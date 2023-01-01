Решение ошибки: функция round(double, int) в PostgreSQL
Быстрый ответ
Чтобы разрешить данное противоречие, преобразуйте аргумент функции
round в тип
numeric, используя приведение типа
::numeric, и определите желаемое число цифр после запятой:
SELECT round(pick_me::numeric, precision) FROM your_table;
Замените
pick_me на название нужного вам столбца и
precision на требуемое вам число цифр после запятой, чтобы функция
round выполнила свою работу корректно.
Особенности PostgreSQL и явное приведение типов
PostgreSQL заметен своей строгостью в обработке типов данных, требующей явного приведения типов, особенно при применении математических функций таких как
ROUND. Если вы привыкли к более толерантным системам, как, например, MySQL, придется адаптироваться к строгости синтаксиса и требованиям типов данных в PostgreSQL.
Совместимость функций и типы данных
Перед использованием функции
ROUND, проверьте тип данных столбца:
SELECT pg_typeof(column_of_interest) FROM your_table;
В PostgreSQL для
ROUND необходим аргумент типа
numeric. Если у столбца тип
double precision,
float или
bigint, его нужно привести к
numeric.
Приведение числовых типов данных для ROUND
Для округления значения столбца типа
bigint приведите его к типу
numeric:
SELECT round(column_of_interest::numeric) FROM your_table; -- Здесь подход верный.
Когда дело доходит до деления, результат которого получается типа
double precision, преобразуйте результат в
numeric с помощью деления на число с плавающей точкой:
SELECT round((problem_child / 2.0)::numeric, precision) FROM your_table; -- Деление на 2.0 избавит от нежелательных результатов.
Синтаксис для округления с указанием точности
PostgreSQL требует использования данных типа
numeric и целочисленных чисел для указания точности округления:
SELECT round(column_of_interest::numeric, 2) FROM your_table; -- Потому что точность имеет значение!
Визуализация
Попытка использовать функцию
round() в SQL может напомнить попытку найти нужный инструмент в наборе:
Ваш набор инструментов (🧰): [🔨 Молоток реальности, 🛠️ Гаечный ключ истины, 🪓 Топор прозрения]
Необходимый инструмент (🔧): [Ключ на 10 для памяти]
SELECT round(value, places); // Бегом за ключом памяти...
Результат:
🧰🚫🔧 **ОШИБКА**: функция round(double precision, integer) не существует
Главное уточнение:
**Обратите внимание!** Успех обеспечен при использовании подходящего инструмента, в данном контексте — корректных данных. Невозможно научить кошку гавкать, также как невозможно получить правильный результат с неподходящими данными.
Осторожно при переходе: из MySQL в PostgreSQL
Переход с MySQL на PostgreSQL иногда напоминает минное поле, особенно из-за различий в приведении типов и функциональности. Понимание строгости PostgreSQL в указании типов данных помогает избежать неприятностей.
Обеспечение бесперебойной работы функций
Для гарантии бесперебойной работы, помните о следующем:
- Прогнозирование: Всегда ознакомляйтесь с документацией PostgreSQL, чтобы узнать конкретные требования к типам данных.
- Избегание автоматического приведения типов: PostgreSQL не терпит неточностей в типах данных.
- Консистентность: Соблюдайте точность на протяжении всех вычислений и преобразований данных.
Особенности деления: избегаем усечения
Когда дело касается деления целых чисел, которые нужно округлить, делите их на число, добавив
.0, чтобы избежать усечения, так же как вы бы использовали подушку для смягчения удара.
