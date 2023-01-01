Решение ошибки Invalid Column Name в SQL Server#SQL для аналитиков #Основы SQL #Синтаксис запросов
Быстрый ответ
Ошибку "Invalid Column Name" в SQL-запросе вы получите, если укажете имя столбца, которое не существует в таблице или допустите в нём опечатку. Чтобы устранить эту ошибку:
- Исправьте все замеченные опечатки в названиях столбцов.
- Проверьте, были ли завершены все изменения в структуре таблицы с помощью команды
ALTER TABLE.
- Обратите внимание на регистр символов: SQL Server может быть чувствителен к его изменениям.
- Проверьте существование указанного столбца в таблице и доступность его вам.
А вот как может выглядеть исправление некорректного имени столбца в коде:
-- Неудачная попытка обращения к столбцу
SELECT colName FROM myTable;
-- Успешное обращение к столбцу
SELECT columnName FROM myTable;
Быстрые действия: обнаружение и устранение простых проблем
Если столбец по-прежнему не обнаруживается, попробуйте следующий подход:
Обновите IntelliSense нажатием сочетания клавиш <kbd>Ctrl</kbd>+<kbd>Shift</kbd>+<kbd>R</kbd>.
Сохраните внесённые изменения и перезапустите SQL-сессию.
Если вы модифицировали схему, разделите операции с данными и модификацию структуры, используя команду "GO".
Убедитесь, что вы имеете права на работу со столбцами, которые вы добавили.
Глубокое погружение: Преследование заблудших столбцов
В сложных случаях вам пригодятся следующие методы:
Проверка модификации схемы
Прежде чем переходить к следующим этапам:
- Удостоверьтесь, что все команды
ALTER TABLEбыли полностью выполнены.
- Сделайте запрос к системным представлениям, таким как
INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS, чтобы удостовериться в добавлении новых столбцов.
-- Запрос действующих столбцов
SELECT COLUMN_NAME, TABLE_NAME
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE TABLE_NAME = 'YourTableName';
Распознавание вероятных ошибок
Самые распространённые ошибки включают в себя:
- Опечатки и неправильный синтаксис: просмотрите код внимательно.
- Чувствительность к регистру: убедитесь, что вы правильно используете буквы в названиях столбцов.
- Зависимости: проверьте представления, триггеры и функции, ссылающиеся на модифицированную таблицу.
Будьте аккуратны: Динамический SQL
Динамический SQL увеличивает сложность поставленной задачи:
- При использовании динамического SQL используйте
sp_executesqlдля выполнения запросов.
- Обновляйте метаданные, чтобы гарантировать актуальность информации.
-- Выполнение динамического запроса
DECLARE @ColumnName NVARCHAR(128) = N'NewColumn';
DECLARE @SQL NVARCHAR(MAX);
SET @SQL = N'SELECT ' + QUOTENAME(@ColumnName) + N' FROM YourTable';
EXEC sp_executesql @SQL;
Кеши приложений: Проявления непонятной активности
Неоценимой будет проверка кэшей приложений:
- Может потребоваться перезапуск сервисов со свежей информацией о схеме.
- Очистка кэшей поможет обеспечить соответствие данных актуальной схемы базы данных.
Визуализация
Представьте таблицу как дом, где каждому гостю (столбцам) дается своё имя, и крайне важно не сделать ошибку в его написании, приглашая их к себе.
🏠 Дом (База данных):
| Название (Таблица) | Гости (Столбцы) |
| -------------------|-----------------|
| SQL Bash | Алиса, Боб, Чарльз |
| SQL Mash | Алиса, Библи, Чарльз |
Ошибка в приглашении:
SELECT Bob FROM SQLMash;
-- Ошибка: 'Bob' не обнаружен
Исправление приглашения:
Правильное формирование приглашения:
🔍 'Bob' в 'SQL Mash' = ❌
**Ошибка**: Гость 'Bob' отсутствует в 'SQL Mash'.
Может быть, вы имели в виду 'Bible'?
Совет: Всегда заранее уточняйте имена столбцов перед обращением к ним!
Хрестоматия привидений: Предотвращение ошибок
Рекомендации для избегания ошибок:
Используйте ссылки, привязанные к схеме
Применяйте
WITH SCHEMABINDING в представлениях и функциях для избегания изменений вашей схемы.
Версионность кода и схемы
Храните код и схему базы данных в инструментах контроля версий, обеспечив возможность повторного использования миграционных скриптов.
Автоматическое тестирование
Активно применяйте юнит-тестирование для SQL-кода, чтобы минимизировать вероятность допущения ошибок в дальнейшем.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик