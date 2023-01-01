logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Решение ошибки GROUP BY при переходе с MySQL на PostgreSQL
Перейти

Решение ошибки GROUP BY при переходе с MySQL на PostgreSQL

#Разное  
Быстрый ответ

В PostgreSQL каждый столбец из SELECT, который не агрегирован, должен быть включён в GROUP BY или быть частью агрегатной функции. Это значит, что использование столбцов без их группировки или агрегации в PostgreSQL недопустимо. Для того, чтобы адаптировать GROUP BY запрос из MySQL к PostgreSQL, стоит использовать следующий синтаксис:

SQL
Скопировать код
-- Запрос в стиле, принятом для PostgreSQL
SELECT 
  category, 
  MAX(product_name) AS max_product_name, 
  SUM(sales) AS total_sales 
FROM 
  sales_data 
GROUP BY 
  category;

Тут используются агрегатные функции как MAX(), MIN() и ANY() для столбцов, не включённых в GROUP BY, что соответствует строгим стандартам SQL в PostgreSQL.

Распространённые ошибки при использовании GROUP BY в PostgreSQL

При запуске GROUP BY в PostgreSQL, знакомой из MySQL, вы столкнётесь с сообщением об ошибке, требующим включения столбца в GROUP BY или исользования его в агрегатной функции. Это является ключевым индикатором к строгому соблюдению стандартов SQL в PostgreSQL.

Пример сообщения об ошибке:

error
Скопировать код
ERROR: column "sales_data.product_name" must appear in the GROUP BY clause or be used in an aggregate function

Чтобы избежать ошибок, убедитесь, что все выбранные столбцы либо включены в GROUP BY, либо обработаны агрегатной функцией, например, MAX(), MIN(), COUNT(), SUM() или AVG().

Швейцарский нож PostgreSQL: DISTINCT ON

Функция DISTINCT ON в PostgreSQL может имитировать некоторые аспекты GROUP BY из MySQL, особенно когда необходимо выбрать первую строку каждой группы уникальных значений столбца.

SQL
Скопировать код
-- Использование DISTINCT ON в PostgreSQL
SELECT DISTINCT ON (location) 
  location, 
  event_time, 
  action 
FROM 
  event_log 
ORDER BY 
  location, 
  event_time DESC; -- Выбирается самое последнее событие, пока путешествие во времени недоступно!

Таковой запрос вернёт по одной записи для каждого уникального значения location, соответствующую самому последнему событию. Здесь порядок сортировки в ORDER BY определит, какая строка будет выбрана в группе.

Миграция с Rails на PostgreSQL: будьте внимательными!

Когда вы мигрируете с MySQL на PostgreSQL, используя Ruby on Rails, помните, что SQL-запросы, автоматически генерируемые Rails, могут оказаться несовместимыми с PostgreSQL. Проверьте код GROUP BY в ваших Rails-приложениях и при необходимости исправьте его, чтобы он соответствовал требованиям PostgreSQL.

Повышение производительности: использование мультиколоночных индексов

Мультиколоночные индексы улучшают производительность запросов GROUP BY, связанных с сортировкой. Это полезно не только для PostgreSQL, но и для MySQL.

Визуализация

Для наглядного представления различий между GROUP BY в PostgreSQL и MySQL можно представить строки данных в виде кирпичей, а GROUP BY — в виде цемента:

Markdown
Скопировать код
PostgreSQL: Строгий Инженер 📐🧱
| Строка данных (кирпич) | GROUP BY (цемент) |
|------------------------|:-----------------:|
| Отобранные столбцы     |     Строгость    |
| Неагрегированные данные | Никаких уступок 🚫  |

Где каждый кирпич должен точно соответствовать чертежу.

Markdown
Скопировать код
MySQL: Весёлый Строитель 🎨🧱
| Строка данных (кирпич) | GROUP BY (цемент) |
|------------------------|:-----------------:|
| Отобранные столбцы     | Терпимость    |
| Неагрегированные данные | Гибкость ✅         |

Где разрешены незначительные отклонения от чертежей без потери общей прочности стены.

ОСНОВНОЙ ПОСЫЛ: PostgreSQL требует строгого соблюдения правил при использовании GROUP BY, в то время как MySQL более гибок.

Фактор случайности в GROUP BY MySQL

В MySQL до версии 5.7.5 GROUP BY неявно упорядочивал результаты, что могло приводить к случайному порядку записей. PostgreSQL же, без указания ORDER BY, не гарантирует порядок, требуя от разработчика осознанного подхода к сортировке.

Как верно использовать GROUP BY в PostgreSQL

Чтобы избежать путаницы в данных и обеспечить их точную организацию, важно грамотно использовать GROUP BY в PostgreSQL. Правильно интерпретируйте сообщения об ошибке и применяйте запросы согласно стандартам PostgreSQL.

Планируете переход с MySQL на PostgreSQL? Перепроверьте ваши запросы!

При миграции с MySQL на PostgreSQL важно тщательно просмотреть и адаптировать ваши запросы GROUP BY, чтобы они удовлетворяли строгим требованиям SQL в PostgreSQL.

Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

