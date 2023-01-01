Решение ошибки 'Invalid column name' в SQL Server через C#

Быстрый ответ

Если SQL Server выдает ошибку 'Invalid column name' , несмотря на существование столбца, начните с обновления кэша IntelliSense. Это можно сделать с помощью комбинации клавиш CTRL + SHIFT + R или через пункт меню Правка -> IntelliSense -> Обновить локальный кэш . Также убедитесь в корректности ссылки на столбец, включая префикс схемы: dbo.ColumnName . Проверить наличие столбца можно с помощью тестового запроса SELECT :

SQL Скопировать код SELECT ColumnName FROM dbo.TableName WHERE 1 = 0; -- условие-заглушка, реальный столбец предполагается

Учтите последние изменения схемы таблицы; если столбец был недавно добавлен, убедитесь, что вы не используете устаревшие данные кэша. При повторении ошибки проверьте триггеры, обратите внимание на регистрозависимость и убедитесь, что все представления и хранимые процедуры были обновлены или перекомпилированы.

Проверка и синхронизация кэша

Проверьте, чтобы код успешно выполняемый в SSMS , работал также и в вашем C# приложении , обеспечив привязку строки подключения к нужной базе данных и экземпляру SQL Server.

Убедитесь, что C# приложение имеет необходимые права доступа к базе данных и конкретному столбцу.

С помощью SQL Profiler захватите запросы, исходящие из C#, и сравните их с запросами, выполняемыми в SSMS.

Если проблема остается, попробуйте начать работу в новом окне запроса или перезапустите SSMS.

Для избежания ошибочных запросов к объектам базы данных по возможности всегда указывайте имя схемы в запросах.

Визуализация

Наглядно можно представить, что база данных – это склад (📦), а ее столбцы – это ящики внутри:

Обозначение на стеллаже Ящики на стеллаже Столбец существует (📦✔️) [Ящик1, Ящик2] Ошибка некорректного имени столбца (❌) [????]

Даже если Ящик2 находится на стеллаже, SQL Server (складской работник) не сможет его найти, если указано неправильное имя:

SQL Скопировать код SELECT Ящик3 FROM 📦; -- Ошибка: Invalid column name 'Ящик3'. Возможно, Ящик3 был временно перемещен.

Для устранения ошибки необходимо:

Убедится, что вы обращаетесь к правильному разделу склада (базе данных или схеме).

Проверить, не был ли Ящик2 перемещен или переименован.

Иметь в виду, что регистр букв имеет значение.

Согласование кода C# с архитектурой базы данных

После изменений в схеме таблицы, например, добавления новых столбцов, обновите метаданные базы данных в вашем C# проекте.

Транзакция обеспечивает консистентность запросов, защищая от любых изменений в структуре таблицы во время операций.

Проверка в два этапа поможет удостовериться, что код на C# ссылается на актуальную схему и корректно названные столбцы.

Отладка незаменима: последовательно анализируйте процесс выполнения запросов на C#, чтобы обнаружить потенциальные ошибки или несоответствия.

Обеспечение целостности запроса

Открытие нового окна запроса в SSMS может предоставить «чистую страницу» для работы.

Параметризованные запросы помогают избежать SQL-инъекций и проблем с форматированием.

Попробуйте поэкспериментировать с различными форматами дат — иногда ошибка может быть связана с непонятным форматированием.

Тщательная проверка соответствия между реальной схемой базы данных и схемой, использованной в коде C#, поможет предотвратить многие проблемы.

Консультации и помощь

Если возникают трудности, не стесняйтесь обращаться к официальной документации или проконсультироваться с опытными разработчиками.

