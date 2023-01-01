Решение ошибки 5 при присоединении .mdf в MS SQL

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Ошибка 5 обычно означает проблемы с правами доступа в контексте SQL Server. Убедитесь, что учетная запись SQL Server, обычно NT SERVICE\MSSQLSERVER , имеет полный контроль над соответствующим путем. Чтобы предоставить необходимые права, выполните следующую команду:

SQL Скопировать код -- Предготовка базы данных к подключению CREATE DATABASE [YourDB] ON (FILENAME = 'FullPath\YourDB.mdf'), -- Основной файл (FILENAME = 'FullPath\YourDB_log.ldf') -- Файл журнала транзакций FOR ATTACH; -- Присоединение файлов GO

Дополнительно убедитесь в корректности указанных путей и доступности их для SQL Server.

Вход в режим администратора

Чтобы избежать проблем с правами, запускайте SQL Server Management Studio (SSMS) от имени администратора. Это предоставляет необходимые полномочия для выполнения задач, требующих расширенных прав.

Проверка прав учетной записи службы

Убедитесь, что учетная запись службы SQL Server обладает соответствующими правами на файлы базы данных. Это можно проверить и корректировать через Менеджер конфигурации SQL Server.

Контроль доступа к каталогу

Вручную проверьте и откорректируйте настройки доступа в каталоге файлов базы данных. Учетная запись службы SQL Server должна иметь все необходимые полномочия, такие как 'Полный доступ', к файлам .mdf и .ldf.

Решение конфликтов доступа

Устраните возможные конфликты доступа к файлам. Убедитесь, что никакой процесс не препятствует использованию файла .mdf SQL Server'ом. Воспользуйтесь инструментами мониторинга ресурсов, чтобы определить и прекратить подобные процессы.

Визуализация

Представьте проблему "Ошибка SQL с CREATE FILE и ошибка операционной системы 5" как взаимодействие Грузовика (🚚) с Складом (🏭):

Markdown Скопировать код 🚚 -> 🏭 : Доступ запрещен (🚧)

Склад (место хранения базы данных) отклоняет Грузовик (процесс SQL Server) из-за Заблокированного входа (недостаточные права).

Markdown Скопировать код 1. 🚚 (SQL Server) пытается доставить 📦 (файл данных). 2. 🚧 (Ошибка 5) мешает выполнить операцию. 3. 🛠️ (Решение) — проверить и изменить права доступа 🚚 к 🏭.

План действий:

Markdown Скопировать код 🛠️: ПРОВЕРИТЬ и ИСПРАВИТЬ настройки прав доступа: - Служба SQL Server ✅ - Целевая папка ✅

После того как права доступа настроены корректно:

Markdown Скопировать код 🚚 -> 🏭 : Доставка успешно выполнена (✨)

Перенос файла MDF

Если возникают проблемы в текущем каталоге, переместите файл .mdf в новую директорию и попробуйте прикрепить базу данных из под SSMS, запущенного от имени администратора. Это может помочь устранить проблемы с доступом.

Антивирусное вмешательство

Антивирусные программы могут препятствовать доступу SQL Server к файлам баз данных. Убедитесь, что настройки антивируса не влияют на такие файлы, поскольку это может стать основной проблемой.

Проверка системных ограничений

Убедитесь, что на диске достаточно места для работы с файлами баз данных, а также исключите возможность пометки файлов как "только для чтения", так как это может вызвать дополнительные проблемы.

План Б: При подключении помощи SQLCMD

Если при использовании SSMS возникают проблемы, попробуйте воспользоваться SQLCMD для прикрепления базы данных. Стоит прибегать к этому методу в случае неполадок с SSMS.

Следим за чистотой путей

Убедитесь в правильности конфигурации службы и путей к файлам, указанных в команде для подключения, и исключите возможность опечаток. Даже незначительная ошибка может привести к серьезным проблемам с доступом.

