Решение ошибки #1054 MySQL: 'Unknown column in field list'
Быстрый ответ
Эта ошибка указывает на то, что при выполнении
UPDATE происходит обращение к столбцу, который не существует. Проверьте правильность написания названий столбцов и таблицы, особенно правильность использования регистра. Возможный способ исправления ошибки в вашем случае:
Неверный вариант:
UPDATE table SET does_not_exist = 'new_value';
Верный вариант:
UPDATE table SET correct_col = 'new_value' WHERE id = 123;
Вместо
does_not_exist необходимо указать актуальное имя колонки из таблицы
table,
id — соответствующий идентификатор.
Особенности использования кавычек в MySQL
В MySQL для задания имени столбца или идентификатора таблицы используются обратные кавычки
UPDATE `table` SET `column_name` = 'desired_value' WHERE `id` = 'identifier';
Обратите внимание, что имена таблиц и столбцов заключаются в обратные кавычки, когда как строки и идентификаторы – в одинарные.
Проверка наличия столбца
Перед выполнения операции
UPDATE убедитесь, что столбец, который вы пытаетесь обновить, действительно существует в таблице. Это можно сделать, изучив структуру базы данных или воспользовавшись командой
DESCRIBE. Любое несоответствие в названии столбца, даже лишний пробел, может привести к ошибке #1054.
Правила использования соединений
Если вам требуется обновить данные с использованием информации из другой таблицы, используйте
INNER JOIN, четко указывая нужные столбцы. Псевдонимы помогут упростить запрос:
-- Псевдонимы 'u' и 't' значительно облегчают восприятие запроса!
UPDATE u
SET u.fellow = 'y'
FROM MASTER_USER_PROFILE AS u
INNER JOIN TRAN_USER_BRANCH AS t
ON u.USER_ID = t.USER_ID
WHERE t.BRANCH_ID = 17;
Работа с вложенными запросами и триггерами
Если требуется обновить данные на основе условия из другой таблицы или при наличии активного триггера, используйте вложенные запросы. Будьте всегда внимательны к триггерам, которые могут повлиять на результаты ваших обновлений, и тестируйте запросы на простых условиях для выявления потенциальных ошибок.
Избавление от пробелов и удобное использование псевдонимов
Будьте внимательны – случайно добавленный пробел в имени столбца может вызвать ошибку. Удалите эти пробелы и используйте псевдонимы для облегчения восприятия запросов, особенно когда вам необходимо работать с несколькими таблицами:
-- 'mt' используется как псевдоним для таблицы myTable!
UPDATE myTable AS mt
SET mt.MyColumn = 'newValue'
WHERE mt.id IN (SELECT id FROM anotherTable WHERE condition = 'value');
Обработка специальных символов и управление кодировкой
Если имя столбца содержит специальные символы, либо написано на другом языке, убедитесь, что кодировка клиента MySQL совпадает с кодировкой таблицы. Это необходимо для избежания возможных ошибок интерпретации.
Визуализация
Представьте, что библиотека – это база данных, каждая книга – таблица, а каждое слово – столбец. У вас есть ключ (🔑) с меткой 'X', и вам нужно обновить определённое слово:
Обновление: 📖 (Таблица)
🔑 (Столбец 'X')
НО слова 'X' в этой книге нет!
Ошибка: 🔍📖❓(Неизвестный столбец 'X' в списке полей)
База данных требует точного обозначения столбца для внесения изменений. Возможные причины ошибки:
- Попытка обновления несуществующего столбца.
- Невозможность выполнения попытки обновления информации.
Для исправления ошибки найдите правильную таблицу и столбец:
Правильно: 📖 (Правильная таблица)
🔑✅ (Реальный столбец)
Помните, система заточена под то, чтобы помогать вам!
Различие между идентификаторами и строчными литералами
Важно уметь различать идентификаторы (имена столбцов) и строчные литералы. Если использовать обратные кавычки с значением 'y', то оно будет восприниматься как имя столбца:
-- 'y' — это не название столбца, обратные кавычки здесь лишние!
UPDATE table SET `y` = 'value';
-- Верно будет так, 'y' воспринимается как строковое значение
UPDATE table SET column_name = 'y';
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы