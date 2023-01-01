Решение ошибки 'column does not exist' в PostgreSQL 8.3#Основы SQL #PostgreSQL
Быстрый ответ
Ошибка
столбец 'foo' не существует часто вызывается чувствительностью к регистру в PostgreSQL. По умолчанию, все названия столбцов подставляются в нижнем регистре, если они не заключены в двойные кавычки. Чтобы избежать данной проблемы, обратите внимание на правильность использования регистра идентификаторов:
-- Помещайте идентификаторы в двойные кавычки для учёта регистра!
SELECT "Foo" FROM your_table;
-- Скажите 'foo', говорите "Foo"!
Следуйте нижеприведённым руководящим принципам:
- Используйте имена столбцов, написанные строчными буквами и без кавычек.
- Отдавайте предпочтение одинарным кавычкам для строковых литералов.
- Внимательно относитесь к пробелам в конце имён столбцов.
- Для того чтобы проверить наличие столбца, выполните:
SELECT * FROM information_schema.columns WHERE table_name = 'your_table';
Запомните, phpPGAdmin обращается к идентификаторам без использования дополнительных кавычек и пробелов.
Диагностика ошибок: Подробное исследование
Возможно, непечатные или специальные символы применённые в именах столбцов могут нарушить нормальную работу. Следуйте советам ниже:
- Анализируйте ошибку: В сообщениях об ошибках содержатся важные подсказки. Используйте их для определения скрытых несоответствий.
- Проверка кода: Осуществляйте проверку кода на наличие необычных символов.
- Аккуратное отношение к синтаксису: В версиях PostgreSQL начиная с 8.3 действуют особые правила для работы с текстовыми данными. Используйте соответствующий синтаксис.
Если данная проблема продолжает вас тревожить, рассмотрите возможность обновления PostgreSQL.
Визуализация
К столбцам в таблице PostgreSQL можно принимать разное отношение, однако, все они важные, подобно ингредиентам в рецепте:
Рецепт (📜): [Соль (🧂), Перец (🌶️), Томат (🍅), Лук (🧅)]
Попытка использовать несуществующий компонент, например, Сыр (🧀):
SELECT "Cheese" FROM ingredients;
-- PostgreSQL отвечает: "Я выполняю рецепты, а не чудеса!"
PostgreSQL стремится к идеалам гастрономии — он требует абсолютного соответствия имен ингредиентов!
**ОШИБКА**: Столбец 'Cheese' не существует.
**РЕШЕНИЕ**: Проверьте состав вашего рецепта (📜) или добавьте 'Сыр' (🧀) в список!
Не делайте ошибок при использовании 'Сыра'. Удостоверьтесь, что в запросах упоминаются действительно существующие столбцы.
Формирование непревзойденных запросов
Чтобы стать как никто другой знатоком SQL, следуйте этим профессиональным рекомендациям:
Придерживайтесь единого стиля
Подобно дисциплинированному солдату, который следует сложившимся правилам, применяйте единый стандарт именования.
Поддерживайте актуальность информации
Схожим образом, так как никто не будет есть черствый пирог, так и устаревшие базы данных могут вызвать проблемы. Регулярно обновляйте версию PostgreSQL, чтобы расширять возможности и упрощать обработку ошибок.
Используйте наиболее подходящие инструменты
С помощью таких инструментов, как sqlcheck и представлений из information_schema, вы всегда будете шаг впереди, предотвращая внешние ошибки и поддерживая чистоту схемы.
Изучение SQL напоминает процесс освоения иностранного языка: будьте готовы к возникновению акцентов и ошибок.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик