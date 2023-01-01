Решение ошибки mismatching number BEGIN и COMMIT в SQL

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  #Транзакции (ACID)  
Быстрый ответ

Ошибка несоответствия количества транзакций проявляется, если для каждой BEGIN TRAN не присутствует соответствующий COMMIT TRAN или ROLLBACK TRAN. Дисбаланс, как правило, обусловлен отсутствующими COMMIT или определёнными обстоятельствами, которые препятствуют выполнению COMMIT или ROLLBACK.

Для быстрого устранения проблемы, используйте следующий код:

BEGIN TRAN -- Запуск транзакции
-- SQL операции
COMMIT TRAN -- Завершение транзакции. Не забывайте, SQL может быть и забавным!

Обеспечьте следующую организацию работы с исключениями в блоках TRY...CATCH:

BEGIN TRY
    BEGIN TRAN -- Стартуем!
    -- SQL операции
    COMMIT TRAN -- Задание выполнено
END TRY
BEGIN CATCH
    IF @@TRANCOUNT > 0 
        ROLLBACK TRAN -- Ой-ой, ошибка!
    -- Обработка исключений
END CATCH

Главное правило: всегда сохраняйте баланс ваших транзакций!

Особенности работы с транзакциями и обработка ошибок

Для поддержания корректного баланса операторов транзакций необходимо уметь работать с блоками TRY/CATCH, понимать принципы вложенных транзакций и освоить способы обработки исключений.

Работа с вложенными транзакциями

Работа с вложенными транзакциями может быть хитроумной. Используйте SAVE TRANSACTION, чтобы создавать точки сохранения. Это позволит вам вернуться к определенным местам в коде, не затрагивая вложенные транзакции:

BEGIN TRAN
    SAVE TRANSACTION SavePointName
    -- Код для вложенных транзакций
    IF @@ERROR != 0
        ROLLBACK TRAN SavePointName
    ELSE
        COMMIT TRAN

Использование функции XACT_STATE для управления ошибками

Для управления состоянием транзакций используйте функцию XACT_STATE() в блоках CATCH:

BEGIN CATCH
    IF (XACT_STATE()) = -1
        ROLLBACK TRAN -- Увы, что-то пошло не так
    IF (XACT_STATE()) = 1 AND @@TRANCOUNT > 0
        COMMIT TRAN -- Всё под контролем, закрываем транзакцию
END CATCH

Обеспечение целостности транзакций при помощи XACT_ABORT

Активировав настройку SET XACT_ABORT ON, вы обеспечите полное откатывание транзакций в случае возникновения ошибок:

SET XACT_ABORT ON
BEGIN TRAN
    -- Балансируем на тонком льду
COMMIT TRAN

Визуализация

Представьте SQL-транзакции как записную книжку, где BEGIN открывает новую запись, а COMMIT закрывает её.

📔 Записная книжка | Статус
------------|---------
  Запись 1  | 🟢 ОТКРЫТА (BEGIN)
  Запись 2  | 🔴 ЗАКРЫТА (COMMIT)
  Запись 3  | 🟢 ОТКРЫТА (BEGIN)

Небаланс происходит, когда EXECUTE выполняется без соответствующего закрытия записи:

📔 Записная книжка | Статус
------------|-----------------
  Запись 1  | 🟢 ОТКРЫТА (BEGIN)
  EXECUTE   | ❓ ДИСБАЛАНС

Сигнал тревоги: "Беда! Нет пары BEGIN и COMMIT!"

📔⚠️ = Было (1 🟢), Стало (0 🔴)
# Записная книжка в растерянности; каждую ОТКРЫТУЮ запись необходимо закрыть!

Исключения: к ним следует относиться серьезно!

Пренебрежение отменёнными транзакциями или игнорирование ошибок приведёт к небалансу счетчиков.

Контроль управления потоком

Важно контролировать условные конструкции IF..ELSE, циклы WHILE, RETURN. Тщательный анализ логики потока помогает избежать путей, ведущих к незакрытым транзакциям.

Декомпозиция

Сложные запросы и хранимые процедуры стоит разбивать на меньшие части. Отделите бизнес-логику от логики транзакций, чтобы облегчить управление.

Полезные материалы

  1. SQL Server – Возвращаемое значение после INSERT — анализ поведения SQL Server и возвращаемых значений по вопросам учета транзакций.
  2. Обработка ошибок в SQL Server 2012 — детальное руководство по обработке ошибок в SQL Server, необходимое для управления транзакциями.
  3. Остерегайтесь оператора MERGE в SQL Server — предупреждение о том, как оператор MERGE может влиять на стабильность транзакций.
  4. Пример использования курсора в SQL Server — хотя и представлена информация о курсорах, из этой статьи можно вынести полезные знания о управлении транзакциями в SQL Server.
Виктор Ермаков

SQL-разработчик

