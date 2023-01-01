Решаем проблемы с update, insert и subquery в PostgreSQL#PostgreSQL #Подзапросы #INSERT / UPDATE / DELETE
Быстрый ответ
Для операции upsert в PostgreSQL рекомендуется использовать команды INSERT в сочетании с ON CONFLICT. Вот основной образец SQL для upsert:
INSERT INTO целевая_таблица (список_столбцов)
SELECT данные_для_вставки
FROM исходные_данные
ON CONFLICT (столбцы_конфликта) DO UPDATE
SET обновляемый_столбец = EXCLUDED.обновляемый_столбец;
Настройте данный шаблон в соответствии с вашими требованиями:
целевая_таблица— это таблица, в которую будут вставлены или обновлены данные.
список_столбцоввключает столбцы, которые вы намерены вставить или обновить.
исходные_данные— это подзапрос или таблица, откуда берутся обновляемые данные.
столбцы_конфликтауказывают на строку с уникальными данными, как правило, это первичный ключ.
обновляемый_столбец— столбец, который будет обновлён в случае совпадения ключей.
Команда
DO UPDATE SET определяет действие по обновлению, а через
EXCLUDED описывается строка, которая могла быть добавлена в отсутствие конфликта.
Глубокое погружение в операцию upsert
Термин "upsert" является сочетанием терминов "update" (обновить) и "insert" (вставить) и обозначает двойное действие: обновление существующих строк или вставка новых. PostgreSQL обрабатывает оба действия одним запросом, что позволяет уменьшить затраты на выполнение и ускорить время обработки.
Управление сложными подзапросами
При работе с подзапросами:
- Всегда присваивайте алиасы подзапросам для упрощения их использования в командах
INSERT.
- Будьте внимательны к соответствию типов данных и столбцов. Несоответствие может стать причиной ошибок.
- Обращайте внимание на условия соединения в подзапросах, чтобы исключить неверные обновления.
Использование временных таблиц для ускорения производительности
Временные таблицы могут улучшить производительность операции upsert, особенно при работе с большими данными или сложными запросами:
CREATE TEMP TABLE tmp_subquery AS
SELECT результат_сложной_операции
FROM некий_большой_набор_данных;
INSERT INTO целевая_таблица (список_столбцов)
SELECT * FROM tmp_subquery
ON CONFLICT (столбцы_конфликта) DO UPDATE
SET обновляемый_столбец = EXCLUDED.обновляемый_столбец;
DROP TABLE tmp_subquery; -- не забывайте удалять временные таблицы после использования!
Рекомендации по оптимизации
Применение JOIN в подзапросах
Использование JOIN позволяет синхронизировать данные из различных источников до вставки в таблицу, что позволяет сэкономить ресурсы и время.
Упрощённая вставка за счёт использования подзапросов вместо VALUES
Применяйте подзапросы вместо
VALUES для массовой вставки данных:
INSERT INTO целевая_таблица (столбец1, столбец2)
SELECT столбец1, столбец2
FROM исходная_таблица;
Это делает SQL-код более лаконичным и наглядным.
Визуализация
Представьте себе склад (
подзапрос) с коробками данных, которые нужно перевести в грузовики (
целевая таблица):
Склад (подзапрос): [📦📦📦📦📦]
Грузовики (таблица): [🚚, 🚚]
## Для каждого из грузовиков:
- Проверка наличия аналогичной коробки
- Если найдена: Обновление содержимого (🔄)
- Если не найдена: Добавление новой коробки (➕)
UPSERT через
ON CONFLICT:
🚚🔄🚚➕🚚➕...
# Каждый грузовик получает актуализированные коробки или дополнительные грузы
Основная идея заключается в массовой обработке данных с аккуратным распределением "коробок" по "грузовикам".
Рисование границ для точного и эффективного обновления
Важность корректного указания столбцов
При использовании
SET крайне важно правильно связать столбцы базовой строки и строки, вызывающей конфликт. Ошибки в ссылках могут привести к ошибкам операции.
Фильтрация обновлений при помощи WHERE-условия
Иногда, не каждый конфликт должен приводить к обновлению. Условие
WHERE помогает отфильтровать подобные случаи, обновляя лишь те строки, в которых это необходимо:
ON CONFLICT (столбцы_конфликта) DO UPDATE
SET обновляемый_столбец = EXCLUDED.обновляемый_столбец
WHERE (условие_для_обновления);
Значение понимания изоляции транзакций
Настоятельно рекомендуется обладать пониманием уровней изоляции транзакций, чтобы спроектировать операцию upsert таким образом, чтобы она была эффективной и безопасной, уменьшая риски возникновения блокировок и аномалий.
Алина Карпова
инженер по данным