Решение ошибки: функция round(double, int) в PostgreSQL

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы разрешить данное противоречие, преобразуйте аргумент функции round в тип numeric , используя приведение типа ::numeric , и определите желаемое число цифр после запятой:

SQL Скопировать код SELECT round(pick_me::numeric, precision) FROM your_table;

Замените pick_me на название нужного вам столбца и precision на требуемое вам число цифр после запятой, чтобы функция round выполнила свою работу корректно.

Особенности PostgreSQL и явное приведение типов

PostgreSQL заметен своей строгостью в обработке типов данных, требующей явного приведения типов, особенно при применении математических функций таких как ROUND . Если вы привыкли к более толерантным системам, как, например, MySQL, придется адаптироваться к строгости синтаксиса и требованиям типов данных в PostgreSQL.

Совместимость функций и типы данных

Перед использованием функции ROUND , проверьте тип данных столбца:

SQL Скопировать код SELECT pg_typeof(column_of_interest) FROM your_table;

В PostgreSQL для ROUND необходим аргумент типа numeric . Если у столбца тип double precision , float или bigint , его нужно привести к numeric .

Приведение числовых типов данных для ROUND

Для округления значения столбца типа bigint приведите его к типу numeric :

SQL Скопировать код SELECT round(column_of_interest::numeric) FROM your_table; -- Здесь подход верный.

Когда дело доходит до деления, результат которого получается типа double precision , преобразуйте результат в numeric с помощью деления на число с плавающей точкой:

SQL Скопировать код SELECT round((problem_child / 2.0)::numeric, precision) FROM your_table; -- Деление на 2.0 избавит от нежелательных результатов.

Синтаксис для округления с указанием точности

PostgreSQL требует использования данных типа numeric и целочисленных чисел для указания точности округления:

SQL Скопировать код SELECT round(column_of_interest::numeric, 2) FROM your_table; -- Потому что точность имеет значение!

Осторожно при переходе: из MySQL в PostgreSQL

Переход с MySQL на PostgreSQL иногда напоминает минное поле, особенно из-за различий в приведении типов и функциональности. Понимание строгости PostgreSQL в указании типов данных помогает избежать неприятностей.

Обеспечение бесперебойной работы функций

Для гарантии бесперебойной работы, помните о следующем:

Прогнозирование : Всегда ознакомляйтесь с документацией PostgreSQL, чтобы узнать конкретные требования к типам данных.

: Всегда ознакомляйтесь с документацией PostgreSQL, чтобы узнать конкретные требования к типам данных. Избегание автоматического приведения типов : PostgreSQL не терпит неточностей в типах данных.

: PostgreSQL не терпит неточностей в типах данных. Консистентность: Соблюдайте точность на протяжении всех вычислений и преобразований данных.

Особенности деления: избегаем усечения

Когда дело касается деления целых чисел, которые нужно округлить, делите их на число, добавив .0 , чтобы избежать усечения, так же как вы бы использовали подушку для смягчения удара.

