Решение ERROR 1062 и 1046 MySQL: AUTO_INCREMENT и выбор БД#Разное
Быстрый ответ
Для того чтобы в MySQL задать полю свойство
AUTO_INCREMENT, это поле должно быть целочисленным и быть определённым как
PRIMARY KEY. Вот пример создания новой таблицы со столбцом, значение которого автоматически увеличивается:
CREATE TABLE AllAboutIncrement (
IncrementID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY
);
Если вам необходимо применить это свойство к уже существующей таблице, используйте следующую команду:
ALTER TABLE AllAboutIncrement MODIFY ID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY;
Такая команда заставит поле
ID автоматически инкрементироваться с каждым новым внесённым в таблицу записью.
Подготовка к применению AUTO_INCREMENT
Прежде чем задать полю свойство
AUTO_INCREMENT, необходимо выполнить следующие действия:
Удаление аномалий в идентификаторах
Значениями идентификаторов должны быть только положительные целые числа. Отбросьте все отрицательные или нулевые значения:
-- Сначала устраним все несоответствия – нули сделаем положительными, а отрицательные числа – абсолютными с помощью функции ABS и увеличим отрицательные числа на единицу
UPDATE AllAboutIncrement SET ID = ABS(ID) + 1 WHERE ID <= 0;
Устранение дубликатов
Удалите все дубликаты, отрицательные или нулевые значения идентификаторов:
-- Пришло время избавиться от дубликатов
DELETE FROM AllAboutIncrement WHERE ID < 0;
-- Маленький лайфхак – игнорируем дубликаты при установке уникальности
ALTER IGNORE TABLE AllAboutIncrement ADD UNIQUE (ID);
Задание начального значения AUTO_INCREMENT
Задайте начальное значение для свойства
AUTO_INCREMENT, которое должно быть больше максимального текущего значения ID:
-- Давайте попробуем установить начальное значение AUTO_INCREMENT равным 1000000
-- Но подобное число уместно использовать, если ваш максимальный ID действительно приближается к этому порогу, иначе добавление новых записей может занять много времени!
ALTER TABLE AllAboutIncrement AUTO_INCREMENT = 1000000;
Визуализация
Воспринимайте AUTO_INCREMENT как номера клиентов в кафе 👩🍳💨✨. Каждый новый клиент, подходящий к прилавку, получает свой уникальный номер – это и есть идентификатор его заказа:
До: [ 1️⃣, 2️⃣, 3️⃣, ... ]
В очереди: 🚶♂️➡️ Заказ №1️⃣ ➡️ 🍰 🚶♀️➡️ Заказ №2️⃣ ➡️ 🍞 🏃➡️ Заказ №3️⃣ ➡️ 🥖
После появления нового клиента: [ 1️⃣, 2️⃣, 3️⃣, ..., 4️⃣ ]
С использованием
AUTO_INCREMENT, каждая новая запись (или заказ 🍰) в вашей таблице (или в базе данных 💻) получает свой следующий уникальный номер.
Особенности AUTO_INCREMENT
Работа с настройкой 'NOAUTOVALUEONZERO'
При использовании команды
ALTER TABLE для изменения таблицы с установкой
AUTO_INCREMENT, воспользуйтесь настройкой 'NOAUTOVALUEONZERO', чтобы нулевое значение не сбрасывало счётчик:
-- Ноль тоже имеет своё значение!
SET @@session.sql_mode = 'NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO';
ALTER TABLE AllAboutIncrement ...
SET @@session.sql_mode = DEFAULT;
Настройка SQL_MODE
В некоторых случаях вам может потребоваться временная настройка
SQL_MODE – не забывайте устанавливать стандартный режим по завершении:
Профессиональные рекомендации для AUTO_INCREMENT
Избегайте использования зарезервированных слов
Не используйте зарезервированные слова SQL в качестве названий столбцов. Это поможет избегать недоразумений и ошибок в синтаксисе:
-- Давайте переименуем столбец во что-то более оригинальное
ALTER TABLE AllAboutIncrement MODIFY TheFieldOfIncrementingDoom INT AUTO_INCREMENT;
Проверка целостности данных
Проверьте целостность данных перед внесением любых изменений:
-- Быстрая проверка состояния нашей схемы
SELECT * FROM information_schema.tables WHERE table_schema = 'NameOfYourSchema';
Тестирование изменений
Не забывайте тестировать все внесённые изменения. Убедитесь, что все работает правильно, добавив тестовые данные:
-- Давайте проведем небольшой эксперимент
INSERT INTO AllAboutIncrement (YourColumnName) VALUES (NULL);
Извлекайте урок из ошибок
Не бойтесь сообщений об ошибках. Воспринимайте их как своего рода помощники в решении SQL-проблем.
Полезные материалы
- MySQL :: Руководство по MySQL 8.0 :: 3.6.9 Использование AUTO_INCREMENT — официальная документация по
AUTO_INCREMENTв MySQL.
- Самые новые вопросы с тегом 'auto-increment' на Stack Overflow — обсуждение вопросов, связанных с
AUTO_INCREMENT, на крупнейшем форуме разработчиков.
- MySQL – Управление дублирующими записями — руководство по управлению дубликатами в MySQL.
- SQL AUTO INCREMENT поля — подробное руководство W3Schools по применению
AUTO_INCREMENT.
- AUTO_INCREMENT – База знаний MariaDB — статьи о
AUTO_INCREMENTв базе знаний MariaDB.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы