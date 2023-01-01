Решение ошибки 1148 MySQL: где прописать local-infile=1?

#MySQL / MariaDB  
Быстрый ответ

Чтобы исправить ошибку 1148, возникающую при использовании команды LOAD DATA INFILE, активируйте опцию работы с локальными файлами данных:

SQL
SET GLOBAL local_infile = 1;

Если проблема всё ещё сохраняется, добавьте параметр local_infile=1 в конфигурационный файл MySQL (my.cnf или my.ini) в раздел [mysqld]. После этого необходимо перезапустить службу MySQL. Проверьте также, доступен ли указанный файл и правильно ли настроены права доступа к нему.

При подключении с клиентской стороны потребуется использовать параметр --local-infile:

shell
mysql -u myuser -p --local-infile somedatabase

Если у вас определена привилегия SUPER, измените глобальную настройку в текущем сеансе:

SQL
Для проверки состояния local_infile, выполните запрос:

SQL
SHOW VARIABLES LIKE 'local_infile';

Если вы работаете с MySQL Connector или MySQL Workbench, используйте allowLoadLocalInfile=true и OPT_LOCAL_INFILE=1 в их настройках.

Пошаговый план для смены профессии

Переменные клиента и сервера: Симфония синхронизации

Значимость настроек на клиентской стороне

Синхронизация параметра local_infile между клиентом и сервером обязательна для работы команды LOAD DATA LOCAL INFILE. Изменения на сервере вступают в силу после его перезапуска, в то время как на клиентской стороне может потребоваться использование --local-infile=1 при подключении через командную строку или указание настройки в конфигурационном файле:

ini
[client]
local-infile=1

Безопасность использования local_infile

Учтите, что использование local_infile несет в себе потенциальный риск для безопасности, позволяя серверу читать файлы клиентской машины. Применяйте настройку loose-local-infile=1 с осторожностью и только в надежной безопасной среде.

Файловые привилегии в AWS RDS

В сервисе AWS RDS для выполнения LOAD DATA LOCAL INFILE не требуется привилегия File_priv. Для безопасной загрузки данных в RDS рекомендуем обратиться к справочным материалам AWS.

Подготовка данных для импорта

Критически важно правильное форматирование данных с использованием опций FIELDS TERMINATED BY, ENCLOSED BY и LINES TERMINATED BY для успешного импорта. Обратитесь к документации MySQL, чтобы углубиться в работу с параметрами LOAD DATA LOCAL INFILE.

Визуализация

Ключевыми факторами для успешного выполнения команды LOAD DATA являются права доступа и совместимость версий MySQL:

Markdown
Версия MySQL     | Наличие команды | Разрешена операция
-----------------|-----------------|-------------------
Более ранняя     | 🚫 LOAD DATA    | 🚫 Не разрешено
Текущая          | ✅ LOAD DATA    | ✅ Разрешено

Укажите соответствующую версию MySQL и попытайтесь выполнить команду снова.

Безопасность

Стоит быть весьма осторожными при использовании параметра local_infile, так как это может нести потенциальную угрозу безопасности.

Инструменты подключения

MySQL Workbench и MySQL Connector с правильно определенными параметрами OPT_LOCAL_INFILE=1 и allowLoadLocalInfile=true обеспечат стабильность работы приложения и безопасность данных.

Улучшение пользовательского опыта

Позаботьтесь о том, чтобы пользователи имели необходимые привилегии для использования LOAD DATA LOCAL INFILE, чтобы обеспечить непрерывную и безопасную работу с данными.

Рустам Мельников

Java-инженер

