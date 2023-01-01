Решение ошибки C1083 при установке mysqlclient через pip

Быстрый ответ

Для исправления ошибки fatal error C1083: Cannot open file: 'mysql.h': No such file or directory в процессе установки пакета mysqlclient , выполните установку MySQL Connector C и корректно настройте переменные среды:

Bash Скопировать код # Укажите переменные для директорий include и lib MySQL Connector set MYSQLCLIENT_CFLAGS=-I"C:\Путь_к_установке_MySQL_Connector\include" set MYSQLCLIENT_LDFLAGS=-L"C:\Путь_к_установке_MySQL_Connector\lib" # Запустите установку mysqlclient pip install mysqlclient

Замените C:Путь_к_установке_MySQL_Connector на реальный путь до каталога установки. Выполняйте эти команды перед новой попыткой установки.

Проверка перед установкой: предотвращение проблем

Перед установкой mysqlclient, проверьте следующие моменты:

Используется 64-битная версия Python – это критически важно при работе с MySQL 64-бит .

версия Python – это критически важно при работе с . Версия mysqlclient совместима с текущими версиями MySQL и Python .

совместима с текущими версиями . Python-коннектор для MySQL установлен корректно – это обязательное условие для интерактивности Python с базой данных MySQL.

Для устранения проблем с установкой с помощью pip install можно обратиться к Unofficial Windows Binaries for Python.

Упрощение установки с использованием .whl файлов

Файлы с расширением .whl – это уже собранные пакеты, что исключает необходимость их компиляции. Чтобы воспользоваться этим, следуйте следующим шагам:

Найдите на сайте Unofficial Windows Binaries for Python файл .whl, совместимый с версией вашего Python и операционной системой.

Отдайте оставшуюся задачу команде pip: pip install [имя_файла].whl . Это позволит избежать установки инструментария Visual Studio для сборки.

Решение технических несоответствий

Коннектор MariaDB C/C++ может служить хорошей альтернативой, если файл mysql.h так и не обнаружен после установки MySQL Connector C. Что нужно сделать:

Настройте коннектор MariaDB C/C++.

Скопируйте файлы из папок include и lib из комплекта MariaDB в соответствующие директории MySQL Connector C .

и из комплекта MariaDB в соответствующие директории . Попробуйте вновь установить mysqlclient с помощью pip.

Очищение пути к успеху

Возможно, установщик пытается найти MySQL Connector/C в конкретной директории, например, в Program Files . Попробуйте переместить каталог MySQL Connector C 6.1 в Program Files (x86)/MySQL либо просто в Program Files , в зависимости от архитектуры вашей системы.

Убедитесь, что все требуемые директории созданы даже если они не были созданы автоматически во время установки MySQL.

Что делать, если всё равно что-то идёт не так?

Сложности бывают. Вот как с ними справиться:

Проверьте наличие файла mysql.h в директории установки MySQL Connector/C.

наличие файла в директории установки MySQL Connector/C. Если перемещение файлов не дало результата, то переустановите Python, выбрав 64-битную версию, которая соответствует вашему MySQL.

не дало результата, то Python, выбрав 64-битную версию, которая соответствует вашему MySQL. При проблемах совместимости, попробуйте обновить версии Python или MySQL и заново запустите установку mysqlclient.

Подготовка к успеху

Чтобы установка прошла гладко, внесите в ваш план действий следующие пункты:

Unofficial Windows Binaries : Выберите .whl-файл для mysqlclient .

: Выберите .whl-файл для . Проверка совместимости : Сравните версии Python и MySQL с выбранным .whl-файлом.

: Сравните версии Python и MySQL с выбранным .whl-файлом. Упрощение: Исключите необходимость установки инструментов сборки Visual Studio, используя предварительно скомпилированные версии.

Полезные материалы