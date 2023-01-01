Решение ошибки GROUP BY при переходе с MySQL на PostgreSQL
Быстрый ответ
В PostgreSQL каждый столбец из
SELECT, который не агрегирован, должен быть включён в
GROUP BY или быть частью агрегатной функции. Это значит, что использование столбцов без их группировки или агрегации в PostgreSQL недопустимо. Для того, чтобы адаптировать
GROUP BY запрос из MySQL к PostgreSQL, стоит использовать следующий синтаксис:
-- Запрос в стиле, принятом для PostgreSQL
SELECT
category,
MAX(product_name) AS max_product_name,
SUM(sales) AS total_sales
FROM
sales_data
GROUP BY
category;
Тут используются агрегатные функции как
MAX(),
MIN() и
ANY() для столбцов, не включённых в
GROUP BY, что соответствует строгим стандартам SQL в PostgreSQL.
Распространённые ошибки при использовании GROUP BY в PostgreSQL
При запуске
GROUP BY в PostgreSQL, знакомой из MySQL, вы столкнётесь с сообщением об ошибке, требующим включения столбца в
GROUP BY или исользования его в агрегатной функции. Это является ключевым индикатором к строгому соблюдению стандартов SQL в PostgreSQL.
Пример сообщения об ошибке:
ERROR: column "sales_data.product_name" must appear in the GROUP BY clause or be used in an aggregate function
Чтобы избежать ошибок, убедитесь, что все выбранные столбцы либо включены в
GROUP BY, либо обработаны агрегатной функцией, например,
MAX(),
MIN(),
COUNT(),
SUM() или
AVG().
Швейцарский нож PostgreSQL: DISTINCT ON
Функция
DISTINCT ON в PostgreSQL может имитировать некоторые аспекты
GROUP BY из MySQL, особенно когда необходимо выбрать первую строку каждой группы уникальных значений столбца.
-- Использование DISTINCT ON в PostgreSQL
SELECT DISTINCT ON (location)
location,
event_time,
action
FROM
event_log
ORDER BY
location,
event_time DESC; -- Выбирается самое последнее событие, пока путешествие во времени недоступно!
Таковой запрос вернёт по одной записи для каждого уникального значения
location, соответствующую самому последнему событию. Здесь порядок сортировки в ORDER BY определит, какая строка будет выбрана в группе.
Миграция с Rails на PostgreSQL: будьте внимательными!
Когда вы мигрируете с MySQL на PostgreSQL, используя Ruby on Rails, помните, что SQL-запросы, автоматически генерируемые Rails, могут оказаться несовместимыми с PostgreSQL. Проверьте код
GROUP BY в ваших Rails-приложениях и при необходимости исправьте его, чтобы он соответствовал требованиям PostgreSQL.
Повышение производительности: использование мультиколоночных индексов
Мультиколоночные индексы улучшают производительность запросов
GROUP BY, связанных с сортировкой. Это полезно не только для PostgreSQL, но и для MySQL.
Визуализация
Для наглядного представления различий между
GROUP BY в PostgreSQL и MySQL можно представить строки данных в виде кирпичей, а
GROUP BY — в виде цемента:
PostgreSQL: Строгий Инженер 📐🧱
| Строка данных (кирпич) | GROUP BY (цемент) |
|------------------------|:-----------------:|
| Отобранные столбцы | Строгость |
| Неагрегированные данные | Никаких уступок 🚫 |
Где каждый кирпич должен точно соответствовать чертежу.
MySQL: Весёлый Строитель 🎨🧱
| Строка данных (кирпич) | GROUP BY (цемент) |
|------------------------|:-----------------:|
| Отобранные столбцы | Терпимость |
| Неагрегированные данные | Гибкость ✅ |
Где разрешены незначительные отклонения от чертежей без потери общей прочности стены.
ОСНОВНОЙ ПОСЫЛ: PostgreSQL требует строгого соблюдения правил при использовании
GROUP BY, в то время как MySQL более гибок.
Фактор случайности в GROUP BY MySQL
В MySQL до версии 5.7.5
GROUP BY неявно упорядочивал результаты, что могло приводить к случайному порядку записей. PostgreSQL же, без указания
ORDER BY, не гарантирует порядок, требуя от разработчика осознанного подхода к сортировке.
Как верно использовать GROUP BY в PostgreSQL
Чтобы избежать путаницы в данных и обеспечить их точную организацию, важно грамотно использовать
GROUP BY в PostgreSQL. Правильно интерпретируйте сообщения об ошибке и применяйте запросы согласно стандартам PostgreSQL.
Планируете переход с MySQL на PostgreSQL? Перепроверьте ваши запросы!
При миграции с MySQL на PostgreSQL важно тщательно просмотреть и адаптировать ваши запросы
GROUP BY, чтобы они удовлетворяли строгим требованиям SQL в PostgreSQL.
Полезные материалы
- PostgreSQL: Документация: 16: SELECT — обязательное к прочтению официальное руководство PostgreSQL по
GROUP BY.
- MySQL :: MySQL 8.0 Справочное руководство :: 14.19.3 Обработка GROUP BY в MySQL — описание работы
GROUP BYв MySQL.
- Stack Overflow: Differences between MySQL and Postgres GROUP BY — обсуждение различий между
GROUP BYв MySQL и PostgreSQL.
- Конвертация из других баз данных в PostgreSQL – PostgreSQL wiki — советы при переходе с других баз данных на PostgreSQL.
- Ask Tom: GROUP BY Differences — мнение эксперта Tom'a о различиях в
GROUP BYмежду Oracle (и PostgreSQL) и MySQL.
- DZone: SQL GROUP BY vs DISTINCT – сравнение между
GROUP BYи
DISTINCTв SQL.
