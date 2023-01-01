Решение ошибки: функция round(double, int) в PostgreSQL

Быстрый ответ

Чтобы разрешить данное противоречие, преобразуйте аргумент функции round в тип numeric, используя приведение типа ::numeric, и определите желаемое число цифр после запятой:

SELECT round(pick_me::numeric, precision) FROM your_table;

Замените pick_me на название нужного вам столбца и precision на требуемое вам число цифр после запятой, чтобы функция round выполнила свою работу корректно.

Особенности PostgreSQL и явное приведение типов

PostgreSQL заметен своей строгостью в обработке типов данных, требующей явного приведения типов, особенно при применении математических функций таких как ROUND. Если вы привыкли к более толерантным системам, как, например, MySQL, придется адаптироваться к строгости синтаксиса и требованиям типов данных в PostgreSQL.

Совместимость функций и типы данных

Перед использованием функции ROUND, проверьте тип данных столбца:

SELECT pg_typeof(column_of_interest) FROM your_table;

В PostgreSQL для ROUND необходим аргумент типа numeric. Если у столбца тип double precision, float или bigint, его нужно привести к numeric.

Приведение числовых типов данных для ROUND

Для округления значения столбца типа bigint приведите его к типу numeric:

SELECT round(column_of_interest::numeric) FROM your_table; -- Здесь подход верный.

Когда дело доходит до деления, результат которого получается типа double precision, преобразуйте результат в numeric с помощью деления на число с плавающей точкой:

SELECT round((problem_child / 2.0)::numeric, precision) FROM your_table; -- Деление на 2.0 избавит от нежелательных результатов.

Синтаксис для округления с указанием точности

PostgreSQL требует использования данных типа numeric и целочисленных чисел для указания точности округления:

SELECT round(column_of_interest::numeric, 2) FROM your_table; -- Потому что точность имеет значение!

Визуализация

Попытка использовать функцию round() в SQL может напомнить попытку найти нужный инструмент в наборе:

Ваш набор инструментов (🧰): [🔨 Молоток реальности, 🛠️ Гаечный ключ истины, 🪓 Топор прозрения]
Необходимый инструмент (🔧): [Ключ на 10 для памяти]
SELECT round(value, places); // Бегом за ключом памяти...

Результат:

🧰🚫🔧 **ОШИБКА**: функция round(double precision, integer) не существует

Главное уточнение:

**Обратите внимание!** Успех обеспечен при использовании подходящего инструмента, в данном контексте — корректных данных. Невозможно научить кошку гавкать, также как невозможно получить правильный результат с неподходящими данными.

Осторожно при переходе: из MySQL в PostgreSQL

Переход с MySQL на PostgreSQL иногда напоминает минное поле, особенно из-за различий в приведении типов и функциональности. Понимание строгости PostgreSQL в указании типов данных помогает избежать неприятностей.

Обеспечение бесперебойной работы функций

Для гарантии бесперебойной работы, помните о следующем:

  • Прогнозирование: Всегда ознакомляйтесь с документацией PostgreSQL, чтобы узнать конкретные требования к типам данных.
  • Избегание автоматического приведения типов: PostgreSQL не терпит неточностей в типах данных.
  • Консистентность: Соблюдайте точность на протяжении всех вычислений и преобразований данных.

Особенности деления: избегаем усечения

Когда дело касается деления целых чисел, которые нужно округлить, делите их на число, добавив .0, чтобы избежать усечения, так же как вы бы использовали подушку для смягчения удара.

Полезные материалы

  1. PostgreSQL: Документация: 9.3: Математические функции и операторы — Справочник PostgreSQL по математическим функциям, включая функцию ROUND.
  2. Актуальные вопросы по тегу 'rounding+sql' – Stack Overflow — Сообщество вопросов и ответов по всем темам, связанным с округлением и SQL.
  3. Пользовательские функции – Вики PostgreSQL — Инструкции по созданию пользовательских функций в PostgreSQL.
  4. Блог Cybertec: Распространенные ошибки в PostgreSQL и пути их решения — Экспертные советы по решению типичных проблем в PostgreSQL.
