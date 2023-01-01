Решение ошибки Entity Framework: вставка в колонку 'identity'

Быстрый ответ

Проблему с вставкой значений в столбец identity с помощью Entity Framework (EF) можно решить, установив свойство ID как генерируемый базой данных. Для этого используйте Data Annotations таким образом:

csharp
[DatabaseGenerated(DatabaseGeneratedOption.Identity)] public int IdentityCrisis { get; set; } // 🤔 Кто я?

Либо используйте Fluent API:

csharp
modelBuilder.Entity<MyEntity>().Property(e => e.IdentityCrisis) .HasDatabaseGeneratedOption(DatabaseGeneratedOption.Identity);

Перед сохранением убедитесь, что вы не присвоили свойству ID никакого значения. Пусть база данных сама генерирует его.

Синхронизация модели EF с вашей базой данных

1. Отражение изменений в базе данных в модели EF

Если в структуре базы данных происходят изменения, важно отразить их в EDMX (Entity Data Model XML). Это поможет избежать расхождений между настройками в EF Designer и реальной структурой базы данных. Убедитесь, что свойства Identity настроены на автоинкремент.

2. Правильное применение IsDbGenerated

В файле дизайнера EF убедитесь, что у столбца identity установлено значение IsDbGenerated=true . Если этого не произошло, добавьте атрибут [DatabaseGenerated(DatabaseGeneratedOption.Identity)] в свойство класса сущности.

3. Передача управления базе данных

Старайтесь не присваивать значений столбцам identity в коде. Оставьте заполнение этих полей на усмотрение базы данных.

Подробное руководство по настройке EF для профессионалов

1. Понимание свойства ID

Убедитесь, что свойство ID в ваших моделях EF правильно синхронизировано со столбцом identity в базе данных.

2. Обнаружение конфликтов: противоречащие настройки

Проверьте данные на предмет использования зарезервированных ID, которые могут конфликтовать с автоматически генерируемыми значениями. Синхронизирование настроек EF с свойствами identity базы данных – ключ к предотвращению ошибок вставки.

3. Безошибочное сохранение изменений

При добавлении новой сущности и модификации DbContext, необходимо вызвать метод _groupContext.SaveChanges() для сохранения изменений в базе данных.

Профессиональное устранение неполадок

1. Когда стоит задуматься о пересоздании таблиц

Если возникают постоянные конфликты с вставкой identity, решением может стать удаление и последующее создание таблицы с корректными настройками identity.

2. EF Code First: мы поможем вам!

Используя EF Code First, применяйте атрибуты [Key] и [DatabaseGenerated] вместе, а также [DefaultValue("newid()")] для генерации GUID.

3. Стратегии обновления

Регулярная синхронизация настроек EF и базы данных помогает избегать проблем. Иногда требуется ручное изменение атрибутов в файле дизайна EDMX.

Проверка кода и методологии

1. Тщательная проверка операций сохранения DbContext

При поиске причин проблем, акцентируйте свое внимание на управлении операциями сохранения в DbContext.

2. Проверка автоматической генерации базы данных EF

Если EF пропустил атрибут "IsDbGenerated=true" , добавьте его вручную. Это может исправить возникшую проблему.

Визуализация

Продемонстрируем ошибку столбца identity Entity Framework на примере железнодорожного билета:

🚂 Поезд = Новая запись данных 🛤 Станция = Столбец identity в таблице базы данных 🎫 Билет = Значение identity

Ситуация: У вас есть билет, но станция предпочитает выдать свой.

🎫✋ Вы: "Вот мой билет!" 🚫🎟️ Станция: "Нет, действуем по моим правилам!"

Решение: Оставьте свой билет и положитесь на станцию.

🚂🎫❌ Решение: NewRow.TravelWithoutTicket() 🎟️👍 Станция: "Отлично! Вот ваш НОВЫЙ билет!"

В коде это будет выглядеть так:

csharp
newRow.YourId = 0; // Доверьте управление значением identity станции (БД)!

