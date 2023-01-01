Решение ошибки 1115 в MySQL: неизвестный набор символов
Быстрый ответ
Если вас встретила
ОШИБКА 1115 (42000): Неузнаваемая кодировка символов: 'utf8mb4', вероятней всего, проблема в том, что версия вашего MySQL устарела (5.5.3 или младше) и, следовательно, не поддерживает
utf8mb4. Есть два способа решения проблемы:
Обновите вашу версию MySQL до 5.5.3 или новее для поддержки
utf8mb4(это оптимальный вариант).
или
Если обновление недоступно, примените кодировку
utf8, которая совместима со всеми версиями MySQL:
CREATE DATABASE mydb DEFAULT CHARACTER SET utf8;
Вместо
mydbнапишите имя вашей базы данных.
Избавляемся от 'utf8mb4' в дампе SQL
Если обновление системы невозможно из-за ограниченности оборудования, быстрым способом могло бы стать ручное редактирование SQL-дампа.
Откройте ваш файл
.sqlв текстовом редакторе — можно использовать, например, Notepad++.
Выполните поиск
utf8mb4и замените на
utf8. Чтобы упростить процесс, воспользуйтесь функцией поиска и замены (Ctrl+H).
Если в файле указана настройка
character_set_client, её также нужно изменить на
utf8.
Совместимость версий при экспорте
Воспользуйтесь параметром
--compatible=mysql40 с командой
mysqldump для экспорта данных, обеспечивая таким образом обратную совместимость с старыми версиями MySQL.
Визуализация
Воспринимайте
utf8mb4 как современный светящийся билборд с яркими эмодзи, в отличие от
utf8, что является классической вывеской с ограниченным выбором смайликов:
Библиотека MySQL 📚:
- utf8 📖: [😀, ☕, 🌳]
- utf8mb4 📔: [😀, ☕, 🌳, 🦄, 🌮, 🤳]
ОШИБКА 1115: "Пожалуйста, обновите вашу библиотеку MySQL для доступа к новейшим эмодзи!" 🚨
Как исправить:
1. Определите версию вашего MySQL 🆚
2. При необходимости произведите обновление 🔝
3. Настройте параметры вашей базы данных для работы с 'utf8mb4' 📔
Регулярное обновление вашей базы данных обеспечит актуальность и доступ к последним эмодзи. 🔄
Защитите свои данные
Переключение с
utf8mb4 на
utf8 может привести к потере данных, так как свежие эмодзи могут быть удалены или превратиться в неразпознаваемые символы. Поэтому всегда создавайте резервную копию перед любыми данного рода манипуляциями с данными.
Совместимость версий при использовании PHPMyAdmin
Если для взаимодействия с базой данных используется PHPMyAdmin, убедитесь, что версия сервера поддерживает использование
utf8mb4. Платформа также предлагает функциональность экспорта данных с настройками совместимости.
Защита для общих баз данных
При работе на общем сервере рекомендуется установить значение
character_set_server равным
utf8, что поможет стандартизировать наборы символов и предотвратить конфликты. Этот подход оказывается спасительным в многоязычных средах.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик