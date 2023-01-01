Решаем проблемы с update, insert и subquery в PostgreSQL

Быстрый ответ

Для операции upsert в PostgreSQL рекомендуется использовать команды INSERT в сочетании с ON CONFLICT. Вот основной образец SQL для upsert:

SQL Скопировать код INSERT INTO целевая_таблица (список_столбцов) SELECT данные_для_вставки FROM исходные_данные ON CONFLICT (столбцы_конфликта) DO UPDATE SET обновляемый_столбец = EXCLUDED.обновляемый_столбец;

Настройте данный шаблон в соответствии с вашими требованиями:

целевая_таблица — это таблица, в которую будут вставлены или обновлены данные.

— это таблица, в которую будут вставлены или обновлены данные. список_столбцов включает столбцы, которые вы намерены вставить или обновить.

включает столбцы, которые вы намерены вставить или обновить. исходные_данные — это подзапрос или таблица, откуда берутся обновляемые данные.

— это подзапрос или таблица, откуда берутся обновляемые данные. столбцы_конфликта указывают на строку с уникальными данными, как правило, это первичный ключ.

указывают на строку с уникальными данными, как правило, это первичный ключ. обновляемый_столбец — столбец, который будет обновлён в случае совпадения ключей.

Команда DO UPDATE SET определяет действие по обновлению, а через EXCLUDED описывается строка, которая могла быть добавлена в отсутствие конфликта.

Глубокое погружение в операцию upsert

Термин "upsert" является сочетанием терминов "update" (обновить) и "insert" (вставить) и обозначает двойное действие: обновление существующих строк или вставка новых. PostgreSQL обрабатывает оба действия одним запросом, что позволяет уменьшить затраты на выполнение и ускорить время обработки.

Управление сложными подзапросами

При работе с подзапросами:

Всегда присваивайте алиасы подзапросам для упрощения их использования в командах INSERT .

подзапросам для упрощения их использования в командах . Будьте внимательны к соответствию типов данных и столбцов. Несоответствие может стать причиной ошибок.

и столбцов. Несоответствие может стать причиной ошибок. Обращайте внимание на условия соединения в подзапросах, чтобы исключить неверные обновления.

Использование временных таблиц для ускорения производительности

Временные таблицы могут улучшить производительность операции upsert, особенно при работе с большими данными или сложными запросами:

SQL Скопировать код CREATE TEMP TABLE tmp_subquery AS SELECT результат_сложной_операции FROM некий_большой_набор_данных; INSERT INTO целевая_таблица (список_столбцов) SELECT * FROM tmp_subquery ON CONFLICT (столбцы_конфликта) DO UPDATE SET обновляемый_столбец = EXCLUDED.обновляемый_столбец; DROP TABLE tmp_subquery; -- не забывайте удалять временные таблицы после использования!

Рекомендации по оптимизации

Применение JOIN в подзапросах

Использование JOIN позволяет синхронизировать данные из различных источников до вставки в таблицу, что позволяет сэкономить ресурсы и время.

Упрощённая вставка за счёт использования подзапросов вместо VALUES

Применяйте подзапросы вместо VALUES для массовой вставки данных:

SQL Скопировать код INSERT INTO целевая_таблица (столбец1, столбец2) SELECT столбец1, столбец2 FROM исходная_таблица;

Это делает SQL-код более лаконичным и наглядным.

Визуализация

Представьте себе склад ( подзапрос ) с коробками данных, которые нужно перевести в грузовики ( целевая таблица ):

Markdown Скопировать код Склад (подзапрос): [📦📦📦📦📦] Грузовики (таблица): [🚚, 🚚] ## Для каждого из грузовиков: - Проверка наличия аналогичной коробки - Если найдена: Обновление содержимого (🔄) - Если не найдена: Добавление новой коробки (➕)

UPSERT через ON CONFLICT :

Markdown Скопировать код 🚚🔄🚚➕🚚➕... # Каждый грузовик получает актуализированные коробки или дополнительные грузы

Основная идея заключается в массовой обработке данных с аккуратным распределением "коробок" по "грузовикам".

Рисование границ для точного и эффективного обновления

Важность корректного указания столбцов

При использовании SET крайне важно правильно связать столбцы базовой строки и строки, вызывающей конфликт. Ошибки в ссылках могут привести к ошибкам операции.

Фильтрация обновлений при помощи WHERE-условия

Иногда, не каждый конфликт должен приводить к обновлению. Условие WHERE помогает отфильтровать подобные случаи, обновляя лишь те строки, в которых это необходимо:

SQL Скопировать код ON CONFLICT (столбцы_конфликта) DO UPDATE SET обновляемый_столбец = EXCLUDED.обновляемый_столбец WHERE (условие_для_обновления);

Значение понимания изоляции транзакций

Настоятельно рекомендуется обладать пониманием уровней изоляции транзакций, чтобы спроектировать операцию upsert таким образом, чтобы она была эффективной и безопасной, уменьшая риски возникновения блокировок и аномалий.

