Решение ошибки Entity Framework: вставка в колонку 'identity'
Быстрый ответ
Проблему с вставкой значений в столбец identity с помощью Entity Framework (EF) можно решить, установив свойство ID как генерируемый базой данных. Для этого используйте Data Annotations таким образом:
[DatabaseGenerated(DatabaseGeneratedOption.Identity)]
public int IdentityCrisis { get; set; } // 🤔 Кто я?
Либо используйте Fluent API:
modelBuilder.Entity<MyEntity>().Property(e => e.IdentityCrisis)
.HasDatabaseGeneratedOption(DatabaseGeneratedOption.Identity);
Перед сохранением убедитесь, что вы не присвоили свойству ID никакого значения. Пусть база данных сама генерирует его.
Синхронизация модели EF с вашей базой данных
1. Отражение изменений в базе данных в модели EF
Если в структуре базы данных происходят изменения, важно отразить их в EDMX (Entity Data Model XML). Это поможет избежать расхождений между настройками в EF Designer и реальной структурой базы данных. Убедитесь, что свойства Identity настроены на автоинкремент.
2. Правильное применение
IsDbGenerated
В файле дизайнера EF убедитесь, что у столбца identity установлено значение
IsDbGenerated=true. Если этого не произошло, добавьте атрибут
[DatabaseGenerated(DatabaseGeneratedOption.Identity)] в свойство класса сущности.
3. Передача управления базе данных
Старайтесь не присваивать значений столбцам identity в коде. Оставьте заполнение этих полей на усмотрение базы данных.
Подробное руководство по настройке EF для профессионалов
1. Понимание свойства ID
Убедитесь, что свойство ID в ваших моделях EF правильно синхронизировано со столбцом identity в базе данных.
2. Обнаружение конфликтов: противоречащие настройки
Проверьте данные на предмет использования зарезервированных ID, которые могут конфликтовать с автоматически генерируемыми значениями. Синхронизирование настроек EF с свойствами identity базы данных – ключ к предотвращению ошибок вставки.
3. Безошибочное сохранение изменений
При добавлении новой сущности и модификации DbContext, необходимо вызвать метод
_groupContext.SaveChanges() для сохранения изменений в базе данных.
Профессиональное устранение неполадок
1. Когда стоит задуматься о пересоздании таблиц
Если возникают постоянные конфликты с вставкой identity, решением может стать удаление и последующее создание таблицы с корректными настройками identity.
2. EF Code First: мы поможем вам!
Используя EF Code First, применяйте атрибуты
[Key] и
[DatabaseGenerated] вместе, а также
[DefaultValue("newid()")] для генерации GUID.
3. Стратегии обновления
Регулярная синхронизация настроек EF и базы данных помогает избегать проблем. Иногда требуется ручное изменение атрибутов в файле дизайна EDMX.
Проверка кода и методологии
1. Тщательная проверка операций сохранения DbContext
При поиске причин проблем, акцентируйте свое внимание на управлении операциями сохранения в DbContext.
2. Проверка автоматической генерации базы данных EF
Если EF пропустил атрибут
"IsDbGenerated=true", добавьте его вручную. Это может исправить возникшую проблему.
Визуализация
Продемонстрируем ошибку столбца identity Entity Framework на примере железнодорожного билета:
🚂 Поезд = Новая запись данных
🛤 Станция = Столбец identity в таблице базы данных
🎫 Билет = Значение identity
Ситуация: У вас есть билет, но станция предпочитает выдать свой.
🎫✋ Вы: "Вот мой билет!"
🚫🎟️ Станция: "Нет, действуем по моим правилам!"
Решение: Оставьте свой билет и положитесь на станцию.
🚂🎫❌ Решение: NewRow.TravelWithoutTicket()
🎟️👍 Станция: "Отлично! Вот ваш НОВЫЙ билет!"
В коде это будет выглядеть так:
newRow.YourId = 0; // Доверьте управление значением identity станции (БД)!
Алина Карпова
инженер по данным