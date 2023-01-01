Решение ошибки mismatching number BEGIN и COMMIT в SQL#SQL для аналитиков #Основы SQL #Транзакции (ACID)
Быстрый ответ
Ошибка несоответствия количества транзакций проявляется, если для каждой
BEGIN TRAN не присутствует соответствующий
COMMIT TRAN или
ROLLBACK TRAN. Дисбаланс, как правило, обусловлен отсутствующими
COMMIT или определёнными обстоятельствами, которые препятствуют выполнению
COMMIT или
ROLLBACK.
Для быстрого устранения проблемы, используйте следующий код:
BEGIN TRAN -- Запуск транзакции
-- SQL операции
COMMIT TRAN -- Завершение транзакции. Не забывайте, SQL может быть и забавным!
Обеспечьте следующую организацию работы с исключениями в блоках
TRY...CATCH:
BEGIN TRY
BEGIN TRAN -- Стартуем!
-- SQL операции
COMMIT TRAN -- Задание выполнено
END TRY
BEGIN CATCH
IF @@TRANCOUNT > 0
ROLLBACK TRAN -- Ой-ой, ошибка!
-- Обработка исключений
END CATCH
Главное правило: всегда сохраняйте баланс ваших транзакций!
Особенности работы с транзакциями и обработка ошибок
Для поддержания корректного баланса операторов транзакций необходимо уметь работать с блоками TRY/CATCH, понимать принципы вложенных транзакций и освоить способы обработки исключений.
Работа с вложенными транзакциями
Работа с вложенными транзакциями может быть хитроумной. Используйте
SAVE TRANSACTION, чтобы создавать точки сохранения. Это позволит вам вернуться к определенным местам в коде, не затрагивая вложенные транзакции:
BEGIN TRAN
SAVE TRANSACTION SavePointName
-- Код для вложенных транзакций
IF @@ERROR != 0
ROLLBACK TRAN SavePointName
ELSE
COMMIT TRAN
Использование функции
XACT_STATE для управления ошибками
Для управления состоянием транзакций используйте функцию
XACT_STATE() в блоках
CATCH:
BEGIN CATCH
IF (XACT_STATE()) = -1
ROLLBACK TRAN -- Увы, что-то пошло не так
IF (XACT_STATE()) = 1 AND @@TRANCOUNT > 0
COMMIT TRAN -- Всё под контролем, закрываем транзакцию
END CATCH
Обеспечение целостности транзакций при помощи
XACT_ABORT
Активировав настройку
SET XACT_ABORT ON, вы обеспечите полное откатывание транзакций в случае возникновения ошибок:
SET XACT_ABORT ON
BEGIN TRAN
-- Балансируем на тонком льду
COMMIT TRAN
Визуализация
Представьте SQL-транзакции как записную книжку, где
BEGIN открывает новую запись, а
COMMIT закрывает её.
📔 Записная книжка | Статус
------------|---------
Запись 1 | 🟢 ОТКРЫТА (BEGIN)
Запись 2 | 🔴 ЗАКРЫТА (COMMIT)
Запись 3 | 🟢 ОТКРЫТА (BEGIN)
Небаланс происходит, когда
EXECUTE выполняется без соответствующего закрытия записи:
📔 Записная книжка | Статус
------------|-----------------
Запись 1 | 🟢 ОТКРЫТА (BEGIN)
EXECUTE | ❓ ДИСБАЛАНС
Сигнал тревоги: "Беда! Нет пары BEGIN и COMMIT!"
📔⚠️ = Было (1 🟢), Стало (0 🔴)
# Записная книжка в растерянности; каждую ОТКРЫТУЮ запись необходимо закрыть!
Исключения: к ним следует относиться серьезно!
Пренебрежение отменёнными транзакциями или игнорирование ошибок приведёт к небалансу счетчиков.
Контроль управления потоком
Важно контролировать условные конструкции
IF..ELSE, циклы
WHILE,
RETURN. Тщательный анализ логики потока помогает избежать путей, ведущих к незакрытым транзакциям.
Декомпозиция
Сложные запросы и хранимые процедуры стоит разбивать на меньшие части. Отделите бизнес-логику от логики транзакций, чтобы облегчить управление.
Полезные материалы
Виктор Ермаков
SQL-разработчик