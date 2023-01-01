Решение ошибки mismatching number BEGIN и COMMIT в SQL

Быстрый ответ

Ошибка несоответствия количества транзакций проявляется, если для каждой BEGIN TRAN не присутствует соответствующий COMMIT TRAN или ROLLBACK TRAN . Дисбаланс, как правило, обусловлен отсутствующими COMMIT или определёнными обстоятельствами, которые препятствуют выполнению COMMIT или ROLLBACK .

Для быстрого устранения проблемы, используйте следующий код:

SQL Скопировать код BEGIN TRAN -- Запуск транзакции -- SQL операции COMMIT TRAN -- Завершение транзакции. Не забывайте, SQL может быть и забавным!

Обеспечьте следующую организацию работы с исключениями в блоках TRY...CATCH :

SQL Скопировать код BEGIN TRY BEGIN TRAN -- Стартуем! -- SQL операции COMMIT TRAN -- Задание выполнено END TRY BEGIN CATCH IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRAN -- Ой-ой, ошибка! -- Обработка исключений END CATCH

Главное правило: всегда сохраняйте баланс ваших транзакций!

Особенности работы с транзакциями и обработка ошибок

Для поддержания корректного баланса операторов транзакций необходимо уметь работать с блоками TRY/CATCH, понимать принципы вложенных транзакций и освоить способы обработки исключений.

Работа с вложенными транзакциями

Работа с вложенными транзакциями может быть хитроумной. Используйте SAVE TRANSACTION , чтобы создавать точки сохранения. Это позволит вам вернуться к определенным местам в коде, не затрагивая вложенные транзакции:

SQL Скопировать код BEGIN TRAN SAVE TRANSACTION SavePointName -- Код для вложенных транзакций IF @@ERROR != 0 ROLLBACK TRAN SavePointName ELSE COMMIT TRAN

Использование функции XACT_STATE для управления ошибками

Для управления состоянием транзакций используйте функцию XACT_STATE() в блоках CATCH :

SQL Скопировать код BEGIN CATCH IF (XACT_STATE()) = -1 ROLLBACK TRAN -- Увы, что-то пошло не так IF (XACT_STATE()) = 1 AND @@TRANCOUNT > 0 COMMIT TRAN -- Всё под контролем, закрываем транзакцию END CATCH

Обеспечение целостности транзакций при помощи XACT_ABORT

Активировав настройку SET XACT_ABORT ON , вы обеспечите полное откатывание транзакций в случае возникновения ошибок:

SQL Скопировать код SET XACT_ABORT ON BEGIN TRAN -- Балансируем на тонком льду COMMIT TRAN

Визуализация

Представьте SQL-транзакции как записную книжку, где BEGIN открывает новую запись, а COMMIT закрывает её.

Markdown Скопировать код 📔 Записная книжка | Статус ------------|--------- Запись 1 | 🟢 ОТКРЫТА (BEGIN) Запись 2 | 🔴 ЗАКРЫТА (COMMIT) Запись 3 | 🟢 ОТКРЫТА (BEGIN)

Небаланс происходит, когда EXECUTE выполняется без соответствующего закрытия записи:

Markdown Скопировать код 📔 Записная книжка | Статус ------------|----------------- Запись 1 | 🟢 ОТКРЫТА (BEGIN) EXECUTE | ❓ ДИСБАЛАНС

Сигнал тревоги: "Беда! Нет пары BEGIN и COMMIT!"

Markdown Скопировать код 📔⚠️ = Было (1 🟢), Стало (0 🔴) # Записная книжка в растерянности; каждую ОТКРЫТУЮ запись необходимо закрыть!

Исключения: к ним следует относиться серьезно!

Пренебрежение отменёнными транзакциями или игнорирование ошибок приведёт к небалансу счетчиков.

Контроль управления потоком

Важно контролировать условные конструкции IF..ELSE , циклы WHILE , RETURN . Тщательный анализ логики потока помогает избежать путей, ведущих к незакрытым транзакциям.

Декомпозиция

Сложные запросы и хранимые процедуры стоит разбивать на меньшие части. Отделите бизнес-логику от логики транзакций, чтобы облегчить управление.

