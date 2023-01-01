logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Решение ошибки 1215 в MySQL: добавление внешнего ключа
Перейти

Решение ошибки 1215 в MySQL: добавление внешнего ключа

#MySQL / MariaDB  #FOREIGN KEY  #Ограничения (Constraints)  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Ошибка 1215 (HY000) возникает, когда столбцы внешнего ключа и столбцы, на которые они ссылаются, не совместимы. Для исправления этой проблемы необходимо обеспечить точное соответствие типов данных, включая знаковость, и корректно настроить ссылку составного ключа. В примере ниже при помощи оператора ALTER модифицируется тип данных столбца child_column, чтобы он соответствовал типу и атрибутам parent_column:

-- Модифицируем тип столбца для обеспечения совместимости:
ALTER TABLE child_table 
MODIFY child_column INT UNSIGNED; 

-- Добавляем внешний ключ для обеспечения связи:
ALTER TABLE child_table 
ADD CONSTRAINT fk_name 
FOREIGN KEY (child_column) 
REFERENCES parent_table(parent_column);
Согласование типов данных и атрибутов

Удостоверьтесь, что обе таблицы, которые вы планируете связать с помощью внешнего ключа, используют движок InnoDB:

-- Определение движка, который использует таблица
SHOW TABLE STATUS LIKE 'table_name';

Если таблица использует другой движок, преобразуйте её в InnoDB с помощью операции ALTER TABLE:

-- Преобразование таблицы в InnoDB
ALTER TABLE course ENGINE = InnoDB;

Понимание важности индексации

Для столбца, который будет выступать внешним ключом, необходимо создать индекс. Это важно не только для улучшения производительности, но и для обеспечения целостности данных.

-- Создание индекса для столбца внешнего ключа
CREATE INDEX fk_index ON course(foreign_key_column);

Использование встроенных средств для отладки

Воспользуйтесь командой SHOW ENGINE INNODB STATUS для получения подробной информации о последней ошибке внешнего ключа:

-- Эффективное средство для диагностики ошибок
SHOW ENGINE INNODB STATUS;

Подготовьте данные таким образом, чтобы они соответствовали новым ограничениям внешнего ключа. Возможно, перед внедрением ограничения потребуется очистка данных.

Используйте уникальные имена для ограничений внешних ключей с целью избежания путаницы и конфликтов.

Обеспечение совместимости столбцов и таблиц

Проверьте еще раз, что типы данных, сравниваемые строки и беззнаковые атрибуты полностью совпадают. Используйте следующую команду, чтобы увидеть точные характеристики столбцов:

-- Просмотр определения таблицы
SHOW CREATE TABLE department;

Создавайте таблицы в правильной последовательности, чтобы не создавать внешние ключи, указывающие в никуда.

Визуализация

Воспринимайте ограничение внешнего ключа как маршрут грузоперевозок между двуми станциями (таблицами):

  • Станция А (🏢): Идентификаторы продуктов [101, 102, 103]
  • Станция B (🏫): Детали заказа, совпадающие по типу данных (столбцы)

Укладка путей (🛤️):

  • 🏢🛤️⛔🏫 : [ОШИБКА 1215] Невозможно уложить пути, если на станции B отсутствуют требуемые типы столбцов.

Следует помнить:

  1. Совпадение размеров груза | 🏢❔🏫 | Согласование типов данных.
  2. Актуальность груза | 🏢❕🏫 | Наличие совпадающих значений.
  3. Готова ли станция B? | 🏫🚧❔ | Проверка наличия соответствующих столбцов на станции B.

  • Совместимый набор символов: Убедитесь, что движки таблиц поддерживают один и тот же набор символов, чтобы избежать ошибок при сравнении:

    -- Приведение таблицы к единому набору символов
ALTER TABLE table_name CONVERT TO CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

  • Проверка прав доступа пользователя: Убедитесь, что у вас есть необходимые права для создания и изменения таблиц:

-- Отображение прав доступа пользователя в MySQL
SHOW GRANTS FOR CURRENT_USER();

  • Массовый импорт данных: Для упрощения процесса массовой вставки данных временно отключите проверку внешних ключей:

    -- Отключение проверки внешних ключей во время импорта
SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
-- Ваш импорт данных
-- Включите проверку обратно после завершения импорта
SET FOREIGN_KEY_CHECKS=1;

