
EXEC sp_executesql N'DECLARE @Counter INT; SET @Counter = 5; SELECT @Counter;';
В противном случае вас ждёт ошибка необъявленной скалярной переменной.
GO: Разграничитель контекстов выполнения
Команда
GO категорически разделяет блоки кода и переменные, объявленные до нее, становятся недоступными:
-- Все идет хорошо: используйте переменные до 'GO'
DECLARE @Cake VARCHAR(50) = 'Все любят торт';
PRINT @Cake;
GO
-- Ошибка: переменная теперь недоступна
PRINT @Cake; -- Получаем ошибку
Избегайте использования
GO в неуместных местах, чтобы не потерять контекст выполнения для ваших переменных.
Важность последовательности
Переменным необходим порядок: они должны быть объявлены, затем инициализированы, и только затем использованы. Несоблюдение этой последовательности приводит к ошибкам:
-- Ошибка!
SET @ActiveUser = 'admin'; -- Ошибка!
DECLARE @ActiveUser VARCHAR(50);
-- Правильно
DECLARE @ActiveUser VARCHAR(50);
SET @ActiveUser = 'admin';
Следуя этому порядку, вы избежите проблем с необъявленными скалярными переменными.
Полезные материалы
Виктор Ермаков
SQL-разработчик