Решение ошибки Invalid Column Name в SQL Server

Быстрый ответ

Ошибку "Invalid Column Name" в SQL-запросе вы получите, если укажете имя столбца, которое не существует в таблице или допустите в нём опечатку. Чтобы устранить эту ошибку:

Исправьте все замеченные опечатки в названиях столбцов. Проверьте, были ли завершены все изменения в структуре таблицы с помощью команды ALTER TABLE . Обратите внимание на регистр символов: SQL Server может быть чувствителен к его изменениям. Проверьте существование указанного столбца в таблице и доступность его вам.

А вот как может выглядеть исправление некорректного имени столбца в коде:

SQL Скопировать код -- Неудачная попытка обращения к столбцу SELECT colName FROM myTable; -- Успешное обращение к столбцу SELECT columnName FROM myTable;

Быстрые действия: обнаружение и устранение простых проблем

Если столбец по-прежнему не обнаруживается, попробуйте следующий подход:

Обновите IntelliSense нажатием сочетания клавиш <kbd>Ctrl</kbd>+<kbd>Shift</kbd>+<kbd>R</kbd>. Сохраните внесённые изменения и перезапустите SQL-сессию. Если вы модифицировали схему, разделите операции с данными и модификацию структуры, используя команду "GO". Убедитесь, что вы имеете права на работу со столбцами, которые вы добавили.

Глубокое погружение: Преследование заблудших столбцов

В сложных случаях вам пригодятся следующие методы:

Проверка модификации схемы

Прежде чем переходить к следующим этапам:

Удостоверьтесь, что все команды ALTER TABLE были полностью выполнены.

были полностью выполнены. Сделайте запрос к системным представлениям, таким как INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS , чтобы удостовериться в добавлении новых столбцов.

SQL Скопировать код -- Запрос действующих столбцов SELECT COLUMN_NAME, TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE TABLE_NAME = 'YourTableName';

Распознавание вероятных ошибок

Самые распространённые ошибки включают в себя:

Опечатки и неправильный синтаксис: просмотрите код внимательно.

Чувствительность к регистру: убедитесь, что вы правильно используете буквы в названиях столбцов.

Зависимости: проверьте представления, триггеры и функции, ссылающиеся на модифицированную таблицу.

Будьте аккуратны: Динамический SQL

Динамический SQL увеличивает сложность поставленной задачи:

При использовании динамического SQL используйте sp_executesql для выполнения запросов.

для выполнения запросов. Обновляйте метаданные, чтобы гарантировать актуальность информации.

SQL Скопировать код -- Выполнение динамического запроса DECLARE @ColumnName NVARCHAR(128) = N'NewColumn'; DECLARE @SQL NVARCHAR(MAX); SET @SQL = N'SELECT ' + QUOTENAME(@ColumnName) + N' FROM YourTable'; EXEC sp_executesql @SQL;

Кеши приложений: Проявления непонятной активности

Неоценимой будет проверка кэшей приложений:

Может потребоваться перезапуск сервисов со свежей информацией о схеме.

Очистка кэшей поможет обеспечить соответствие данных актуальной схемы базы данных.

Визуализация

Представьте таблицу как дом, где каждому гостю (столбцам) дается своё имя, и крайне важно не сделать ошибку в его написании, приглашая их к себе.

Markdown Скопировать код 🏠 Дом (База данных): | Название (Таблица) | Гости (Столбцы) | | -------------------|-----------------| | SQL Bash | Алиса, Боб, Чарльз | | SQL Mash | Алиса, Библи, Чарльз |

Ошибка в приглашении:

SQL Скопировать код SELECT Bob FROM SQLMash; -- Ошибка: 'Bob' не обнаружен

Исправление приглашения:

Markdown Скопировать код Правильное формирование приглашения: 🔍 'Bob' в 'SQL Mash' = ❌ **Ошибка**: Гость 'Bob' отсутствует в 'SQL Mash'. Может быть, вы имели в виду 'Bible'?

Совет: Всегда заранее уточняйте имена столбцов перед обращением к ним!

Хрестоматия привидений: Предотвращение ошибок

Рекомендации для избегания ошибок:

Используйте ссылки, привязанные к схеме

Применяйте WITH SCHEMABINDING в представлениях и функциях для избегания изменений вашей схемы.

Версионность кода и схемы

Храните код и схему базы данных в инструментах контроля версий, обеспечив возможность повторного использования миграционных скриптов.

Автоматическое тестирование

Активно применяйте юнит-тестирование для SQL-кода, чтобы минимизировать вероятность допущения ошибок в дальнейшем.