Решение ошибки #1054 MySQL: 'Unknown column in field list'

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Эта ошибка указывает на то, что при выполнении UPDATE происходит обращение к столбцу, который не существует. Проверьте правильность написания названий столбцов и таблицы, особенно правильность использования регистра. Возможный способ исправления ошибки в вашем случае:

Неверный вариант:

SQL Скопировать код UPDATE table SET does_not_exist = 'new_value';

Верный вариант:

SQL Скопировать код UPDATE table SET correct_col = 'new_value' WHERE id = 123;

Вместо does_not_exist необходимо указать актуальное имя колонки из таблицы table , id — соответствующий идентификатор.

Особенности использования кавычек в MySQL

В MySQL для задания имени столбца или идентификатора таблицы используются обратные кавычки , для строковых значений – одинарные кавычки ' ' или двойные кавычки " ". Верный синтаксис таков:

SQL Скопировать код UPDATE `table` SET `column_name` = 'desired_value' WHERE `id` = 'identifier';

Обратите внимание, что имена таблиц и столбцов заключаются в обратные кавычки, когда как строки и идентификаторы – в одинарные.

Проверка наличия столбца

Перед выполнения операции UPDATE убедитесь, что столбец, который вы пытаетесь обновить, действительно существует в таблице. Это можно сделать, изучив структуру базы данных или воспользовавшись командой DESCRIBE . Любое несоответствие в названии столбца, даже лишний пробел, может привести к ошибке #1054.

Правила использования соединений

Если вам требуется обновить данные с использованием информации из другой таблицы, используйте INNER JOIN , четко указывая нужные столбцы. Псевдонимы помогут упростить запрос:

SQL Скопировать код -- Псевдонимы 'u' и 't' значительно облегчают восприятие запроса! UPDATE u SET u.fellow = 'y' FROM MASTER_USER_PROFILE AS u INNER JOIN TRAN_USER_BRANCH AS t ON u.USER_ID = t.USER_ID WHERE t.BRANCH_ID = 17;

Работа с вложенными запросами и триггерами

Если требуется обновить данные на основе условия из другой таблицы или при наличии активного триггера, используйте вложенные запросы. Будьте всегда внимательны к триггерам, которые могут повлиять на результаты ваших обновлений, и тестируйте запросы на простых условиях для выявления потенциальных ошибок.

Избавление от пробелов и удобное использование псевдонимов

Будьте внимательны – случайно добавленный пробел в имени столбца может вызвать ошибку. Удалите эти пробелы и используйте псевдонимы для облегчения восприятия запросов, особенно когда вам необходимо работать с несколькими таблицами:

SQL Скопировать код -- 'mt' используется как псевдоним для таблицы myTable! UPDATE myTable AS mt SET mt.MyColumn = 'newValue' WHERE mt.id IN (SELECT id FROM anotherTable WHERE condition = 'value');

Обработка специальных символов и управление кодировкой

Если имя столбца содержит специальные символы, либо написано на другом языке, убедитесь, что кодировка клиента MySQL совпадает с кодировкой таблицы. Это необходимо для избежания возможных ошибок интерпретации.

Визуализация

Возможные причины ошибки:

Markdown Скопировать код Обновление: 📖 (Таблица) 🔑 (Столбец 'X')

НО слова 'X' в этой книге нет!

Markdown Скопировать код Ошибка: 🔍📖❓(Неизвестный столбец 'X' в списке полей)

База данных требует точного обозначения столбца для внесения изменений. Возможные причины ошибки:

Попытка обновления несуществующего столбца.

Невозможность выполнения попытки обновления информации.

Для исправления ошибки найдите правильную таблицу и столбец:

Markdown Скопировать код Правильно: 📖 (Правильная таблица) 🔑✅ (Реальный столбец)

Помните, система заточена под то, чтобы помогать вам!

Различие между идентификаторами и строчными литералами

Важно уметь различать идентификаторы (имена столбцов) и строчные литералы. Если использовать обратные кавычки с значением 'y', то оно будет восприниматься как имя столбца:

SQL Скопировать код -- 'y' — это не название столбца, обратные кавычки здесь лишние! UPDATE table SET `y` = 'value'; -- Верно будет так, 'y' воспринимается как строковое значение UPDATE table SET column_name = 'y';

