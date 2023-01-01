Решение ERROR 1062 и 1046 MySQL: AUTO_INCREMENT и выбор БД

Быстрый ответ

Для того чтобы в MySQL задать полю свойство AUTO_INCREMENT , это поле должно быть целочисленным и быть определённым как PRIMARY KEY . Вот пример создания новой таблицы со столбцом, значение которого автоматически увеличивается:

SQL Скопировать код CREATE TABLE AllAboutIncrement ( IncrementID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY );

Если вам необходимо применить это свойство к уже существующей таблице, используйте следующую команду:

SQL Скопировать код ALTER TABLE AllAboutIncrement MODIFY ID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY;

Такая команда заставит поле ID автоматически инкрементироваться с каждым новым внесённым в таблицу записью.

Подготовка к применению AUTO_INCREMENT

Прежде чем задать полю свойство AUTO_INCREMENT , необходимо выполнить следующие действия:

Удаление аномалий в идентификаторах

Значениями идентификаторов должны быть только положительные целые числа. Отбросьте все отрицательные или нулевые значения:

SQL Скопировать код -- Сначала устраним все несоответствия – нули сделаем положительными, а отрицательные числа – абсолютными с помощью функции ABS и увеличим отрицательные числа на единицу UPDATE AllAboutIncrement SET ID = ABS(ID) + 1 WHERE ID <= 0;

Устранение дубликатов

Удалите все дубликаты, отрицательные или нулевые значения идентификаторов:

SQL Скопировать код -- Пришло время избавиться от дубликатов DELETE FROM AllAboutIncrement WHERE ID < 0; -- Маленький лайфхак – игнорируем дубликаты при установке уникальности ALTER IGNORE TABLE AllAboutIncrement ADD UNIQUE (ID);

Задание начального значения AUTO_INCREMENT

Задайте начальное значение для свойства AUTO_INCREMENT , которое должно быть больше максимального текущего значения ID:

SQL Скопировать код -- Давайте попробуем установить начальное значение AUTO_INCREMENT равным 1000000 -- Но подобное число уместно использовать, если ваш максимальный ID действительно приближается к этому порогу, иначе добавление новых записей может занять много времени! ALTER TABLE AllAboutIncrement AUTO_INCREMENT = 1000000;

Визуализация

Воспринимайте AUTO_INCREMENT как номера клиентов в кафе 👩‍🍳💨✨. Каждый новый клиент, подходящий к прилавку, получает свой уникальный номер – это и есть идентификатор его заказа:

Markdown Скопировать код До: [ 1️⃣, 2️⃣, 3️⃣, ... ] В очереди: 🚶‍♂️➡️ Заказ №1️⃣ ➡️ 🍰 🚶‍♀️➡️ Заказ №2️⃣ ➡️ 🍞 🏃➡️ Заказ №3️⃣ ➡️ 🥖 После появления нового клиента: [ 1️⃣, 2️⃣, 3️⃣, ..., 4️⃣ ]

С использованием AUTO_INCREMENT , каждая новая запись (или заказ 🍰) в вашей таблице (или в базе данных 💻) получает свой следующий уникальный номер.

Особенности AUTO_INCREMENT

Работа с настройкой 'NOAUTOVALUEONZERO'

При использовании команды ALTER TABLE для изменения таблицы с установкой AUTO_INCREMENT , воспользуйтесь настройкой 'NOAUTOVALUEONZERO', чтобы нулевое значение не сбрасывало счётчик:

SQL Скопировать код -- Ноль тоже имеет своё значение! SET @@session.sql_mode = 'NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO'; ALTER TABLE AllAboutIncrement ... SET @@session.sql_mode = DEFAULT;

Настройка SQL_MODE

В некоторых случаях вам может потребоваться временная настройка SQL_MODE – не забывайте устанавливать стандартный режим по завершении:

Профессиональные рекомендации для AUTO_INCREMENT

Избегайте использования зарезервированных слов

Не используйте зарезервированные слова SQL в качестве названий столбцов. Это поможет избегать недоразумений и ошибок в синтаксисе:

SQL Скопировать код -- Давайте переименуем столбец во что-то более оригинальное ALTER TABLE AllAboutIncrement MODIFY TheFieldOfIncrementingDoom INT AUTO_INCREMENT;

Проверка целостности данных

Проверьте целостность данных перед внесением любых изменений:

SQL Скопировать код -- Быстрая проверка состояния нашей схемы SELECT * FROM information_schema.tables WHERE table_schema = 'NameOfYourSchema';

Тестирование изменений

Не забывайте тестировать все внесённые изменения. Убедитесь, что все работает правильно, добавив тестовые данные:

SQL Скопировать код -- Давайте проведем небольшой эксперимент INSERT INTO AllAboutIncrement (YourColumnName) VALUES (NULL);

Извлекайте урок из ошибок

Не бойтесь сообщений об ошибках. Воспринимайте их как своего рода помощники в решении SQL-проблем.

