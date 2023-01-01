Решение ошибки Invalid Column Name в SQL Server

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  #Синтаксис запросов  
Быстрый ответ

Ошибку "Invalid Column Name" в SQL-запросе вы получите, если укажете имя столбца, которое не существует в таблице или допустите в нём опечатку. Чтобы устранить эту ошибку:

  1. Исправьте все замеченные опечатки в названиях столбцов.
  2. Проверьте, были ли завершены все изменения в структуре таблицы с помощью команды ALTER TABLE.
  3. Обратите внимание на регистр символов: SQL Server может быть чувствителен к его изменениям.
  4. Проверьте существование указанного столбца в таблице и доступность его вам.

А вот как может выглядеть исправление некорректного имени столбца в коде:

-- Неудачная попытка обращения к столбцу
SELECT colName FROM myTable;

-- Успешное обращение к столбцу
SELECT columnName FROM myTable;
Пошаговый план для смены профессии

Быстрые действия: обнаружение и устранение простых проблем

Если столбец по-прежнему не обнаруживается, попробуйте следующий подход:

  1. Обновите IntelliSense нажатием сочетания клавиш <kbd>Ctrl</kbd>+<kbd>Shift</kbd>+<kbd>R</kbd>.

  2. Сохраните внесённые изменения и перезапустите SQL-сессию.

  3. Если вы модифицировали схему, разделите операции с данными и модификацию структуры, используя команду "GO".

  4. Убедитесь, что вы имеете права на работу со столбцами, которые вы добавили.

Глубокое погружение: Преследование заблудших столбцов

В сложных случаях вам пригодятся следующие методы:

Проверка модификации схемы

Прежде чем переходить к следующим этапам:

  • Удостоверьтесь, что все команды ALTER TABLE были полностью выполнены.
  • Сделайте запрос к системным представлениям, таким как INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS, чтобы удостовериться в добавлении новых столбцов.
-- Запрос действующих столбцов
SELECT COLUMN_NAME, TABLE_NAME 
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS 
WHERE TABLE_NAME = 'YourTableName';

Распознавание вероятных ошибок

Самые распространённые ошибки включают в себя:

  • Опечатки и неправильный синтаксис: просмотрите код внимательно.
  • Чувствительность к регистру: убедитесь, что вы правильно используете буквы в названиях столбцов.
  • Зависимости: проверьте представления, триггеры и функции, ссылающиеся на модифицированную таблицу.

Будьте аккуратны: Динамический SQL

Динамический SQL увеличивает сложность поставленной задачи:

  • При использовании динамического SQL используйте sp_executesql для выполнения запросов.
  • Обновляйте метаданные, чтобы гарантировать актуальность информации.
-- Выполнение динамического запроса
DECLARE @ColumnName NVARCHAR(128) = N'NewColumn';
DECLARE @SQL NVARCHAR(MAX);
SET @SQL = N'SELECT ' + QUOTENAME(@ColumnName) + N' FROM YourTable';
EXEC sp_executesql @SQL;

Кеши приложений: Проявления непонятной активности

Неоценимой будет проверка кэшей приложений:

  • Может потребоваться перезапуск сервисов со свежей информацией о схеме.
  • Очистка кэшей поможет обеспечить соответствие данных актуальной схемы базы данных.

Визуализация

Представьте таблицу как дом, где каждому гостю (столбцам) дается своё имя, и крайне важно не сделать ошибку в его написании, приглашая их к себе.

🏠 Дом (База данных):
| Название (Таблица) | Гости (Столбцы) |
| -------------------|-----------------|
| SQL Bash           | Алиса, Боб, Чарльз |
| SQL Mash           | Алиса, Библи, Чарльз |

Ошибка в приглашении:

SELECT Bob FROM SQLMash;
-- Ошибка: 'Bob' не обнаружен

Исправление приглашения:

Правильное формирование приглашения:
🔍 'Bob' в 'SQL Mash' = ❌
**Ошибка**: Гость 'Bob' отсутствует в 'SQL Mash'.
Может быть, вы имели в виду 'Bible'?

Совет: Всегда заранее уточняйте имена столбцов перед обращением к ним!

Хрестоматия привидений: Предотвращение ошибок

Рекомендации для избегания ошибок:

Используйте ссылки, привязанные к схеме

Применяйте WITH SCHEMABINDING в представлениях и функциях для избегания изменений вашей схемы.

Версионность кода и схемы

Храните код и схему базы данных в инструментах контроля версий, обеспечив возможность повторного использования миграционных скриптов.

Автоматическое тестирование

Активно применяйте юнит-тестирование для SQL-кода, чтобы минимизировать вероятность допущения ошибок в дальнейшем.

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

