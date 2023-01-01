Решение ошибки 1115 в MySQL: неизвестный набор символов

#Основы SQL  #MySQL / MariaDB  
Быстрый ответ

Если вас встретила ОШИБКА 1115 (42000): Неузнаваемая кодировка символов: 'utf8mb4', вероятней всего, проблема в том, что версия вашего MySQL устарела (5.5.3 или младше) и, следовательно, не поддерживает utf8mb4. Есть два способа решения проблемы:

  1. Обновите вашу версию MySQL до 5.5.3 или новее для поддержки utf8mb4 (это оптимальный вариант).

    или

  2. Если обновление недоступно, примените кодировку utf8, которая совместима со всеми версиями MySQL:

     CREATE DATABASE mydb DEFAULT CHARACTER SET utf8;

    Вместо mydb напишите имя вашей базы данных.

Избавляемся от 'utf8mb4' в дампе SQL

Если обновление системы невозможно из-за ограниченности оборудования, быстрым способом могло бы стать ручное редактирование SQL-дампа.

  1. Откройте ваш файл .sql в текстовом редакторе — можно использовать, например, Notepad++.

  2. Выполните поиск utf8mb4 и замените на utf8. Чтобы упростить процесс, воспользуйтесь функцией поиска и замены (Ctrl+H).

  3. Если в файле указана настройка character_set_client, её также нужно изменить на utf8.

Совместимость версий при экспорте

Воспользуйтесь параметром --compatible=mysql40 с командой mysqldump для экспорта данных, обеспечивая таким образом обратную совместимость с старыми версиями MySQL.

Визуализация

Воспринимайте utf8mb4 как современный светящийся билборд с яркими эмодзи, в отличие от utf8, что является классической вывеской с ограниченным выбором смайликов:

Markdown
Скопировать код
Библиотека MySQL 📚:
- utf8    📖: [😀, ☕, 🌳]
- utf8mb4 📔: [😀, ☕, 🌳, 🦄, 🌮, 🤳]

ОШИБКА 1115: "Пожалуйста, обновите вашу библиотеку MySQL для доступа к новейшим эмодзи!" 🚨
Markdown
Скопировать код
Как исправить:
1. Определите версию вашего MySQL 🆚
2. При необходимости произведите обновление 🔝
3. Настройте параметры вашей базы данных для работы с 'utf8mb4' 📔

Регулярное обновление вашей базы данных обеспечит актуальность и доступ к последним эмодзи. 🔄

Защитите свои данные

Переключение с utf8mb4 на utf8 может привести к потере данных, так как свежие эмодзи могут быть удалены или превратиться в неразпознаваемые символы. Поэтому всегда создавайте резервную копию перед любыми данного рода манипуляциями с данными.

Совместимость версий при использовании PHPMyAdmin

Если для взаимодействия с базой данных используется PHPMyAdmin, убедитесь, что версия сервера поддерживает использование utf8mb4. Платформа также предлагает функциональность экспорта данных с настройками совместимости.

Защита для общих баз данных

При работе на общем сервере рекомендуется установить значение character_set_server равным utf8, что поможет стандартизировать наборы символов и предотвратить конфликты. Этот подход оказывается спасительным в многоязычных средах.

Полезные материалы

  1. Официальная документация MySQL 8.0: поддерживаемые наборы символов и коллации — Обновите свои знания о наборах символов и коллациях для MySQL.
  2. Поддерживаемые наборы символов и коллации – База знаний MariaDB — Полный список наборов символов и коллаций для MariaDB.
  3. Руководство по полной поддержке Unicode в базах данных MySQL · Mathias Bynens — Детальное исследование различий между utf8 и utf8mb4 в MySQL и их использование для работы с Unicode.
  4. Как обновить MySQL 5.5 до MySQL 5.7 на Ubuntu 14.04Пошаговый гайд по обновлению MySQL, который поможет разрешить проблемы с поддержкой utf8mb4.
  5. Настройка DNS для контролируемого распределения трафика серверов – Server FaultОбсуждение на Server Fault, предлагающее полезные рекомендации по конфигурации серверов и связанным с этим вопросам.
