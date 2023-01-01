Решение ошибки 1115 в MySQL: неизвестный набор символов

Быстрый ответ

Если вас встретила ОШИБКА 1115 (42000): Неузнаваемая кодировка символов: 'utf8mb4' , вероятней всего, проблема в том, что версия вашего MySQL устарела (5.5.3 или младше) и, следовательно, не поддерживает utf8mb4 . Есть два способа решения проблемы:

Обновите вашу версию MySQL до 5.5.3 или новее для поддержки utf8mb4 (это оптимальный вариант). или Если обновление недоступно, примените кодировку utf8 , которая совместима со всеми версиями MySQL: SQL Скопировать код CREATE DATABASE mydb DEFAULT CHARACTER SET utf8; Вместо mydb напишите имя вашей базы данных.

Избавляемся от 'utf8mb4' в дампе SQL

Если обновление системы невозможно из-за ограниченности оборудования, быстрым способом могло бы стать ручное редактирование SQL-дампа.

Откройте ваш файл .sql в текстовом редакторе — можно использовать, например, Notepad++. Выполните поиск utf8mb4 и замените на utf8 . Чтобы упростить процесс, воспользуйтесь функцией поиска и замены (Ctrl+H). Если в файле указана настройка character_set_client , её также нужно изменить на utf8 .

Совместимость версий при экспорте

Воспользуйтесь параметром --compatible=mysql40 с командой mysqldump для экспорта данных, обеспечивая таким образом обратную совместимость с старыми версиями MySQL.

Визуализация

Воспринимайте utf8mb4 как современный светящийся билборд с яркими эмодзи, в отличие от utf8 , что является классической вывеской с ограниченным выбором смайликов:

Markdown Скопировать код Библиотека MySQL 📚: - utf8 📖: [😀, ☕, 🌳] - utf8mb4 📔: [😀, ☕, 🌳, 🦄, 🌮, 🤳] ОШИБКА 1115: "Пожалуйста, обновите вашу библиотеку MySQL для доступа к новейшим эмодзи!" 🚨

Markdown Скопировать код Как исправить: 1. Определите версию вашего MySQL 🆚 2. При необходимости произведите обновление 🔝 3. Настройте параметры вашей базы данных для работы с 'utf8mb4' 📔

Регулярное обновление вашей базы данных обеспечит актуальность и доступ к последним эмодзи. 🔄

Защитите свои данные

Переключение с utf8mb4 на utf8 может привести к потере данных, так как свежие эмодзи могут быть удалены или превратиться в неразпознаваемые символы. Поэтому всегда создавайте резервную копию перед любыми данного рода манипуляциями с данными.

Совместимость версий при использовании PHPMyAdmin

Если для взаимодействия с базой данных используется PHPMyAdmin, убедитесь, что версия сервера поддерживает использование utf8mb4 . Платформа также предлагает функциональность экспорта данных с настройками совместимости.

Защита для общих баз данных

При работе на общем сервере рекомендуется установить значение character_set_server равным utf8 , что поможет стандартизировать наборы символов и предотвратить конфликты. Этот подход оказывается спасительным в многоязычных средах.

