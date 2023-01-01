Решение: MySQL LEFT JOIN для связи трёх таблиц#MySQL / MariaDB #JOIN (соединения таблиц) #LEFT/RIGHT JOIN
Быстрый ответ
При необходимости объединить три таблицы рекомендую сначала применить оператор INNER JOIN к первой паре таблиц, а затем LEFT JOIN – к третьей. Например, запрос для соединения таблиц
users,
posts и
comments может быть следующим:
SELECT u.*, p.*, c.*
FROM `users` u
INNER JOIN `posts` p ON u.`id` = p.`user_id`
LEFT JOIN `comments` c ON p.`id` = c.`post_id`;
В результате выполнения запроса, вы получите список всех пользователей со всем связанной с ними информацией, включая информацию из связанных постов и комментариев. В то же время, данные пользователей, у которых нет связанных постов или комментариев, тоже будут представлены в результатах.
Детали работы с оператором JOIN
Углубляясь в изучение оператора JOIN, вы откроете для себя множество деталей, которые могут влиять на результат выполнения запроса.
Построение условий для оператора JOIN
Успех любого запроса, выполняющего множественное присоединение таблиц (JOIN), напрямую связан с корректно построенными условиями. Следует:
- Сопоставить Person_Fear(PersonID) с Persons(PersonID)
- Присоединить Person_Fear(FearID) к Fears(FearID)
Применение псевдонимов для упрощения кода
Псевдонимы могут упростить форматирование SQL-запросов и обеспечить их более высокую читаемость:
SELECT P.Name, F.Fear
FROM Persons AS P
LEFT JOIN Person_Fear AS PF ON P.PersonID = PF.PersonID
LEFT JOIN Fears AS F ON PF.FearID = F.FearID;
В данном примере, 'P', 'PF' и 'F' – это псевдонимы, или короткие обозначения, для названий таблиц.
Грамотное обращение с NULL значениями
При использовании оператора LEFT JOIN в ваших запросах могут появляться значения NULL:
SELECT P.Name, IFNULL(F.Fear, 'Страх отсутствует') AS Fear
FROM Persons P
LEFT JOIN Person_Fear PF ON P.PersonID = PF.PersonID
LEFT JOIN Fears F ON PF.FearID = F.FearID;
Функция
IFNULL позволяет заменить NULL значения на заданные пользователем в результатах выполнения запроса.
Использование подзапросов и альтернативных решений
Для выполнения сложных запросов с использованием двойного присоединения (JOIN) или при необходимости фильтрации данных иногда удобно использовать подзапросы:
SELECT P.Name, F.Fear
FROM Persons P
LEFT JOIN (
SELECT PF.PersonID, F.Fear
FROM Person_Fear PF
INNER JOIN Fears F ON PF.FearID = F.FearID
) AS Subquery ON P.PersonID = Subquery.PersonID;
Правильно составленный подзапрос может избежать лишних действий при работе с данными, а также повысит производительность вашего запроса.
Визуализация
Представьте себе оператор LEFT JOIN для трех таблиц применительно к следующему примеру:
Человек (🧍):
[1 – Алиса, 2 – Боб, 3 – Чарли]
Хобби (🎨):
[Алиса – Живопись, Боб – Программирование]
Инструменты (🔨):
[Живопись – Кисти, Программирование – Ноутбук]
Соединяем личности с хобби:
🧍⬅️🎨:
[Алиса – Живопись, Боб – Программирование, Чарли – NULL]
Чарли также присутствует в результатах благодаря применению оператора LEFT JOIN, несмотря на отсутствие у него хобби.
Добавим инструменты:
🧍⬅️🎨⬅️🔨:
[Алиса – Живопись – Кисти, Боб – Программирование – Ноутбук, Чарли – NULL – NULL]
Оператор LEFT JOIN позволяет получить полную картину по всем субъектам, даже если некоторые из них не имеют связанных с ними значений.
Подводные камни при работе с оператором LEFT JOIN
Предсказание распространенных ошибок
При работы с множественным присоединением таблиц (JOIN) могут встретиться следующие проблемы:
- Смешение названий столбцов: Используйте псевдонимы или всегда указывайте имя таблицы перед названием столбца.
- Некорректные условия общения: Тщательно проработайте логические утверждения, чтобы избежать ошибок.
- Непредвиденные значения NULL: всегда будьте готовы к возникновению значений NULL при использовании LEFT JOIN.
Сочетание оператора LEFT JOIN с WHERE условиями
В некоторых случаях, добавление условия WHERE может превратить ваш LEFT JOIN в INNER JOIN:
SELECT P.Name, F.Fear
FROM Persons P
LEFT JOIN Person_Fear PF ON P.PersonID = PF.PersonID
LEFT JOIN Fears F ON PF.FearID = F.FearID
WHERE F.Fear IS NOT NULL;
Так что будьте осмотрительны при добавлении условий фильтрации в блок WHERE, чтобы не утратить особенности LEFT JOIN.
Использование оператора LEFT JOIN с агрегирующими функциями
Оператор LEFT JOIN может быть успешно использован в комбинации с агрегирующими функциями для сбора статистической информации, не упустив при этом ни одной строки:
SELECT P.Name, COUNT(F.FearID) AS NumFears
FROM Persons P
LEFT JOIN Person_Fear PF ON P.PersonID = PF.PersonID
LEFT JOIN Fears F ON PF.FearID = F.FearID
GROUP BY P.Name;
Так, например, можно посчитать количество страхов каждого участника, включая и тех, кто не имеет страхов вообще.
Софья Овчинникова
аналитик баз данных