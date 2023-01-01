Решение ошибки 'column does not exist' в PostgreSQL 8.3

#Основы SQL  #PostgreSQL  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Ошибка столбец 'foo' не существует часто вызывается чувствительностью к регистру в PostgreSQL. По умолчанию, все названия столбцов подставляются в нижнем регистре, если они не заключены в двойные кавычки. Чтобы избежать данной проблемы, обратите внимание на правильность использования регистра идентификаторов:

-- Помещайте идентификаторы в двойные кавычки для учёта регистра!
SELECT "Foo" FROM your_table;
-- Скажите 'foo', говорите "Foo"!

Следуйте нижеприведённым руководящим принципам:

  • Используйте имена столбцов, написанные строчными буквами и без кавычек.
  • Отдавайте предпочтение одинарным кавычкам для строковых литералов.
  • Внимательно относитесь к пробелам в конце имён столбцов.
  • Для того чтобы проверить наличие столбца, выполните: SELECT * FROM information_schema.columns WHERE table_name = 'your_table';

Запомните, phpPGAdmin обращается к идентификаторам без использования дополнительных кавычек и пробелов.

Пошаговый план для смены профессии

Диагностика ошибок: Подробное исследование

Возможно, непечатные или специальные символы применённые в именах столбцов могут нарушить нормальную работу. Следуйте советам ниже:

  • Анализируйте ошибку: В сообщениях об ошибках содержатся важные подсказки. Используйте их для определения скрытых несоответствий.
  • Проверка кода: Осуществляйте проверку кода на наличие необычных символов.
  • Аккуратное отношение к синтаксису: В версиях PostgreSQL начиная с 8.3 действуют особые правила для работы с текстовыми данными. Используйте соответствующий синтаксис.

Если данная проблема продолжает вас тревожить, рассмотрите возможность обновления PostgreSQL.

Визуализация

К столбцам в таблице PostgreSQL можно принимать разное отношение, однако, все они важные, подобно ингредиентам в рецепте:

Рецепт (📜): [Соль (🧂), Перец (🌶️), Томат (🍅), Лук (🧅)]

Попытка использовать несуществующий компонент, например, Сыр (🧀):

SELECT "Cheese" FROM ingredients;
-- PostgreSQL отвечает: "Я выполняю рецепты, а не чудеса!"

PostgreSQL стремится к идеалам гастрономии — он требует абсолютного соответствия имен ингредиентов!

**ОШИБКА**: Столбец 'Cheese' не существует.
**РЕШЕНИЕ**: Проверьте состав вашего рецепта (📜) или добавьте 'Сыр' (🧀) в список!

Не делайте ошибок при использовании 'Сыра'. Удостоверьтесь, что в запросах упоминаются действительно существующие столбцы.

Формирование непревзойденных запросов

Чтобы стать как никто другой знатоком SQL, следуйте этим профессиональным рекомендациям:

Придерживайтесь единого стиля

Подобно дисциплинированному солдату, который следует сложившимся правилам, применяйте единый стандарт именования.

Поддерживайте актуальность информации

Схожим образом, так как никто не будет есть черствый пирог, так и устаревшие базы данных могут вызвать проблемы. Регулярно обновляйте версию PostgreSQL, чтобы расширять возможности и упрощать обработку ошибок.

Используйте наиболее подходящие инструменты

С помощью таких инструментов, как sqlcheck и представлений из information_schema, вы всегда будете шаг впереди, предотвращая внешние ошибки и поддерживая чистоту схемы.

Изучение SQL напоминает процесс освоения иностранного языка: будьте готовы к возникновению акцентов и ошибок.

Полезные материалы

  1. PostgreSQL: Документация: 16: 4.1. Лексическая структура — загляните в руководство PostgreSQL, чтобы понять правила синтаксиса и именования.
  2. Понимание сообщений об ошибках – Вики PostgreSQL — расшифруйте сообщения об ошибках в PostgreSQL, включая информацию о несуществующих столбцах.
  3. Распространённые ошибки в PostgreSQL и их своеобразие – Блог Timescale — узнайте об эффективных стратегиях для устранения типичных ошибок в PostgreSQL.
  4. GitHub – jarulraj/sqlcheck: Автоматическая проверка антипаттернов в SQL запросах — ускорьте процесс валидации схем и предотвращения ошибок, таких как отсутствие столбцов, с помощью данного инструмента.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какую ошибку часто вызывают чувствительность к регистру в PostgreSQL?
1 / 5

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

