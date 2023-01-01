logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Решение ошибки 'Incorrect syntax near' при JOIN в SQL
Перейти

Решение ошибки 'Incorrect syntax near' при JOIN в SQL

#Основы SQL  #Синтаксис запросов  #JOIN (соединения таблиц)  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Часто ошибка, содержащая текст "Ошибка синтаксиса вблизи ''", происходит вследствие использования недопустимых символов или пропущенного элемента в SQL-запросе.

Вещи, на которые стоит обратить внимание:

  • Указаны ли одинарные кавычки вокруг строковых значений, например: 'текст'.
  • Используются ли запятые как разделители в списках.
  • Размещены ли скобки в парах (()).
  • Адекватно ли использованы ключевые слова SQL и не нарушается ли их последовательность.

Пример исправления ошибки:

Ошибка:

SQL
Скопировать код
-- Здесь "Джон" указан без кавычек.
INSERT INTO table_name VALUES 'John', 30

Корректный запрос:

SQL
Скопировать код
-- Теперь 'Джон' обрамлен кавычками, что требуется для SQL.
INSERT INTO table_name (name, age) VALUES ('John', 30)

К тому же, появление непечатаемых символов может быть источником такого рода ошибок, особенно при копировании из разных источников.

Непечатаемые символы: скрытые препятствия

Обнаружение незваных гостей

Непечатаемые символы, такие как CR, LF или неразрывные пробелы, могут нарушить синтаксис SQL-запроса. Чтобы обнаружить их в Notepad++, следует:

  • Открыть запрос в Notepad++.
  • Включить отображение всеx символов (Вид > Показать символ > Показать все символы).
  • Тщательно проанализировать текст на наличие нестандартных символов.

Правильная кодировка: ключ к успеху

Ошибки в кодировке также часто становятся причиной проблем. Их можно предотвратить, сохраняя файлы в кодировке UTF-8. Notepad++ и Visual Studio Code предоставляют опцию 'Сохранить с кодировкой' для предотвращения подобных проблем.

Структура и пробелы: важность порядка в SQL

Аналогично организации мероприятия, для корректного SQL-запроса требуется структура и пространство. Убедитесь в правильном оформлении пробелов и последовательности элементов для избегания синтаксических ошибок.

Кодировка универсальна, и она не из мира Windows: внимание к деталям

Если данные получены из не-Windows систем, важно проверить кодировку и подготовить файлы в соответствии с универсальными стандартами.

Погружение в мир непечатаемых символов

Notepad++: ваш личный сыщик

При возникновении упорной синтаксической ошибки Notepad++ поможет так:

  • Откройте SQL-запрос, вызывающий подозрения.
  • Найдите и удалите непечатаемые символы (см. выше).
  • Убедитесь, что Notepad++ работает с кодировкой UTF-8, чтобы дополнительно предотвратить ошибки.
  • Сохраните исправленный код в формате UTF-8 без BOM, если есть такая возможность.

Visual Studio Code: ваш цифровой помощник

В Visual Studio Code:

  • Используйте функцию 'Сохранить с кодировкой' и выберите UTF-8.
  • Если ошибка проходит после копирования из другого источника, смена кодировки может стать решением.

Структурный подход: обзор вашего запроса сверху

Структурированный подход упрощает отладку. Убедитесь, что элементы запроса расставлены в логической последовательности (например, select, from, where и т. д.).

Визуализация

Допустим, SQL-запрос – это конструктор:

Markdown
Скопировать код
Построение SQL-запроса:
🧱 (SELECT) + 🧱 (FROM) + 🧱 (WHERE) = ✅ Корректный запрос

Если что-то находится не на своем месте или присутствует чужеродный элемент:

Markdown
Скопировать код
🧱 (SELECT) + 🧱 (FROM) + ❌ ('') = ❌ Ошибка синтаксиса

Удалите ненужный элемент, например, ошибочный '':

Markdown
Скопировать код
🧩 (Правильный элемент): [SELECT * FROM table]
🧩 (Неправильный 👾): [SELECT * FROM '']

Для гармоничного синтаксиса каждый элемент должен быть на своем месте.

Особенности SQL: специфические случаи и их решения

Специальные символы в строках: подводный камень экранирования

Специальные символы внутри строк требуют дополнительного внимания:

Неверно:

SQL
Скопировать код
-- Апостроф в слове O'Brien может вызвать ошибку.
SELECT * FROM users WHERE name = 'O'Brien';

Верно:

SQL
Скопировать код
-- Двойной апостроф позволяет SQL корректно обработать запрос.
SELECT * FROM users WHERE name = 'O''Brien';

Ключевые и зарезервированные слова: необходимость кавычек

Нежелательно использовать ключевые слова SQL в качестве названий столбцов, но если такое произошло, окружите их кавычками:

Неверно:

SQL
Скопировать код
-- 'from', использованное без кавычек, может вызвать ошибку.
SELECT from FROM table;

Верно:

SQL
Скопировать код
-- Защитите ключевое слово кавычками или квадратными скобками.
SELECT "from" FROM table;
-- или
SELECT [from] FROM table;

Вызов функций и хранимых процедур: строгость синтаксиса

При вызове функций и хранимых процедур строгость синтаксиса критически важна:

Неверно:

SQL
Скопировать код
-- Запрос без ключевого слова EXECUTE.
myProcedure 'argument1', 'argument2';

Верно:

SQL
Скопировать код
-- Все ключевые слова на своих местах.
EXECUTE myProcedure 'argument1', 'argument2';

Полезные материалы

  1. Как безопасно удалять неиспользуемые индексы в SQL Server — пошаговое руководство, которое поможет правильно обращаться с индексами и избежать связанных с ними проблем.
  2. Simple Talk — техническое сообщество от Redgate — статьи и ресурсы для улучшения ваших навыков работы с SQL.
  3. Конвенции синтаксиса Transact-SQL от Microsoft — официальное руководство, которое будет полезным при работе с T-SQL.
  4. Распространенные ошибки SQL и как их исправить — практические советы по решению типичных проблем с SQL.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какая ошибка может возникнуть из-за недопустимых символов или пропущенных элементов в SQL-запросе?
1 / 5

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

