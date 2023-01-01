Решение ошибки 1148 MySQL: где прописать local-infile=1?#MySQL / MariaDB
Быстрый ответ
Чтобы исправить ошибку 1148, возникающую при использовании команды
LOAD DATA INFILE, активируйте опцию работы с локальными файлами данных:
SET GLOBAL local_infile = 1;
Если проблема всё ещё сохраняется, добавьте параметр
local_infile=1 в конфигурационный файл MySQL (
my.cnf или
my.ini) в раздел
[mysqld]. После этого необходимо перезапустить службу MySQL. Проверьте также, доступен ли указанный файл и правильно ли настроены права доступа к нему.
При подключении с клиентской стороны потребуется использовать параметр
--local-infile:
mysql -u myuser -p --local-infile somedatabase
Если у вас определена привилегия SUPER, измените глобальную настройку в текущем сеансе:
Для проверки состояния
local_infile, выполните запрос:
SHOW VARIABLES LIKE 'local_infile';
Если вы работаете с MySQL Connector или MySQL Workbench, используйте
allowLoadLocalInfile=true и
OPT_LOCAL_INFILE=1 в их настройках.
Переменные клиента и сервера: Симфония синхронизации
Значимость настроек на клиентской стороне
Синхронизация параметра
local_infile между клиентом и сервером обязательна для работы команды
LOAD DATA LOCAL INFILE. Изменения на сервере вступают в силу после его перезапуска, в то время как на клиентской стороне может потребоваться использование
--local-infile=1 при подключении через командную строку или указание настройки в конфигурационном файле:
[client]
local-infile=1
Безопасность использования local_infile
Учтите, что использование
local_infile несет в себе потенциальный риск для безопасности, позволяя серверу читать файлы клиентской машины. Применяйте настройку
loose-local-infile=1 с осторожностью и только в надежной безопасной среде.
Файловые привилегии в AWS RDS
В сервисе AWS RDS для выполнения
LOAD DATA LOCAL INFILE не требуется привилегия
File_priv. Для безопасной загрузки данных в RDS рекомендуем обратиться к справочным материалам AWS.
Подготовка данных для импорта
Критически важно правильное форматирование данных с использованием опций
FIELDS TERMINATED BY,
ENCLOSED BY и
LINES TERMINATED BY для успешного импорта. Обратитесь к документации MySQL, чтобы углубиться в работу с параметрами
LOAD DATA LOCAL INFILE.
Визуализация
Ключевыми факторами для успешного выполнения команды
LOAD DATA являются права доступа и совместимость версий MySQL:
Версия MySQL | Наличие команды | Разрешена операция
-----------------|-----------------|-------------------
Более ранняя | 🚫 LOAD DATA | 🚫 Не разрешено
Текущая | ✅ LOAD DATA | ✅ Разрешено
Укажите соответствующую версию MySQL и попытайтесь выполнить команду снова.
Безопасность
Стоит быть весьма осторожными при использовании параметра
local_infile, так как это может нести потенциальную угрозу безопасности.
Инструменты подключения
MySQL Workbench и MySQL Connector с правильно определенными параметрами
OPT_LOCAL_INFILE=1 и
allowLoadLocalInfile=true обеспечат стабильность работы приложения и безопасность данных.
Улучшение пользовательского опыта
Позаботьтесь о том, чтобы пользователи имели необходимые привилегии для использования
LOAD DATA LOCAL INFILE, чтобы обеспечить непрерывную и безопасную работу с данными.
Рустам Мельников
Java-инженер