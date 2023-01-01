Решение ошибки 'Incorrect syntax near' при JOIN в SQL

Быстрый ответ

Часто ошибка, содержащая текст "Ошибка синтаксиса вблизи ''", происходит вследствие использования недопустимых символов или пропущенного элемента в SQL-запросе.

Вещи, на которые стоит обратить внимание:

Указаны ли одинарные кавычки вокруг строковых значений, например: 'текст' .

вокруг строковых значений, например: . Используются ли запятые как разделители в списках.

как разделители в списках. Размещены ли скобки в парах ( () ).

( ). Адекватно ли использованы ключевые слова SQL и не нарушается ли их последовательность.

Пример исправления ошибки:

Ошибка:

SQL Скопировать код -- Здесь "Джон" указан без кавычек. INSERT INTO table_name VALUES 'John', 30

Корректный запрос:

SQL Скопировать код -- Теперь 'Джон' обрамлен кавычками, что требуется для SQL. INSERT INTO table_name (name, age) VALUES ('John', 30)

К тому же, появление непечатаемых символов может быть источником такого рода ошибок, особенно при копировании из разных источников.

Непечатаемые символы: скрытые препятствия

Обнаружение незваных гостей

Непечатаемые символы, такие как CR , LF или неразрывные пробелы, могут нарушить синтаксис SQL-запроса. Чтобы обнаружить их в Notepad++, следует:

Открыть запрос в Notepad++.

Включить отображение всеx символов ( Вид > Показать символ > Показать все символы ).

( > > ). Тщательно проанализировать текст на наличие нестандартных символов.

Правильная кодировка: ключ к успеху

Ошибки в кодировке также часто становятся причиной проблем. Их можно предотвратить, сохраняя файлы в кодировке UTF-8. Notepad++ и Visual Studio Code предоставляют опцию 'Сохранить с кодировкой' для предотвращения подобных проблем.

Структура и пробелы: важность порядка в SQL

Аналогично организации мероприятия, для корректного SQL-запроса требуется структура и пространство. Убедитесь в правильном оформлении пробелов и последовательности элементов для избегания синтаксических ошибок.

Кодировка универсальна, и она не из мира Windows: внимание к деталям

Если данные получены из не-Windows систем, важно проверить кодировку и подготовить файлы в соответствии с универсальными стандартами.

Погружение в мир непечатаемых символов

Notepad++: ваш личный сыщик

При возникновении упорной синтаксической ошибки Notepad++ поможет так:

Откройте SQL-запрос, вызывающий подозрения.

Найдите и удалите непечатаемые символы (см. выше).

(см. выше). Убедитесь, что Notepad++ работает с кодировкой UTF-8, чтобы дополнительно предотвратить ошибки.

Сохраните исправленный код в формате UTF-8 без BOM, если есть такая возможность.

Visual Studio Code: ваш цифровой помощник

В Visual Studio Code:

Используйте функцию 'Сохранить с кодировкой' и выберите UTF-8.

и выберите UTF-8. Если ошибка проходит после копирования из другого источника, смена кодировки может стать решением.

Структурный подход: обзор вашего запроса сверху

Структурированный подход упрощает отладку. Убедитесь, что элементы запроса расставлены в логической последовательности (например, select, from, where и т. д.).

Визуализация

Допустим, SQL-запрос – это конструктор:

Markdown Скопировать код Построение SQL-запроса: 🧱 (SELECT) + 🧱 (FROM) + 🧱 (WHERE) = ✅ Корректный запрос

Если что-то находится не на своем месте или присутствует чужеродный элемент:

Markdown Скопировать код 🧱 (SELECT) + 🧱 (FROM) + ❌ ('') = ❌ Ошибка синтаксиса

Удалите ненужный элемент, например, ошибочный '' :

Markdown Скопировать код 🧩 (Правильный элемент): [SELECT * FROM table] 🧩 (Неправильный 👾): [SELECT * FROM '']

Для гармоничного синтаксиса каждый элемент должен быть на своем месте.

Особенности SQL: специфические случаи и их решения

Специальные символы в строках: подводный камень экранирования

Специальные символы внутри строк требуют дополнительного внимания:

Неверно:

SQL Скопировать код -- Апостроф в слове O'Brien может вызвать ошибку. SELECT * FROM users WHERE name = 'O'Brien';

Верно:

SQL Скопировать код -- Двойной апостроф позволяет SQL корректно обработать запрос. SELECT * FROM users WHERE name = 'O''Brien';

Ключевые и зарезервированные слова: необходимость кавычек

Нежелательно использовать ключевые слова SQL в качестве названий столбцов, но если такое произошло, окружите их кавычками:

Неверно:

SQL Скопировать код -- 'from', использованное без кавычек, может вызвать ошибку. SELECT from FROM table;

Верно:

SQL Скопировать код -- Защитите ключевое слово кавычками или квадратными скобками. SELECT "from" FROM table; -- или SELECT [from] FROM table;

Вызов функций и хранимых процедур: строгость синтаксиса

При вызове функций и хранимых процедур строгость синтаксиса критически важна:

Неверно:

SQL Скопировать код -- Запрос без ключевого слова EXECUTE. myProcedure 'argument1', 'argument2';

Верно:

SQL Скопировать код -- Все ключевые слова на своих местах. EXECUTE myProcedure 'argument1', 'argument2';

